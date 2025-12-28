【投書】擴大公地放領，不能只放地契，更要落實居住正義



文／阿湯哥

賴政府研議擴大公地放領，看似是土地政策的「技術調整」。實際上，它卻牽動台灣長期未解的三大核心問題：現住民的居住安全、土地制度公平，以及社會住宅嚴重不足。若僅止於「放領土地」，若缺乏制度配套措施，不僅難以解決問題，甚至可能製造新的社會不正義。

第一，現住民的權益必須擴及既有房舍，而非僅止於土地身分。

台灣各地的國有地上，早已形成長期居住聚落，而房舍多半由居民自建，甚至已經有居住數十年的事實存在。若政府只處理土地放領，卻未同步處理房屋合法性問題，勢必出現「土地合法、房屋違章」的荒謬狀態。這樣不僅無法保障居住安全，也讓現住民持續生活在制度的不確定之中，毫無保障可言。賴政府擬推動真正負責任的改革，應建立「居住事實認定」、「房地一體處理」的理念與合理補正機制，而非形式上解套、實質上放任。

第二，1,650 平方公尺的毗鄰限制：若是一刀切，卻傷及無辜。

毗鄰面積上限，原本是為防止投機與囤地而為。但在實務上，卻常壓迫到長期使用者與小農家庭。許多聚落的居住、耕作與生活空間本來就自然延伸；若採硬性以數字切割，不僅破壞生活結構，也背離土地使用的實際狀況。與其迷信面積門檻之限制，建議不如回到「使用事實」、「居住年限」與「家庭結構」等實質標準，始能避免制度性的不公。

第三，公地放領應與社會住宅政策結合為一，而不是成為一次性出售。

台灣社會住宅的比例長期偏低，而政府自建進度緩慢、牛步，故弱勢者的居住問題依然嚴峻。若將公地全面性出售，等同於政府永久退出土地政策的工具。反之，政府應區分對象：1、對於具有購買能力者，可以合理放領；2、對於弱勢族群，則應採「長期低租金、承租國有地」模式，結合非營利住宅或社會住宅體系，讓公有地成為穩定的居住安全網，落實「居住正義」的理念；而非短期的財政解方。

環顧全台各地，從屏東六堆與高雄美濃的客庄聚落，到桃園、竹苗地區的丘陵地帶，再到花東縱谷，不同地區的國有地問題，其背後都面臨著同一個結構性困境：土地制度，長期忽視「人都已在那裡生活」的事實。若改革仍停留在帳面的調整，卻未回應真實的居住需求，只會讓政府實施公地放領、落實居住正義的政策，與人民是愈走愈遠。換言之，公地放領，不該只是土地私有化，而應是「居住正義」的起點。

改革的關鍵，不在於放多少土地，而在於政府是否願意承擔公共責任，為不同族群、設計不同制度路徑。否則，頭（腳）痛醫頭（腳），今天解決一個問題，但明天只會製造更多不公平。