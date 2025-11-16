投書：我是高二自學生 我反對韓國瑜附和中共的行徑

為代表民意的立法院院長，理應捍衛立法委員們的權益，怎可附和中共恫嚇我國民意代表的荒唐行為。李智為攝影

張瑞捷／暖暖蛇青少年共學團學生與閱讀課助教、高中二年級自學生

十一月初，中共政府指控我國立法委員沈伯洋涉嫌「分裂國家罪」，發出全球「紅色通報」通緝令，將追究其刑事責任。

此事件在台灣引發巨大爭議。賴清德總統於十一月十一日公開聲援沈伯洋，強調其行為是在捍衛國家主權，並無違法。賴總統同時呼籲韓國瑜院長應站出來維護國會尊嚴與台灣人民的言論自由。

十一月十二日，韓院長在記者會時說，賴清德的態度是「自己生病讓別人吃藥」，他提出「四腳理論」，認為要保護台灣安全的四隻腳分別是「保護中華民國」、「保護民主自由」、「維護美台關係」、「維護兩岸和平」，現在民進黨已經摧毀除了台美關係之外的三條腿。

韓院長的說法，有大問題。

問題一。保護中華民國只要廢除黨綱？

韓院長認為「賴總統應該立刻廢除民進黨的台獨黨綱」。

對中共來說，不是中共統治的台灣，就是分裂國家。在中共的威脅下，韓國瑜的說法並非保護中華民國，只是趁機「反對台灣獨立」。

問題二。保護民主自由責任只存在於民進黨？

韓院長稱「賴總統應在大罷免後維持行政立法的良性互動」。

大罷免的由來，來自於二〇二四年五月起的一系列立法爭議，國民黨、民眾黨在國會合作強推法案，引發民眾不滿導致大罷免。維持立法與行政的良性互動，應由三大政黨共同承擔，而不是只將責任歸咎於執政黨。

問題三。保衛兩岸和平院長因果關係錯誤。

韓院長質問「宣布敵對勢力後，如何維護兩岸和平」。

這段言論完全顛倒因果關係。中共政府已用實際行動威脅台灣主權，包括孤立國際地位、軍事威脅、恫嚇我國立法委員等。說中共是敵對勢力，並不是中共開始威脅台灣的理由。

最後韓院長稱，解決這些上游的問題，剩下都是沈委員個人的問題。

但我想告訴韓院長，這不是沈委員的問題，而是中共政府的問題，也是立法院院長應該解決的問題。

身為代表民意的立法院院長，理應捍衛立法委員們的權益，怎可附和中共恫嚇我國民意代表的荒唐行為。

