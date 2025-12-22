投書：外交不只在官邸 每一筆消費都是政治表態

國家外交不僅止於官廳會議室，也存在於菜籃與餐桌上，圖為外交部次長吳志中（右1）向法國知名美食節目《Très Très Bon》介紹台灣的飲食文化。圖／外交部臉書

楊智強／社會科教師

近來，台灣對南非、古巴、宏都拉斯的貿易反制令人拍案叫好，這正是外交經濟戰略「榮邦計畫」的具體實踐，以市場力量反擊背信棄義的國家，同時擴展台灣的國際經貿布局。

外交部的邏輯其實淺顯易懂，把錢從不友善國家移走，轉向對台友善的夥伴。每一次採購決定，都是外交選票；消費力，也可以成為國家武器。不需冗長談判，只要停止進口，就能產生實質效果。

南非為配合中共「一中原則」對台施以外交降格，自然要付出代價。我國去年進口南非蘋果達754.5萬美元，今年卻一顆未買，南非農產品對台進口額整體暴跌98.4％。反觀台灣轉向進口紐西蘭蘋果，日本青森蘋果更有七成出口至台灣，今年銷量持續成長，充分展現台日友好。南非低估台灣市場的重要性，正是咎由自取。

古巴的下場同樣不惶多讓。這個親中堡壘政權屢次拒絕持台灣護照旅客入境，其龍蝦對台出口額從367.6萬美元腰斬剩不到百萬美元，迅速淪為次級商品。對台不友善的國家被市場邊緣化，可謂自業自得。

最具指標性的案例，莫過於宏都拉斯。該國背棄台灣，妄想換取中共經濟馳援。斷交後，台灣隨即對其白蝦課徵20％進口關稅，並轉向邦交國瓜地馬拉採購。今年前九個月進口額，已超越去年宏都拉斯全年水準。宏國蝦農失業人數破萬，養殖場停運率高達六成。親中幻想終究不敵現實重擊，近期宏都拉斯大選，人民也已用選票表達強烈不滿。

消費力就是國力。不必軍事對抗，也不需複雜談判，只要改變購買決定。每一筆進口額的轉移，都是對邦交國與友善國家的支持，也是表態對背信者的懲罰。

政府已率先示範，更需要全民共同響應。每一次購物選擇，除了支持台灣本土產業，也是在參與國家外交。選擇日本蘋果、拒買古巴龍蝦、轉向瓜地馬拉白蝦，這不只是消費行為，而是對台灣、對全球民主同盟的另類投票。

國家外交不僅止於官廳會議室，也存在於菜籃與餐桌上。台灣人民都可以是外交官，每一筆消費都是政治表態。讓我們以行動支持「榮邦計畫」，用餐桌選擇取代盤子外交，為台灣民主發聲。

