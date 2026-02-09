投書：好老師與好書不是對立而是相輔相成

賴清德總統3日出席台北國際書展時指出，現在老師都很有使命感，你也不一定要找那一位老師，但是找老師不如找好的書。此話一出，引發議論。圖／賴清德臉書

張惠博／大學退休教授

賴清德總統2月3日出席2026年台北國際書展開幕致詞，當中，賴總統根據其昔日擔任台南市長的經驗說：我跟台南市的校長、老師，跟家長講，要找一個好學校，擠進去一個好學校不如碰到一個好老師，可是，好老師是可遇不可求，那當然現在老師都很有使命感，你也不一定要找那一位老師，但是找老師「不如」找好的書，所以我在台南市的時候有推廣閱讀計畫。

前述鼓勵閱讀與推崇好書的價值，但或許「不如」這二個字，引來全國教育產業總工會發文批評，認為這是對教師職業的歧視與侮辱，更呼籲總統應向全台教師道歉。

其實，賴總統的致詞，旨在強調閱讀和好書對於學習的重要，並沒有忽視教師的角色與功能。由賴總統所言「那當然現在整個老師都很有使命感」，已足資證明。至於，賴總統指出「你也不一定要找那一位老師，但是找老師不如找好的書」，旨在說明，書本可以彌補教師的角色，以幫助學習者學習。

然而，一本好書是否比一位老師重要？這應取決於學習需求與環境而定，例如：對於國內碩博士班學生而言，常須閱讀國外學者的專書、期刊論文，但不必然有機會能親炙其授課。即使在國外留學，同一領域的大師也很多，學生卻只能選擇一所大學就讀，其餘，就只好藉由閱讀大師的相關著作，以吸取其研究精華。

不過，若有機會與大師於研討會見面請益，當大師聽到你感興趣的研究領域或進度時，他們都樂意提供你相關的讀物或參考方向，甚至，毫不吝惜的將其作品或書籍送你。這些領域相近的書籍或大師的個人著作，更常讓你一生受用無窮。

整體而言，好書能提供系統的知識，並適合學習者獨立與反覆學習。然而，教師的多元角色，則在於能提供積極的互動、激勵，並能即時針對個別學習者所需，闡明複雜抽象的概念，這是書本所不及的地方。因此，好書可以是長期的夥伴，以供複習與自主學習，並深入關注特定的細節，以求突破。好老師則能夠協助促進知識的整合，並結合適宜的教學方法與教學輔具，進行生動解說，使課程引人入勝；也能指導學生理解複雜的主題，並提供書籍所不如的動力，把現實與理論適當的連結。總之，好書提供了學習內容，但教師更擁有畫龍點睛的能力，以幫助學生有效的理解和應用這些知識。因此，對學習者而言，好書和好教師並非處於對立的關係，而是必須相輔相成，缺一不可。

