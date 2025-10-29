投書：幼兒園貼台積電榜 孩子何時成了父母的名片

南投一家幼兒園外掛著許多紅布條，上面列了許多畢業生的後續成績，引發網友熱議。圖片翻攝自Google Maps

楊智強／教育部中央教師申訴評議委員

南投草屯某幼兒園張貼「博士、台大、台積電、公職」等畢業生成就榜，引起社會譁然。這面看似榮耀的紅布條，卻赤裸揭露台灣教育的焦慮與錯置：當幼教成為人生競賽的起跑線，孩子早已被推入功利主義的旋渦。

幼兒教育的核心理念，是尊重兒童天性、培養探索力與社會情緒，而非預備升學或職涯的訓練營。當一所幼兒園以成年後的職業與收入作為教育成果展示，等同將孩子商品化、把教育淪為招生廣告。這樣的榜單不只是價值偏差，更違背《兒童權利公約》明訂的「以兒童最佳利益為原則」精神。孩子不是家長的延伸，也不是機構形象的包裝品。

這類榜單更暴露出社會對「成功」的狹隘定義。醫師、博士、工程師固然值得肯定，但若以此作為評價教育品質的唯一標準，便是將階級再製與社會比較提前到學齡前階段。家長被「贏在起跑點」的口號綁架，孩子則在無形中承受焦慮與壓力。教育心理學早已指出，早期的比較文化會削弱學習動機，造成持續性的自我否定。

值得警惕的是，這種紅榜文化並非幼兒園獨有。許多國中小仍習慣於畢業季張貼升學英雄榜，甚至公開學生姓名與錄取學校，不僅侵犯隱私，也助長了成績主義與標籤文化。教育部雖再三提醒不得違反《個資法》，但部分學校仍以提昇校譽為由繼續張貼，讓教育現場變成家長攀比的舞台。

真正的教育，不該是炫耀結果，而是陪伴成長。孩子的笑聲、創意與合作精神，比任何紅榜都更值得驕傲。當一條紅布條成為招生手段，社會更該問：我們到底希望培養怎樣的下一代？若教育被功利思維主宰，孩子的幸福將被父母的焦慮與學校的業績掩埋。

真正的教育，不應是炫耀結果，而是陪伴成長。孩子的笑聲、創意與合作精神，才是教育最珍貴的果實。當我們看見紅布條上的名校與職業頭銜，或許更該問，在所謂通往「成功」的跑道外，有多少孩子的多元潛能與幸福被忽視？讓教育回歸初衷，從不再張貼榜單開始，或許是我們面對少子化時最可貴的自省。

