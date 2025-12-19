【投書】一把雨傘 讓我開始害怕司法 3

李榮國／退休人員

如果有一天，只是拿錯一把雨傘，就可能被報警、被起訴，甚至一路被告到高等法院，那請問，我們到底還能不能安心過日子？

司法存在的目的，本來是保障公平正義、保護人民。然而，筆者這陣子看到雨傘案、電鍋案、紅單案，一件又一件「小案大辦」，真的讓人懷疑，到底台灣的司法出了什麼問題？檢察官到底還懂不懂人民要的是什麼？

就拿一把「拿錯的雨傘」，也要把人告到高院，這一位年紀大的阿嬤，在區公所拿錯別人的雨傘，竟然被報警、被起訴，最後還一路打到高等法院。高院都看不下去，特別寫附論批評：請問為了一把雨傘，需要動用整套刑事系統嗎？還要調閱一堆無辜人的個資？這像話嗎？這樣的司法，離人民愈來愈遠，只會讓老百姓覺得害怕。

廣告 廣告

再看看第二個例子。送舊電鍋給拾荒老人，也能被當成「貪污」！清潔隊員送了一個32元的舊電鍋給拾荒老人，本來是出於好意，卻被依貪污罪起訴。貪污罪是一輩子的污點，申請良民證、找工作都會被影響。但檢察官對真正的大弊案卻常常看不見。對百元的小案如此「積極」，對動輒幾十億的大弊案卻如此「沉默」，這樣的司法比例，人民怎麼會服氣？

還有兩個員警「沒有開紅單」，竟被起訴圖利！只因兩名員警看到車子停在私人土地，只是勸導離開，沒有開罰單，就被檢察官以「圖利罪」起訴。官司纏了三年，人被停職、薪水減半，甚至有人被逼到得了憂鬱症。最後法院判無罪，卻已經造成不可逆的傷害。遲來的正義，往往已經不是正義。

這些不是偶然，是多年來檢察體系失能的結果其實台灣有很多認真、專業的檢察官，但一次次離譜的起訴，讓人民對司法信心崩盤。最典型的惡質檢察官例子，就是現在竟然還在高位上的侯寬仁。侯寬仁辦案的紀錄，屈指可數，人民看了都心驚！如雲林廢土案：筆錄與錄音不符，法院撤銷證據力、周人蔘電玩案：纏訟 24 年，4 名警官不堪壓力自殺，最後大多無罪。、馬英九特別費案：最高法院無罪確定，涉及偽造文書與不實筆錄。以及太極門案件：違法羈押、捏造證詞、三十年的假案迫害，人民至今無法真正獲得平反。

檢察官一張起訴書，可以摧毀一個人的家庭、健康、名譽，但錯誤卻不用負責，甚至一路升官。這不只是案件問題，這是制度的問題。德國說「罪微不舉」，台灣卻常常「小案大辦」德國把50歐元以下的案件視為不值得啟動刑事程序。但在台灣，一把雨傘、三十元的電鍋、沒開罰單，都能讓人被拖進司法深淵。司法不是機器，不能只看條文不看人。司法應該要有溫度、有智慧，能分清楚什麼值得追、什麼不必追。

人民不要漂亮法律詞句，只要一個不會害人的司法，我是一個平凡的小市民，我不懂法律條文，但我知道：司法如果只會欺負善良的人，只會找最弱的下手，那麼它離正義已經越來越遠。我期待看到的是：能分清大小輕重的司法，能把資源用在真正的貪瀆與腐敗案件上會保護好人，而不是嚇壞好人的司法，司法的力量不要再成為人民的夢魘，檢察官本來應該公正嚴明，讓社會更安心。

希望有一天，失能、濫權的檢察官能被真正淘汰，讓台灣的司法，重新找回人民的信任，而不是成為全民的夢魘。

【以上言論為第三人投書，不代表本刊立場，讀者請本於客觀事證自行評價】

照片來源：Unsplash示意圖

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

【投書】行政院不副署、花蓮議會擺爛拒排審 大賴皮時代從上到下都決心不守法？

【投書】停砍此消彼漲 現職應先加薪追上OECD

【文章轉載請註明出處】