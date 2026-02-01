【投書】寒風中的教育怒吼 廢除校事會議

CNEWS195260131a01

楊智強／嘉義縣教師職業工會副理事長

剛放寒假的首個週末，本該是基層教師休養生息的時刻。然而，上千名來自全國各地的老師，卻選擇週日下午頂著寒風聚集在教育部旁，發出沉痛的怒吼。這群平日裡在學校含辛茹苦耕耘的教育工作者，若非被逼入絕境，何苦在珍貴的假期走上街頭？他們訴求的核心極其明確，廢除導致親師生信任崩盤的「校事會議」，停止對教學現場的政治與行政霸凌。

​目前的教育現場，正陷入一種前所未有的「法律化」危機。原本為了處理極少數不適任教師的校事會議，在制度惡修下，已演變成第一線老師動輒得咎，學校疲於奔命的行政怪獸。

​現在的校園，家長若對學生管教稍有微詞，甚至僅因孩子座位安排、考試分數不合意等，便能輕易透過檢舉啟動校事會議。「小案大辦」的歪風，讓學校不再是授業解惑的殿堂，而成了調查報告琳瑯滿目的類法庭。基層老師不僅要面對隨時可能被外部調查員審問的壓力，更要忍受那種被當作嫌疑犯對待的職業羞辱。

​在「零成本檢舉」的環境下，教師面臨的是空前的行政壓力與精神內耗。一名老師可能因為一句發自善意的糾正，就必須面對數月的調查程序，寫不完的自陳書、對不完的訪談紀錄。當濫訴成為常態，制度卻無法保護專業，最終心灰意冷，多做多錯不如不做。

​老師們為了自保選擇「防禦性教學」，嚴重傷害了台灣教育。我們正親手摧毀那些仍有熱忱管教、仍敢於導正孩子的老師，最終受害最深的，必然是學生。

​面對全台教師的集體焦慮，教育部近日修正的《解聘辦法》卻僅是修補末梢，甚至增加更多如巡堂監控等，難道是想復刻校園人二嗎？教育部長鄭英耀日前說「希望老師回學校把小孩教好」，這句話聽在正被濫訴制度凌遲的基層心裡，情何以堪？

現場殷切期盼，​​教育部和老師們站在一起，而非站在對立面。如果教育部始終不敢正視「廢除校事會議、回歸教評會專業」，刪除教師法第29條的訴求。所謂教育品質，不過是自欺欺人的口號。

​身為教育政策領航者，​在於解決制度性崩壞，而非成為問題的一部分。倘若上街的千名教師仍喚不回課堂的教學尊嚴，與其在故步自封中消磨教育熱忱，不如展現政務官應有風骨，知所進退。

