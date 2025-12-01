【投書】台南市長升溫 林俊憲vs藍營紅營势力 基層心聲解碼真相 7

余可欣／府城經濟發展聯盟執行長

台南百里侯之爭，目前枱面上的主角，林俊憲力抗V.S. 藍色與紅色政黨集團，成為趨勢之戰！台南在地陳姓民眾指出，地方的感覺，林俊憲成為長久正統的綠營指標，早就已經是眾所周知，而至於對手，為何會形成藍色與紅色政治集團的主要原因，在於陳亭妃與藍營，長時間的互通款曲，以及密切合作，在議長事件當中，造成上一屆議長 打破了綠營的整體團結。

台南在地基層特別指出，台南選戰情勢，目前藍營已經明顯受到紅色帷幕的政治思維籠罩，國民黨主席鄭麗文，在全國的選民面前，公開的向北京示好，使得國民黨已然正式的，從「淺紅」步向了「深紅」，陳亭妃與藍營及紅黨連結的事實，殷鑒近在眼前！也更使得，台南百里侯林俊憲，力抗藍色紅色政黨集團的君子之爭，正式開戰 。

台南百里侯之爭，林俊憲長久經營的基層力量，因為藍營與紅黨以及陳亭妃的歷史連結，更激起了林俊憲綠營正統，必須要更團結的集體意識，加上「藍紅集團 ” 合成一氣之後，生諳外部勢力操控民調數字的技巧，因此台南地方基層，升起了群眾的呼聲，特別提醒選民，必須要多加留意，外部勢力紅色民調的潛伏力量，試圖在未來，可能會介入，台南府城的選戰民調指數，影響台南歷史古都，未來的延祚命運。

目前台南百里侯之爭，林俊憲VS 力抗藍營與紅營的連結勢力，目前已經形成「正綠」與「非正綠」對決的態勢，此刻的初步民調，已經成為五五波，而基層的民意，除了對於非正綠組織的忠誠與否，進行深度的質疑之外，紅色帷幕是否可能介入地方選舉的擔憂，當然直接驅使林俊憲，勢必更需承擔重任，讓綠苗根正茁壯的使命與決行，呼之欲出。

