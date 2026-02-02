投書：成功攀爬101告訴我們的事

Alex Honnold充滿著挑戰的勇氣，也激勵所有人勇於面對挑戰。攝影鄒保祥

倪國榮／自由業、新竹市

從view到vision，Alex Honnold替我們上了一課，他成功徒手攀上101大樓，提高了我們視界；101，20多年來大家上上下下，只知其高，不知其深意。攀岩家Alex Honnold不只開了我們眼界，也告訴我們，萬全準備，勇氣就是東風，才能前進與提昇，創造新前途。

主要功勞當然歸於董事長賈永婕，試想，她若不首肯，誰也奈她不了什麼，到時無傷退下，不是很好保全之道？既要做，就得承擔生死風險，萬一高手Alex Honnold被颶風甩落，被地震震落怎麼辦？賈董事長當知道她的從政生涯在此一搏，也知道台灣的國際聲譽在她手上，她勇於選擇了前進。

這一做成功，台灣省卻了幾乎無數的外交費，含常常要給窮國經費以換取邦交，全世界目光集注在此屏息一刻：Alex Honnold成功躍上塔頂，看到新視界，台灣國際聲譽與國人榮譽感也急速攀升；不認識台灣的人也變成非認識不可了，其人民其地歷史與各種產品，非僅晶片而已。

賈永婕大大鬆了一口氣，開玩笑說可以退休了⋯⋯但是，現在奧地利大使是音樂家背景，以樂交友，擴展外交，做得有活有力，那麼有演藝背景的她，不是也可以做大使嗎？

名人成功，大家受益，整件事情的教育是充分準備，最後是勇氣的選擇。

我們生活上很多事情都是攀爬，大大小小事，攀爬困難，已是家常便飯；一但成功，就在困難頂上鬆一口悠然之氣；國家事也是如此，如軍購，如關稅，都要平時培養人才，到時成軍就快，隨時可以上陣。若無準備，再好的機會也不會來的。像此次攀登成功，主客都要準備周全，賈永婕的團隊準備好，Alex Honnold的團隊準備好，才能燒出成功的火花。

我們有幸在今年過年前，看到談出好關稅協議的團隊，看到成功攀登榮譽之峰 101，真是雙喜臨門；準備準備，培養自己，培養人才，成功基礎根本就來自於平常的努力攀爬訓練而已，才能讓成功綻花。

像張忠謀遠遠看到先進製程的目標，從28奈米ㄧ直攀爬到2奈米來，勇往直前毅力不休，這是須要多大的勇氣啊；與Alex Honnoldㄧ樣，都是需要不停鍛鍊，精益求精的，一旦成功，就是人類的歡呼，生命高度的實踐標竿。

台灣光明路雖困難，繼續前進才是真力量。

