投書：從33%到60%是台灣本土化的下一個歷史任務

曽聰智／退休環工技師

每到重大選舉後，台灣社會便會再次看見一個難解的現象：本土陣營的穩定支持率約三成三，波動不大，但突破也有限。

三成三，代表一群堅定的本土核心社群，但對一個長期面臨外部威脅的民主社會而言，用這個比例支撐台灣的永續安全，可能會不容易。

「突破瓶頸」，從 33% 前進到 50%、甚至 60%，看來是當代本土陣營一項艱巨，也高度重要的歷史工程。

然而，要理解這個工程為何艱難，個人以為必須回到台灣百年的歷史背景。

首先是民主化之前的百年統治變遷，台灣少有「權力在地化」的歷史經驗，過去一個多世紀中，先後經歷被殖民五十年及威權四十年，長達九十年的統治權，幾乎都掌握在與本地社群不同的政治力量手中。

這段被統治的歷史加上民主化後的發展，造成兩個深刻後果：

1. 本土大多數，長期缺乏實際「權力運作」的訓練。雖然是土地主人，卻在新近才學會如何在民主制度中運用政治權力。

2. 原來的支配者，難以接受民主化後的地位下降，當權力結構開始轉移，心理上的失落、不安，甚或怨懟，是歷史上常態。

因此，台灣的分裂，不是意識形態衝突那麼簡單，而是兩個互不熟悉的群體，第一次在歷史上「必須共同管理一塊土地」。這在世界史中，應該是極為稀少，也極不容易的任務。

33% 的本土核心盤，穩定、重要，是台灣民主的重要基石，但多年來也顯示，再多的激情，都難以擴張這個核心盤。而要穩固台灣的民主與安全，本土支持若能到達50%–60%，是較能令人放心的。

但要做到這點，也許不是靠吶喊和敵意，而是靠治理。

治理，應該是本土的最佳說服策略。台灣的關鍵搖擺選民，包括中產階級、青年、家庭、服務業、外省第二代、新住民，他們不見得反本土，也不一定是天然親藍。他們的真正需求看來是，安全與穩定、公平與效率、不折騰、不對立、政府有能力、日常生活改變得更好。

這意味著 本土概念要廣化、要深化，最有效的不是語言，而是成果，尤其是城市治理的成果。高雄、台南、屏東、嘉義等本土執政深耕的城市，若能呈現明顯的文明進步，在展現經濟繁榮之外，又能築起城市的共同永續願景與市民熱情，如此便能說服中間族群，證明理性優質的治理＝本土正當性，這比任何口號都重要。

要走向 60%，也許還有一個關鍵必須突破，即把本土從「身份、血統」敘事，轉成為「對土地的責任」敘事。

也就是說，願意一起守護台灣的人，不論祖先何時來，都是本土。這種敘事應該能降低族群緊張，也讓人們有空間安心加入共同體。

台灣的下一個大突破，必然要來自青年世代，他們對族群政治興趣可能不高，但在乎：公平、自由、國際化、未來性、科技創新、自我實現，所以讓本土敘事走出悲情，從「歷史傷痛」轉向「未來創造」，青年會自然投入，因為那是他們的語言。

海外力量也是台灣不可或缺的，海外台灣人與友台社群，無論在美國、加拿大、澳洲或日本，在國際外交、言論、學界、產業、媒體中的作用，都是助力，對島內的經濟繁榮和科技發展也都能貢獻，但也得認清時代的呼喚，不能停留在過往悲情的思維上。這是一場「島內＋島外」共同完成的歷史工程。

台灣正在執行的，是在歷史上和世界上極為少見的任務：要在地緣強權強力干擾下，把一個長期被殖民、威權統治的大多數族群，第一次嘗試建立成具有自己主體性的現代文明場域，這既艱難，也壯麗。

三成三，是台灣百年歷史的結果，但突破到六成，將是當下台灣人民的責任，也是機會。

這不是某個黨一黨的事，也不是某個族群的事，而是所有願意留在這片土地上的人的共同使命。只要我們願意相信：「台灣值得我們共同守護。」那麼，下一個三十年，我們應該有機會共同見證台灣從 33% 到 60% 的本土化奇蹟，也見證台灣真正站穩於世界之林。

