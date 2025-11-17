投書：問題蛋 追蹤溯源碼還要將風險阻絕在源頭

日前彰化縣於販售端抽驗雞蛋，竟檢出農藥「芬普尼」超標，引起消費者恐慌。圖／鏡週刊

楊智強／社會科教師

彰化文雅畜牧場的芬普尼毒蛋事件，15萬顆問題蛋流竄全台，固然令人憂心。然而，這起食安危機卻意外地成為台灣食品安全體系的一次「實戰演習」，揭示了我們在進步與不足之間拉扯的現況。

值得肯定的是，政府首次透過雞蛋溯源碼系統，成功上演精準追蹤。當蛋殼上的溯源編碼鎖定後，問題蛋的流向、通路迅速釐清，有效遏止了全面性恐慌。這套由前農委會主委陳吉仲任內推動的「逐顆噴印溯源編碼」，是台灣食安思維從被動應災轉向主動預防的重大里程碑。

然而系統再好，仍無法彌補「軟體漏洞」，那就是業者食安責任意識的嚴重不足。高雄市衛生局開出第一槍，對全聯鳳山分公司進行裁罰，便是對業者「被動等待心態」的強力糾正。該分公司因未能積極主動通知已購買問題蛋的消費者，而遭到開罰。高市府開這張罰單意義重大，它向所有食品業者以儆效尤。若想消極應付、等待政府明確下令才行動，已不再是選項。業者必須將「主動」配合視為最低義務。

然而，我們必須體認，追溯碼系統的成功是風險發生後的補救，而非預防。政府已經打下良好的溯源基礎，接下來更應乘勝追擊，將同樣的資源與決心投入到前端的風險預防。這包括建立更綿密、更常態化的蛋雞場風險監測機制，特別是針對環境消毒劑、飼料及用藥的管理，將風險阻絕在源頭。

毒蛋事件不能滿足於「追得快」的補救效率，而是必須嚴肅面對「如何會發生」的根本問題。食安不只是產業技術問題，更是政府治理的決心與對人民健康的承諾。溯源系統的突破，證明台灣有能力建立現代化的監管體系。民眾期盼的，是政府用更強硬的態度，主動出擊，徹底掃除產業鏈中的僥倖心態與管理黑洞。唯有讓問題蛋「零生產」，台灣的食安防線才能真正讓人安心。

