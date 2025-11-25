【投書】對史詩台片《大濛》的感想

Unsplash示意圖

鄧鴻源／台大物理博士、大學教授

動人史詩台片《大濛》21日獲得第62屆金馬獎觀眾票選獎，22日也獲得四項大獎。總統賴清德也偕同總統府秘書長潘孟安等人前往電影院觀賞該片，導演陳玉勳等人致詞完後，總統也上台透露觀影過程有泛淚，「我很敬佩導演用電影講台灣的故事、唱出台灣的歌」。

在《大濛》中，陳玉勳把手表回轉了70年的40年代，去看那個時代的台灣，白色恐怖之下，一群努力活下來的小人物。一個從嘉義隻身到台北的女孩，帶著兩顆番薯和一只手表，一心只想為哥哥收屍。一個從軍隊退伍下來的車伕，與這個女孩萍水相逢，意外成為了彼此生命中最美好的風景。

「大濛」這名字來自台語「大霧／大濛」，象徵那個看不清未來、時局濛濛不明的年代。女主角阿月（由方郁婷 飾）得知哥哥被槍決（白色恐怖時期的政治迫害），為此從嘉義北上。 她的目標是去尋找姐姐阿霞，並與她一起認屍。在旅途中，阿月遇到了一位三輪車車伕趙公道（由柯煒林 飾）， 兩人因緣際會而建立出深厚的友誼。

電影不只是講政治迫害、苦難，還強調 人性光輝面：即使在殘酷時代，也有人與人之間真誠的關懷與陪伴。而「霧」意象（大濛），則象徵那個時代的不確定與迷茫，同時也象徵記憶的模糊與歷史的傷痕。

導演陳玉勳希望藉這部影片，呈現「在黑暗中的溫暖故事」，強調勇氣與愛的重要，如同香港出品的 《車44》，強調冷漠的社會中，也有人見義勇為，挺身而出，為受害者仗義執言。

18世紀愛爾蘭裔的英國政治哲學家埃德蒙·伯克曾說：「惡人得勝的唯一條件就是好人袖手旁觀。」他感受到這個世界完全失去道德勇氣，才會有這麼大的災難，而他只能黯然流淚。

目前世局，我們看到有些流氓大國，仗勢欺人，雖然有人欺善怕惡，但也有人見義勇為。為了建立安全美好世界，希望有更多見義勇為者挺身而出。

