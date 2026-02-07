【投書】從迪化街到台北燈節：步行20分鐘的吸菸區，是管理還是變相逼人違規？

cnews204260207a03

王郁揚／世衛菸草減害專家

台北市長蔣萬安宣布 2026 年台北燈節，將承襲迪化年貨大街模式，推動「無菸城市」示範。然而，回顧年貨大街的執行現況：因衛生福利部僵化的菸害防制法解釋，導致台北市府原欲設置的日本式負壓吸菸室夭折，最終只能將吸菸區，設在步行需20分鐘的大稻埕碼頭。這種「眼不見為淨」的鴕鳥政策，不僅與國際菸草減害趨勢脫軌，更讓賴清德總統的「健康台灣」，與筆者倡議的「2040年無煙台灣」願景淪為空談。

廣告 廣告

首先，台灣法規對「菸草減害」的認知極度貧乏。世界衛生組織（WHO）在《菸草控制框架公約》（FCTC）中，明確提到「減害（Harm Reduction）」是菸草控制政策的3大策略之一。國際上如英國、紐西蘭甚至與台灣鄰近的日本、韓國，皆已區分燃燒紙菸與非燃燒產品的危害差異，並透過設置科學化的吸菸區，降低二手煙衝突。反觀台灣衛福部，竟以「吸菸室有屋頂即屬室內」，這種令人啼笑皆非的邏輯，阻撓地方政府進步，強迫吸菸者在戶外流竄。這不是管理，這是中央政府的行政怠惰與傲慢。

其次，極端的禁令只會催生黑市與巷弄違規。要求燈節遊客步行20分鐘去抽菸，在實務上完全不具可行性。這將導致兩個結果：一是吸菸者躲進燈節周邊無人稽查的暗巷，讓鄰近住戶承受更高濃度的二手煙危害；二是吸菸室/吸菸區的基礎設施不足，與地方衛生局稽查人力不足，讓無菸臺北城的政策，反而造成違法吸菸的情況而更加嚴重。蔣萬安市長想學日本「行走不吸菸」，卻學不到日本「配套完整、科學分流」的精髓，最終受害的是一般市民的觀賞品質與呼吸權利。

最後，若政府持續無視科學證據，2040無煙台灣將只是口號。賴清德總統喊出健康台灣，但若衛福部繼續抱持著「菸捐菸稅重度成癮」的官僚心態，一邊收受龐大菸捐菸稅收入，一邊拒絕規管風險較低的減害菸品，並以高壓手段限制地方政府的創新作為，台灣將永遠無法真正解決紙菸帶來的公共衛生危機。

筆者呼籲，台北市應率先打破中央的邏輯謬誤，爭取將「無煙減害」納入國家及城市治理思維。若政府繼續維持這種「步行20分鐘」的荒謬管理，台北燈節的無菸城施政口號，最終只會映射出台灣菸害防制政策與國際接軌的徹底失敗。

【以上言論為第三人投書，不代表本刊立場，讀者請本於客觀事證自行評價】

照片來源：Unsplash示意圖

更多CNEWS匯流新聞網報導：

【投書】不依證據查稅「多少繳一點」 難道這就是台灣的「喊價」文化?

【投書】寒風中的教育怒吼 廢除校事會議

【文章轉載請註明出處】