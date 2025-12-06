【投書】守法者為何要吃虧？違建列管制度不公正 5

楊智強／社會科教師、NGO工作者

台灣正在用一套雙重標準傷害自己，全國違章建築總量高達71萬多件，其中六都佔了59萬件。當這些城市年年投入龐大行政資源進行列管、拆除，卻收效甚微時，我們不得不問：這究竟是執法效率的問題，還是執法標準本身就有問題？

更令人困擾的是，這套不一致的標準背後，隱藏著對守法者的深層不公正。違建房東透過「既存違建」名義坐享其成，一邊收租金、一邊躲避拆除；同時，納稅人卻要承擔拆除成本、火災救災成本，甚至被拖累的都市更新進度。據統計，光是消防火災案件就與違建密切相關，多數重大火災死傷皆涉及違建工廠、違規套房等問題。這不只是效率問題，而是法治與公平性的根本危機。

執法標準的失衡令人憂心。政府應強化誠信與謹慎的行政操守。但當前的違建管制，正好違背這項原則。各縣市對違建多以列管為主，意味著違法者既不被快速制止，也不被課以相應罰則。反觀其他行政違規如違停罰款、未戴安全帽罰款、食品衛生罰款，政府一向毫不手軟。那麼，何以違建房東能靠「暫緩拆除」名義長期收益？這種選擇性執法，本質上就是在告訴守法的租客與納稅人：你們的權益不值一提。

被社會化的成本才是真正的問題所在，各地拆除費用機制雖有改善，但實際能回收的成本遠低於跨局處勘查、斷水斷電、行政爭訟、廢棄物處理的實支費用。這意味著納稅人用稅款補貼執法不力的成本。此外，違建租金流入房東口袋，原本用於租金補貼的政策資源也被導向非法建物。前年租補政策甚至一度允許「沒有稅籍編號/違建」申請，形同用人民的錢鼓勵違建出租。政府端的政策設計，豈不是對守法者最大的嘲諷？當一個人用數十

年的違建佔用，反過來向建商與守法鄰居要求補償時，整個都更制度的公平性便蕩然無存。

面對這些困境，政府應當採取務實行動。首先，應提高違建出租罰則至無利可圖，因為現行罰款相對於違建租金太低，無法真正嚇阻。其次，應完善拆除費用實支實付的機制，讓違建戶真實負擔執法成本，而非轉嫁給納稅人。第三，政府不應被動等檢舉，應透過租屋平台大數據主動清查違建物件，進行系統性稽查。第四，應強化刑事追訴機制，對拆除後重建的違建房東降低移送門檻，讓廣泛而持續的違法行為無所遁形。政府若不能「讓守法者不吃虧，讓違規者付諸成本」，就無法重建人民對法治的信心。

違建問題正是這項原則的完美反面。當城市用幾十億列管、拆除、救災，違建房東卻坐享租金收益；當都市更新被拖延，只因為違建戶要求不合理的補償；當租客在火災隱患中被房東剝削，我們就不能再說這是「市井小民要生存的小惡」。這是系統性的不公正，需要政府用同樣一致的法治標準來對待。政府若真心要重振官箴、提升行政效能，違建執法將是關鍵原則。

