投書：台美軍事工業合作是台灣安全的最佳屏障

自2015年至2025年，美國對台軍售總額已突破280億美元，涵蓋F-16V戰機、MQ-9B無人機及HIMARS多管火箭系統等關鍵裝備。圖／翻攝中華民國空軍臉書

楊聰榮／台中科技大學會計資訊系兼任教師、中台灣教授協會理事長、任教於台灣師範大學

台美軍事工業合作今年進入新階段，成為台灣安全的關鍵支柱。今年六月台北舉行的「2025台美國防產業論壇」，聚焦無人機、人工智慧與微晶片等尖端技術的共同研發，展現雙方在國防科技與產業整合上的決心。今年10月於美國馬里蘭州埃利科特市舉行的「美台國防產業會議」則更進一步，將合作範疇從技術轉移擴大至供應鏈整合，強調聯合生產與防禦體系協調，顯示台美合作正走向制度化與全面化的深層發展。這些成果不僅強化台灣的不對稱作戰能力，也為台海及印太地區的穩定注入新的戰略動能。

廣告 廣告

美國國會接連通過《2025財年國防授權法案》與《美台國防創新合作法案》，為雙方在無人機、導向能武器與先進監控系統等領域的協作提供法律依據。美國眾議院外交委員會亦通過《PORCUPINE法案》，協助台灣取得強化不對稱防禦的武器系統，使美台軍事合作在法制層面獲得全面保障。自2015年至2025年，美國對台軍售總額已突破280億美元，涵蓋F-16V戰機、MQ-9B無人機及HIMARS多管火箭系統等關鍵裝備，顯著提升台灣防禦效能。今年9月，台灣揭曉與美國Anduril Industries共同研發的Barracuda-500巡航導彈，具低成本與自主導航特性，專為艦艇集群攻擊設計，並計畫於台灣本土大規模量產。同時，美國製Harpoon導彈發射車已於6月抵台，Harpoon海岸防禦系統預計2026年初交付，將成為台灣濱海作戰指揮部的重要裝備。

雙方的軍事合作也涵蓋聯合訓練與軍事教育領域。透過國際軍事教育訓練計畫（IMET），約有55名美國軍事人員參與台灣的聯合指揮所演訓，深化台灣在情報、後勤與戰場指揮上的專業能力。這些密切的互動不僅強化聯合作戰能力，也鞏固兩國的戰略互信。

美國川普政府主張盟友應承擔更多防務成本，使台灣加速推動國防自主。根據2025年《國防報告》，台灣國防支出占GDP比重提升至5%，其中特別國防預算創歷史新高，重點投入本土導彈系統與「T-Dome」防禦網路整合計畫。「騰雲」無人機專案與航太無人系統產業園區同步推進，反映出台灣在降低對外依賴與提升國防能量上的決心。國防部並宣布深化與美國在高層對話、聯合演習、網路與情報協調等多領域合作，以回應中國人民解放軍「常態化」的戰備巡邏。

台美軍事合作的深化，代表台灣在全球國防供應鏈中扮演愈來愈關鍵的角色。透過技術轉移與產業整合，台灣不僅獲得先進武器，更掌握防務技術的自主發展能力。這種合作讓台灣得以快速強化防衛體系，應對中國日益增強的軍事壓力。同時，美國的立法與政策保障，也確保台灣在地緣政治動盪中擁有可靠後盾。

台灣未來仍需在軍事投入與產業創新之間找到平衡。國防預算的擴張固然必要，但更重要的是建立長期可持續的防務生態系，讓自主研發、國際合作與區域安全策略能形成正向循環。台美軍事工業合作不僅是技術與裝備的交流，更是一項民主夥伴之間共同維護和平與自由的戰略承諾。這種合作為台灣構築出一道堅實的安全屏障，也為印太地區的穩定提供重要支撐。

★《鏡報》徵文／《鏡報》歡迎各界投書，來文請寄至：editor@mirrordaily.news，並請附上真實姓名（使用筆名請另外註明），職稱與聯絡電話。來文48小時內若未收到刊登通知，請另投他處。



回到原文

更多鏡報報導

鄭任汶專欄：比起烏克蘭 台灣面對的情勢更險惡

翁履中專欄：從烏克蘭的和平代價 看台灣的選擇

洪耀南專欄：中國外交的制度化邏輯 最終制約習近平自己