【投書】杏壇警訊 教師心理健康支持崩解中

unsplash示意圖

楊智強／嘉義縣教師職業工會副理事長

短短數日內，新竹縣國中女教師校園墜樓、屏東縣國中男教師陳屍家中，兩起教師輕生事件震驚杏壇。兩位老師都曾長期面臨情緒困擾，新竹個案投訴遭職場霸凌待調查，屏東個案因工作壓力被調整職務。儘管學校已啟動輔導機制，仍無法阻止悲劇。這不是偶發事件，而是台灣教育系統的深層危機警訊。

近年統計令人震驚，以首善之都台北市為例，教師心理輔導資源使用人次三年內翻倍；新北市教師會自2023年起持續調查教師幸福感，發現教師壓力持續升高且幸福感下降，工作環境和組織氣氛為重要影響因素。綜上資訊，是無數教師的身心折磨。教師壓力來源複雜，沉重的教學與行政負荷、學生行為問題、家長期待攀升，以及同儕或領導階層的人際衝突，都在侵蝕教職者的心理健康。尤其是新進或遭遇困境的教師，往往缺乏職場支持，反而面臨孤立甚至霸凌。

廣告 廣告

現有的輔導機制顯然未能及時有效介入，地方教育局處雖設有教師諮商輔導支持體系，但實務上常見使用不便、資源分散問題。更嚴重的是，許多教師因擔憂曝露心理困擾會影響職涯，而選擇隱忍。缺乏安心的傾訴空間，加上持續的行政負擔與不友善的人際關係，將臨界點上的教師推向絕望。兩條生命已在杏壇永遠消逝，背後還有無數教師苦撐。

政府不能再將教師心理危機視為個人問題，教育的根基建立在教師專業，教師身心健康應是教育體系最優先的資產。我們呼籲教育部立即啟動三項行動：建立全國性教師心理健康監測與預警系統，並設置危機干預機制；大幅減少教師行政負擔，讓教師投注心力於教學與自我照顧；強化校園職場文化，建立反霸凌環境，加強校長領導力培訓。各校應建立便利、隱密、免除職涯顧慮的心理求助管道。

杏壇已在流血，教育部必須以此為警訊，立即行動。唯有正視教師心理健康危機，推動系統性的預防與支持措施，才能保護那些日夜奉獻於教育崗位的教職工作者。我們不能等到更多悲劇，才後悔沒有及早採取行動。

【以上言論為第三人投書，不代表本刊立場，讀者請本於客觀事證自行評價】

照片來源：Unsplash示意圖

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

【投書】當校安通報化為編號：誰還記得孩子不是案件，是生命？

【投書】對史詩台片《大濛》的感想

【文章轉載請註明出處】