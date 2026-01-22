投書：日本解散國會意在向北京政治表態

日本首相高市早苗宣布解散國會，提前舉行大選，訴諸民意，讓新民意決定政治走向，圖為高市早苗與日前訪日的義大利總理喬治亞梅洛尼。圖／高市早苗X

楊聰榮／ESG碳減量聯盟理事長，中台灣教授協會理事長，任教於台灣師範大學

日本政壇在近期出現高度震撼的政治操作，日本首相高市早苗宣布解散國會，提前舉行大選。這項決定在日本憲政實務中屬於高風險作法，也被多數學者形容為一場政治豪賭。高市選擇在中日關係持續惡化的背景下，將選舉定調為反中大選，藉由最直接的方式訴諸民意，試圖為其強硬對中路線取得民主正當性背書。在個人支持率突破8成的情況下，這樣的選擇對她而言既是自信展現，也是對未來政治走向的關鍵押注。

廣告 廣告

這場豪賭的結構性風險，並不在高市個人聲望，而在於自民黨整體支持度的落差。即便內閣與首相支持度居高不下，自民黨支持率仍徘徊在約40%的水準，尚未回到過往45%以上的安全區間，這使得單獨過半的目標並非理所當然。選戰期間，高市勢必以個人高人氣為核心動員資源，在全國替黨內候選人站台，試圖將個人魅力轉化為結構性的席次優勢，這也是此次解散國會成敗的第一道關卡。

從戰略角度觀察，高市此舉的真正目的在於解除國會結構性卡關。在執政團隊未能掌握國會過半的情況下，重大政策推動屢遭掣肘，施政效率與改革節奏持續受限。選擇在支持率高點解散國會，核心並非單純重選，而是希望透過選舉結果重組權力結構，讓自民黨取得單獨過半，從而結束長期的執政困境。一旦跨過這道門檻，日本政治將正式進入所謂的高市時代。

這場選舉的意義，也早已超越內政層次。這次大選同時是一場對北京的政治表態。選舉結果將向中國與國際社會清楚展示，日本社會是否願意以選票支持更強硬的安全與外交路線，也成為觀察日本如何回應中國威脅的重要指標。這種以選舉作為戰略宣示的作法，使日本民主政治與區域安全緊密連動。

在國際層面，日本對中路線的轉向也與美日同盟緊密交織。選後高市預期將訪問華府，並可能與川普總統討論印太安全與台灣議題。日本近年積極降低對中國供應鏈的依賴，包括稀土與關鍵戰略物資，同時投入史上最高規模的國防預算，強化西南諸島防衛體系。這些部署多數直接對應台灣有事的情境推演，也顯示堅定挺台已逐漸成為日本政壇的主流共識，而不再只是少數派立場。

整體來看，高市早苗以高達8成的個人支持率發動解散國會與提前大選，是一場將個人政治資本全面押上的決策。這場選舉被包裝為日本未來對中路線的民意公投，核心目標在於協助自民黨於國會取得單獨過半，徹底擺脫執政受阻的結構困境。選舉結果不僅將決定高市時代是否真正成形，也將向國際社會清楚傳達日本在印太戰略下抗中、強化國防並支持台灣的立場。高市的個人魅力能否成功轉化為政黨整體勝選，將是這場政治豪賭的最終關鍵。

★《鏡報》徵文／《鏡報》歡迎各界投書，來文請寄至：editor@mirrordaily.news，並請附上真實姓名（使用筆名請另外註明），職稱與聯絡電話。來文48小時內若未收到刊登通知，請另投他處。



回到原文

更多鏡報報導

奈良鐘聲敲響東亞變局──高市早苗與李在明的歷史性會面

木村拓哉搭機巧遇高市早苗！被1句話嚇到：真的假的 同班機還有道奇魔鬼終結者、搞笑三巨頭

彈劾賴清德公聽會朝野交鋒 綠營學者酸藍白不敢倒閣：打假球轉移焦點

從名醫到失蹤人口？女醫無奈曝家庭秘辛 「破億保單」金流曝光