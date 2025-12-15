投書：年改之爭可以是一種價值選擇

反年改案通過後，退休公教人員們之中很大一部分人又可以輕鬆領到比平均月薪還要高的月退俸。圖片由鏡週刊提供

吳傳立／退休人士 在藍白立委的強力主導下，「反年改法案」通過了。那些週休七日的退休公教人員們之中，很大一部分人又可以輕鬆領到比平均月薪還要高的月退俸。 很多人覺得不可思議。為什麼就是有部分的公教人員可以這麼心安理得地領著不合理的高額月退俸、一邊笑看國家財政的弱化？更奇怪的是，為什麼這種藍白政黨還有那麼多人願意支持？ 不需是什麼歷史專家，也清楚知道簡單的客觀歷史事實：一百多年前美國南北戰爭的主因是「廢除奴隸制度」。而對於所謂的「南方州」而言，奴隸制度的存續是重大經濟利益的一部分。 一直以來都公開反對蓄奴制度的林肯當選美國總統後，南方州認為林肯總統必然會廢除蓄奴制度，於是南方州陸續退出美國聯邦；於是美國內戰爆發。真刀真槍的刺刀衝鋒、砲火連天；流血與死亡，至少62萬條人命殞落。 說到美國的蓄奴制度，就不能不提1845年的堪薩斯-內布拉斯加法案。這個法案貌似「中立」地，『允許堪薩斯州以及內布拉斯加州這兩個州當地居民自由選擇是否允許蓄奴』、『儘管招致了巨大批評聲浪，但法案依然通過，釀成了堪薩斯流血事件，最後導致南北戰爭』。 對於這種「表面上」「中立，可自由選擇」、骨子裡「實質認可奴隸制度」的法案，林肯『以自己的肯塔基口音，以強有力的聲音發表演說，稱堪薩斯法案中有「公開的中立，但我認為它必是隱藏著真實的傳播奴隸制的熱情。我不由得憎恨它。我憎恨它，因為奴隸制本身便是巨大的不公。我憎恨它，是因為它使我們失去讓我們的共和制在世界上發揮正義影響的資本。』（註：『』表摘自維基百科）

歷史總是驚人的相似。就是有這麼多的「中立」者，「客觀超然」地支持著貪婪、荒謬與罪惡～～不然你要怎麼解釋藍白政黨所提出甚至通過的「財劃法修正案」、「助理費除罪化」.....種種法案？要怎麼解釋為何會有這麼多人依舊堅持把票投給這種政黨？ 如果你在台灣街頭做民調「你贊成台灣施行兩百年前美國的那種蓄奴制度嗎？」如果只憑直覺猜想，怎麼想，都覺得「反對者一定佔絕大多數」吧？ 但，再回頭想想台灣的反年改之亂。如果蓄奴制度涉及的是中華民國台灣部分人、部分階級的經濟利益時，台灣社會真的會「一面倒地反對蓄奴」嗎？ 你以為「反年金改革」只是一個政策問題？不是！因為不合理的公教退休金制度，本身便是巨大的不公！我憎恨它，因為那是嚴重扭曲財政資源配置、造成嚴重世代不公的政策！我憎恨它，是因為它使我們配不上「最美的風景是人」這樣的自我認同！那樣的自我標榜簡直變成不折不扣的自我嘲諷！ 多少年來，我們坐視巨大的轉型正義不落實、地方財政配置不合理、護病比例超血汗、基層教師工作量超負荷..........。每一個都是巨大的不公義！但是中華民國台灣人視若無睹！民進黨執政時的行政權努力下，縱使有些許進步，也都被選民在「藍綠一樣爛」、「政治好骯髒，我才不想管」的「客觀中立」下被忽略！ 客觀的事實是：幾十年過去了，但是台灣人依舊身陷大濛、彷彿被鬼遮眼，始終以「客觀中立」為光榮標籤，對正確價值羞於表態、毫無堅持、更怯於捍衛！ 美國之所以成為偉大的國家，是因為它有林肯那樣有擔當的總統，更有為了捍衛正確價值不惜內戰浴血衝鋒的勇士國民！ 那麼，台灣這個島～～不管你稱它是中華民國、還是中華民國台灣、還是尚未正名制憲的台灣國～～如果我們也希望這個島嶼的主權更獨立、民主更落實、經濟更繁榮、國家更偉大，那麼我就問：國民有沒有勇氣，去對於那些錯誤的價值與荒謬的法案，在臉書賴群組裡、在街談巷議中勇敢發出質疑批判？行政權有沒有魄力去合憲、合法地用行政權勇敢衝鋒？ 我們可以偉大～～只要擁抱正確價值的我們夠勇敢！況且我們甚至不需像美國當年那樣付出刺刀衝鋒的流血代價！

