【投書】如果我是行政院長 3

鄧鴻源／大學教授

立法院會12日三讀停砍公教人員年金，外界關注行政院長卓榮泰是否不副署。行政院日前說，不副署法案的3個原則就是「違反憲法權力分立」、「破壞民主程序」以及「施行後將對國家發展造成無可回復的重大危害」，若有發生類似情行就不副署。這是絕對正確的決定。

財劃法與年金改革是行政院的事，立法院能過問什麼？何況在野黨的反年改根本不公不義，只圖利既得利益族群，有在乎其他族群的利益嗎？如果要重視，也應該重視在職者的利益，怎麼可以重視退休者？

目前退休的軍警公教的月退俸已比許多農工族群好太多了，而在野黨只會錦上添花，不會雪中送炭，實在非常可惡，如果我是行政院長，絕不副署這些惡法，因為根本不公不義。

如今也有法官不公不義，居然判高某這個貪污犯無罪，很荒謬！這個法官還有雙重標準，對犯罪藍白人士網開一面，對清白綠營人士則是窮追猛打，再次證明法院是國民黨開的。

總之，如果我是行政院長，絕對不副署痞子立委強行通過的惡法，因為他們根本在胡鬧。

【以上言論為第三人投書，不代表本刊立場，讀者請本於客觀事證自行評價】

照片來源：卓榮泰臉書

