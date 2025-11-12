投書：年金改革不只是錢 問題是在信任
蔣辰平／屏東縣教育產業工會副秘書長、國小教師
一、年金改革的戰場，其實在「信任」
這幾天，公教年金改革又成為政治攻防的焦點。有人主張「停砍年金」是對公教的補償；也有人認為那是對世代公平的背離。但站在教育現場的角度來看，年金改革不只是金額多寡的爭論，而是一場對「信任」的考驗。
對老師而言，退休金不是奢求，而是一份制度的承諾。我們在這個體系裡服務三、四十年，承擔教學與行政壓力，教導一屆又一屆的孩子。當社會不再相信這份承諾、或任意改動它時，老師的不安，不只是對收入的恐懼，而是對「被尊重」這件事的懷疑。
二、改革該有的樣子：可預期、可持續、可敬重
沒有人反對改革。多數教師都明白，制度必須永續，否則下一代根本無法承擔。但問題在於：改革的過程是否讓人能信任？
真正可長可久的改革，至少該符合三個原則：
1、可預期性—讓現職公教知道未來會發生什麼。頻繁修法、朝令夕改，只會削弱對制度的信任。
2、可持續性—任何改革都要兼顧基金財務與社會公平，避免「政治週期式」的補貼與修正。
3、可敬重性—教師的工作是長期投入、情緒勞動強、升遷有限。若一味用「勞工比較」的框架檢視，等於忽略教育專業的特殊性。
改革應該修正制度，不該摧毀信任。
三、讓教育現場回到制度設計的對話桌
教育現場的聲音，長期被忽略在制度設計之外。我們看見的是：退休制度一改再改，卻沒有人真正問——這些改動如何影響教育品質？
一位優秀的老師，不僅需要教學動力，更需要職涯安全感。當社會對教師的支持逐漸轉為猜疑，當年輕老師對未來缺乏信心，教育現場就會陷入一種「高壓低信任」的惡性循環。
改革若只算財務，不談人心，那不是永續，而是折損。
四、從教師角度呼籲：讓改革更透明、更理性、更有溫度
我們支持改革，但更希望它能回到「制度正義」與「教育尊嚴」的軸線上。
政府應明確揭露基金財務試算與替代率調整模型，讓社會了解決策依據。
國會應建立跨世代諮詢平台，納入教師、公務員與年輕世代代表共同討論。
社會輿論也應從對立走向理解：教師不是既得利益者，而是制度變遷中最穩定也最被動的一群。
讓我們一起回到理性的討論：教育需要穩定，制度需要信任，改革更需要誠意。
