【投書】宗教的邊界建構與他者形塑 —也談以巴衝突

文／陳文珊

👁️‍🗨️當前的以巴衝突不單是現代民族主義或地緣政治的鬥爭，更是數世紀前亞伯拉罕宗教體系「宗教化」進程的暴力重啟——即建構本質化、階層化且相互排斥的宗教/種族認同，主要表現在「被揀選者」vs「被棄者」、 「以撒後裔」vs「以實瑪利後裔」、「正統信仰」對「迷信/異端」的二分化。

👁️‍🗨️近來，不論是在基督宗教，抑或伊斯蘭教中，不少學者不再停留在跨宗教對談處境下如何理解宗教真理的問題，轉而開始對「他者」和「邊界」究竟是如何在各自的宗教體系中劃定、形塑，在不同宣教情境中的再處境化，作出深刻的反省。或許，以巴爭端的真正解方不在建國，而在對土地及國族的「去宗教化」。

