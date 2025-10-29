投書：幼兒園貼台積電榜 孩子何時成了父母的名片
楊智強／教育部中央教師申訴評議委員
南投草屯某幼兒園張貼「博士、台大、台積電、公職」等畢業生成就榜，引起社會譁然。這面看似榮耀的紅布條，卻赤裸揭露台灣教育的焦慮與錯置：當幼教成為人生競賽的起跑線，孩子早已被推入功利主義的旋渦。
幼兒教育的核心理念，是尊重兒童天性、培養探索力與社會情緒，而非預備升學或職涯的訓練營。當一所幼兒園以成年後的職業與收入作為教育成果展示，等同將孩子商品化、把教育淪為招生廣告。這樣的榜單不只是價值偏差，更違背《兒童權利公約》明訂的「以兒童最佳利益為原則」精神。孩子不是家長的延伸，也不是機構形象的包裝品。
這類榜單更暴露出社會對「成功」的狹隘定義。醫師、博士、工程師固然值得肯定，但若以此作為評價教育品質的唯一標準，便是將階級再製與社會比較提前到學齡前階段。家長被「贏在起跑點」的口號綁架，孩子則在無形中承受焦慮與壓力。教育心理學早已指出，早期的比較文化會削弱學習動機，造成持續性的自我否定。
值得警惕的是，這種紅榜文化並非幼兒園獨有。許多國中小仍習慣於畢業季張貼升學英雄榜，甚至公開學生姓名與錄取學校，不僅侵犯隱私，也助長了成績主義與標籤文化。教育部雖再三提醒不得違反《個資法》，但部分學校仍以提昇校譽為由繼續張貼，讓教育現場變成家長攀比的舞台。
真正的教育，不該是炫耀結果，而是陪伴成長。孩子的笑聲、創意與合作精神，比任何紅榜都更值得驕傲。當一條紅布條成為招生手段，社會更該問：我們到底希望培養怎樣的下一代？若教育被功利思維主宰，孩子的幸福將被父母的焦慮與學校的業績掩埋。
真正的教育，不應是炫耀結果，而是陪伴成長。孩子的笑聲、創意與合作精神，才是教育最珍貴的果實。當我們看見紅布條上的名校與職業頭銜，或許更該問，在所謂通往「成功」的跑道外，有多少孩子的多元潛能與幸福被忽視？讓教育回歸初衷，從不再張貼榜單開始，或許是我們面對少子化時最可貴的自省。
★《鏡報》徵文／《鏡報》歡迎各界投書，來文請寄至：editor@mirrordaily.news，並請附上真實姓名（使用筆名請另外註明），職稱與聯絡電話。來文48小時內若未收到刊登通知，請另投他處。
回到原文
更多鏡報報導
投書：從長榮空服員之死 看見教育現場的「不敢請假」文化
稱「打罵教育」是競爭力根基！民眾黨施淑婷遭炎上 學者嘆：法普教育不能等
民眾黨施淑婷倡「打罵是台灣競爭力根基」遭炎上 林志潔嘆：法普教育不能等
其他人也在看
最高學府氣噗噗1／捍衛「台大」商標權！臺灣大學狀告運輸公司 「只贏一半」繼續戰
[FTNN新聞網]社會中心／調查報導國內最高學府「國立臺灣大學」（台大）創立近百年，卻直至90年代才陸續註冊商標，以致坊間「台大滿天飛」。為了避免「台大」...FTNN新聞網 ・ 19 分鐘前
新北關懷據點缺飯 陳啟能批市府：蘆洲20萬人無醫院
（記者陳志仁／新北報導）新北市議員陳啟能今（29）日在議會總質詢中指出，市府明年度新增388億元預算，但基層最 […]引新聞 ・ 7 小時前
專挑高息ETF下手！國家隊殺紅眼狂丟0056破萬張...這7檔同步甩賣 「它」已失寵39日
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數昨（29）日終場漲345.63點，收在28,294.74點，漲幅1.24%，根據「玩股網」統計，觀察八大公股上市ETF賣超方面，...FTNN新聞網 ・ 21 分鐘前
被桃客司機打到滿臉血…父母曝孩「出現睡眠障礙、驚醒哭泣」：心都碎了
桃園客運司機日前發生暴打黃姓高中生事件。桃園客運劉姓司機（41歲）懷疑一學生有逃票行為，雖然該名學生禮貌解釋並認為若對方不相信就下車離開，但劉男在對方下車後依舊不停碎念，一名黃姓高中生（18歲）看不下去，下車前替該學生抱不平，卻直接被劉男暴打，鼻樑甚至遭打斷。事發過了5日，黃姓學生的家長在社群發文曝光孩子目前狀態，更不禁感嘆，事發當下沒人伸出援手，讓他們感到心碎。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
聯準會宣布再降息1碼！ 美股走勢分歧、台積電ADR漲1.18％
美國聯準會週三宣布再次降息1碼，為今年以來的第2次降息，但聯準會主席鮑爾淡化12月再度降息的可能性，美國股市主要指數週三收盤走勢分歧，以輝達為主的科技股表現突出。（請聽AI報導） 聯準會官員認為中廣新聞網 ・ 49 分鐘前
12月可能不降息！ 美股、台指期盤後漲跌互見
即時中心／林耿郁報導美國聯準會再次降息1碼，為今年以來第2次降息，聯準會官員們認為，美國經濟成長溫和，但疲軟的勞動力市場成為降息理由，主席鮑爾淡化12月降息的可能性，美股收盤走勢分歧。道瓊工業指數下跌74.37點或0.16%，收47632.00點。標普五百指數平盤，收6890.59點。那史達克上揚130.98點或0.55%，費城半導體指數揚升133.22點或1.85%。民視財經網 ・ 1 小時前
高鐵延伸宜蘭通車時間曝！ 南港站出發只要20分鐘
高鐵延伸宜蘭通車時間曝光了！交通部鐵道局今（29日）赴立法院備詢，相關報告指出，高鐵延伸宜蘭案8月已通過環評，現啟動辦理綜合規劃報行政院作業，將爭取於第4季報院完成審議，預計核定後11年完成，最快20中廣新聞網 ・ 18 小時前
范姜彥豐二度發聲！毀滅式爆料「粿粿出軌王子」28字再吐真實心境
范姜彥豐與粿粿結婚3年，今（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，稍早范姜彥豐二度發聲，28字感謝好友蔡瑞雪關心。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 12 小時前
王子承認與粿粿「超過朋友界線」向范姜彥豐道歉：錯誤沒有藉口
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引起軒然大波。王子於下午2點38發文，打破沉默，承認越過朋友界線：「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 16 小時前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 17 小時前
6小時死鬥道奇奪勝！大谷翔平開心衝本壘「日本連線」成亮點
世界大賽第3戰，道奇今（28）日在延長賽18局下靠Freddie Freeman轟出再見全壘打，以6比5擊敗藍鳥，系列賽2比1領先。隨著球飛出牆，大谷翔平興奮衝向本壘慶祝，佐佐木朗希與山本由伸也一同歡呼，日籍選手與翻譯組成「日本連線」開心跳躍慶祝勝利，成為賽後社群熱議焦點。鏡報 ・ 1 天前
范姜彥豐「控粿粿出軌王子」被戴綠帽！影片公開「大膽內幕」
娛樂中心／巫旻璇報導中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」前成員粿粿（江瑋琳）在2022年與男星范姜彥豐步入婚姻，時常在社群媒體上分享甜蜜互動。不過近日有網友發現，夫妻倆近來同框畫面明顯減少，社群貼文多為各自的生活照、工作花絮與業配內容，讓「婚變疑雲」浮上檯面，引發外界關注。今（29）日稍早，范姜彥豐突然在Instagram限時動態發文，罕見提到兩人之間的狀況，暗指粿粿在婚內出現「道德淪喪」婚內出軌，甚至點名王子（邱勝翊），指控第三者介入婚姻。民視 ・ 15 小時前
粿粿求婚照被挖「王子當年反應」網炸鍋！情史唯一認愛她
粿粿求婚照被挖「王子當年反應」網炸鍋！情史唯一認愛她造咖 ・ 14 小時前
王子道歉聲明自稱「因為心疼才越線」 律師嗆爆：和人妻聊騷叫沒破壞家庭關係？
今日，男星范姜彥豐在社群平台公布9分鐘影片，公開控訴妻子粿粿和前棒棒堂成員「王子」打著好友的名義婚內出軌，甚至有身邊的知情人替他們隱瞞，不知情的也被2人利用作為掩護，「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。當知道真相後，再回頭看過去一同玩樂時的...CTWANT ・ 13 小時前
臨時牙痛超崩潰！他找10間診所都要「等1個月」氣炸 牙助揭背後真相
許多牙醫診所都需要預約，因此若臨時牙痛就醫，往往無法立即看診，只能忍耐，造成不少人的困擾。一名網友表示，自己因牙痛想就醫，打了近10間診所卻都要等上一個月，忍不住好奇詢問：「台灣牙醫診所明明很多，為何還這麼忙碌？」貼文曝光後，引來不少牙助留言說明，並非診所不接患者，而是真的看不完，因為台灣人普遍缺乏牙齒照護概念，甚至基本清潔都做不好，才會出現突發牙齒問題。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
世界大賽G3道奇回主場 大谷開轟陽春砲生涯季後賽第10轟
MLB（Major League Baseball ，美國職業棒球大聯盟）道奇巨星大谷翔平，今天在世界大賽第3戰道奇主場擔任先發開路先鋒，大谷面對藍鳥隊41歲先發投手薛澤（Max Scherzer）的投球，連續2球都積極揮棒，首打席擊出二壘安打攻佔得點圈。太報 ・ 1 天前
世界大賽／G5棒次罕見大改！道奇終於開刀他 大谷翔平身後不再是貝茲
世界大賽G4道奇6：2不敵藍鳥戰局慘遭扳平，G5打線終於做出更動，不但換下季後賽打擊低迷的帕黑斯（Andy Pages），就連貝茲（Mookie Betts）都離開熟悉的第2棒，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）直言這些調整是為了讓大谷翔平打擊前後有隊友保護他。三立新聞網 setn.com ・ 58 分鐘前
范姜彥豐自嘲「綠帽小丑」！最後滑雪恩愛照曝光 全網超心疼：王子也在
前中信兄弟啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐於2022年結婚，2人育有一女「小粿醬」，今年7月爆出婚變，兩人對外一直避談此事。今（28)中午，范姜彥豐爆出震撼彈，指控粿粿與藝人王子（邱勝翊）婚內出軌，有網友甚至挖出，夫妻2人在日本滑雪，最後一次合體同框曬恩愛，行程也與王子同行。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
新颱風最快週末生成！最新路經出爐 週末低溫恐探17度以下
連2波東北季風影響台灣！氣象粉專「天氣風險」表示，明天水氣會比今天少，雨區縮減至「大台北、宜蘭、花蓮」，週四天氣明顯轉晴，不過週五迎來更強東北季風，到週末以及下週一、二白天高溫預估只剩下21至23度左右，夜晚清晨空曠地區低溫可能會降到17度或更低，市區低溫也將有機會挑戰20度以下。此外，週末開始到下週應該又會有新的熱帶低壓或颱風出現，預報資料看起來往西經過菲律賓進入南海的機會較高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前