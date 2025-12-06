投書：政府應將資訊主權納入國防與外交核心考量

019年香港反送中運動時，Meta起初抵禦中共假訊息，卻在國安法通過後逐步淪陷。圖／鄒保祥、鏡週刊

楊智強／教育部中央教師申訴評議委員

今年十月，歐洲各國新聞機構打開Meta臉書後台，赫然發現所有涉及政治、選舉、社會議題的廣告被全面下架。從選舉宣傳到文化報導，連報社募款與訂閱推廣都遭封鎖。Meta宣稱此舉是為因應歐盟新法規，但對媒體界而言，這是一場血淋淋的「數位斷流」，並揭示了一個更深層的危機：當新聞自由與民主輿論被單一跨國平台掌控時，自由言論有可能在政治壓力下瞬間消聲。

令人警惕的是，這起事件並非單純的合規風暴。Meta以演算法自動掃描、無差別封鎖內容的機制，本身就反映了科技巨頭掌控資訊流量的巨大權力。這種權力一旦被濫用或受外力滲透，就可能轉化為影響民主輿論的無形武器。

此外，路透社近日揭露Meta內部文件顯示，去年有一成營收、約160億美元來自疑涉詐騙與違禁商品廣告；旗下 Facebook、Instagram、WhatsApp 每日向用戶展示約 150 億則疑似詐騙高風險廣告。

2019年香港反送中運動時，Meta起初抵禦中共假訊息，卻在國安法通過後逐步淪陷。根據Meta自身數據，香港的政府內容移除請求從402件飆升至2,181件。更驚人的是，前Meta高管在美國國會聽證會爆料，祖克柏曾為進入中國市場，祕密開發審查工具並同意將香港用戶資料交予中共。從反送中的民主堡壘到中共審查的執行工具，Meta用不到四年完成了蛻變。

香港的淪陷正是台灣的預警，我國媒體與公民組織高度依賴社群平台流量，舉凡政治倡議、選舉宣傳、社會運動幾乎無所不在。若這些平台出於商業利益或中共壓力而改變政策，進而優先推廣親中內容、壓制民主聲音、演算法傾斜特定立場。台灣的輿論空間將陷入無聲的窒息。中共統戰的威力正在於「無聲」，當民眾察覺不到聲音被消音時，民主已在無形中被瓦解。

這涉及國家層級的資訊主權，政府應建立演算法透明度的法律框架，防止平台政治傾斜；支持本土社群與短影音平台發展，減少對單一巨頭的依賴。建置獨立輿論監測機制，預警異常的內容封鎖。

更重要的是社會自覺，當資訊流通的權力被掌握在可能受專制政權滲透的跨國企業手中，臺灣的民主防禦就不能只靠制度，還須守住輿論自主的最後防線。政府應將資訊主權納入國防與外交核心考量，而非任由演算法決定國家的聲音。

