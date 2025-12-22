【投書】從信仰人權保障 檢視台灣法治與人權 3

張攷貝／退休人員

近日，賴清德總統出席宗教團體舉辦的活動，肯定宗教團體是社會防衛韌性關鍵一環，當國家需要的時候，不僅成為心靈安頓所在，也是穩定社會秩序、協助救災復原的一股實質力量。賴總統出席2025年世界人權日活動時，也強調臺灣願意把對抗威權、爭取民主的經驗分享給仍在威權陰影下生活的人們，也會堅守和平、人權與法治價值，與世界上理念相近的民主夥伴攜手抵抗威權侵擾。

筆者在台灣出生長大，深信這是前輩們努力，犧牲青春甚至是生命換來的成果。而真正的民主，不只是讓人民享有選舉的自由，更應保障與尊重每個人內在信仰人權。筆者11月中旬參加在南非開普敦舉辦2025年新興宗教研究中心年會，共有來自28個國家超過 200位關注信仰自由的各界人士參與，近二十場的研討會探討「靈性、宗教與新興宗教運動」。有法稅228之稱的太極門信仰人權迫害案，已延宕近30年，也在這場國際年會受到重視，多位國際學者共同探討「台灣宗教自由議題與太極門案件」。

在人生的長河中，30年足以讓一個世代交替，足以讓一個新興產業走向成熟。然而，對台灣的法稅史而言，近30年卻不足以平反一樁早已被法院證明為「清白」的冤案—太極門稅務假案！這樁始於1996年的「1219事件」，不僅是一個法律案件的延宕，更是對台灣人權與法治精神的巨大嘲諷。當國際社會見證台灣在民主化道路上取得的成就時，回頭來看這樁冤案的近30年歲月，不禁讓人質疑：政府究竟是在「學習成長」，抑或是無謂地「原地踏步」？

司法已還清白，行政卻成笑話

回顧太極門案，司法機關其實早已給出了明確的結論。2007年三審法院判決確定無罪、無稅。判決認定，敬師禮屬於「贈與」性質，完全無需課稅。然而，在司法三審確定後的近20年裡，行政機關的「窮追不捨」卻成了行政不正義的象徵。法務部、國稅局等行政體系寧願讓錯誤持續，甚至固化成拒不面對的官僚倔強，這無疑是對司法精神的公然挑釁與無視。這近20年成了政府浪費納稅人金錢、行政資源的血淚證明，也暴露了少數不肖官員寧願將錯誤無限期拖延，也不願正視問題、撥亂反正的行政文化。

數以萬計的心靈羈押與天價國賠風險

太極門案件的受害者，不僅限於當初無故被羈押、後來獲得國家賠償的當事人。更廣泛、更難以估計的，是那成千上萬，在漫長歲月中心靈被羈押、名譽被玷污的太極門弟子與其家庭。政府必須正視這個嚴重性。若數以萬計因冤案而飽受精神與名譽傷害的受害者聯合起來申請國家賠償，這筆金額恐怕將會是國家難以承受的「天價」。

政黨數度輪替，政府機關卻彷彿停在三十年前的錯誤原點，解決太極門冤案，困難的從來不是法律或行政技術，而是政府是否願意「面對錯誤」。唯有國家願意承認並承擔錯誤，民主才能完整。期盼執政者能展現出政治家的智慧與擔當，讓太極門冤案的平反，成為台灣法稅改革與人權進步的里程碑，而非永恆的污點。

