【投書】年改後遺症看師資荒 教育部應提出具體對策

楊智強／嘉義縣教師職業工會副理事長

教師人力持續流失已成教育現場的迫切危機，面對立法委員在立法院的質詢，教育部長鄭英耀將「持有教師證卻不願任教」的現象歸咎於「科技業待遇較好、師生互信不足」。這個回答令人遺憾，因為它迴避了教育部作為主管機關應該負起的根本責任。

當我們掀開師資荒的表象，真正的問題其實很明確：教師待遇停滯多年，工作環境日益惡化，行政負擔持續增加。這些都是教育部可以著手改善的具體問題。

回到事實面，教師待遇停滯的源頭與年金改革制度息息相關。改革後，在職教師陷入「多繳少領延後退」的困境。更嚴重的是，政府未依年逐足額提撥退撫基金，導致已退休教育人員的薪資遭延遲給付，這不只是一個數字問題，更牽涉到對退休教師尊嚴的踐踏。

同時，導師加給、特教加給、行政加給長期偏低且多年未見調整。每當教師工會提出調薪訴求，教育部的回應彷彿已成為固定台詞：「研議中」、「造成地方政府財政困難」。年復一年的承諾與推諉，導致教師對改善的期待日漸消磨，這正是教師流失的主因之一。

校事會議制度的實施讓問題更惡化，這項原意為民主治校的制度，如今卻成了壓在基層教師身上的沉重行政負擔，無謂地侵蝕了寶貴的教學時間。教育部迄今既未修正相關法規，也未提出改善之道，持續任由負擔繼續累積。

令人感慨的是，教育部長近來接受媒體採訪時，多次以不當的言論形塑各種對立。這種製造分化的做法，實為負面教材。非但無助於解決問題，反而進一步損害了社會對教師職業的認知，傷害了教育專業的形象。

解決師資荒沒有捷徑，必須從最根本的地方著手：切實提高教師待遇、改善工作環境、合理化行政負擔、建立穩定的專業支持體系。這不是市場競爭的問題，也不是師生信任的問題，而是政策執行能力與決心的問題。

若教育部長既無力為基層教師爭取應有的待遇保障，又持續以片面論述轉移焦點、製造對立，那麼就難以期待他能有效解決師資荒的困境。我們期待教育部能夠停止推諉，立即提出具體可行的待遇改善方案與行政簡化措施，以實際行動回應基層需求，才能真正恢復教育現場的信心。

【以上言論為第三人投書，不代表本刊立場，讀者請本於客觀事證自行評價】

照片來源：Unsplash示意圖

