投書：校事會議已經淪為獵巫刑場 那就廢了吧

楊智強／嘉義縣教師職業工會副理事長

北部一名女教師的墜樓悲劇，震驚了全台教育界。這不僅是一起個人的不幸，更是一聲淒厲的警鐘，敲醒了在這個執政黨主導下，早已千瘡百孔的教育體制。當一位教育工作者在漫長的調查程序中選擇以死明志，我們必須嚴肅質問教育部：究竟是什麼樣的制度設計，讓原本該是作育英才的校園，變成了將教師逼入絕境的刑場？

當今的教育現場，正如一場完美風暴。執政當局口口聲聲喊著「行政減量」，實則卻是評鑑、專案層出不窮，讓教學成了老師最奢侈的副業。更令人心寒的是，在當前「政治正確」凌駕專業的氛圍下，校園充斥著民粹式的濫訴文化。教師動輒得咎，在「想管教」與「怕被告」之間走鋼索，最終只能選擇明哲保身。

廣告 廣告

而這場風暴的核心，正是教育部一手打造、號稱要處理不適任教師的「校事會議」。

這個原本立意良善的機制，在官僚體系「寧殺錯、不放過」的僵化執行下，已徹底異化為針對教師的「有罪推定」審判。數據會說話：根據教育部統計，去年四月至今年五月，全台受理的一一二四件投訴案中，最終僅有二六案達解聘程度，比率低至三．三％。這意味著，高達九七％的案件根本不該進入如此嚴苛的程序，但這些清白的教師，卻被迫經歷了長達數月的調查凌遲。

這就是執政黨引以為傲的「教育改革」嗎？在主管機關「小案大辦、案案必查」的荒謬指令下，親師間微小的誤會都能被無限上綱。更惡劣的是，毫無成本的匿名檢舉機制，讓校事會議淪為有心人士的私人報復工具。教師在不知道檢舉人是誰、無法對質的黑暗中被審判，尊嚴掃地。這種無視法治精神的程序霸凌，根本是制度殺人。

新竹這位女教師的遭遇，正是此制度下的犧牲品。她被剝奪導師職務、面臨調查，甚至在投訴遭職場霸凌後，還得不到喘息，最终在無止盡的行政程序中耗盡了希望。她沒能等到還她清白的那一天，因為這個冷血的體制不給她機會。

面對如此嚴峻的危機，教育部提出的對策竟只是修修補補——增加受理門檻、限制匿名檢舉等不痛不癢的微調。這顯示執政當局至今仍不願承認錯誤，只想用這種「貼膏藥」的方式粉飾太平。只要「校事會議」這個預設教師有罪的框架不除，基層教師的恐懼就永遠無法消除。

教育部長鄭英耀不應再蕭規曹隨，延續前任部長留下的錯誤遺產。真正的改革，不是在錯誤的制度上做文章，而是有勇氣「廢除校事會議」。我們呼籲回歸《教師解聘辦法》第九條，由教育局專業人員進行前端篩選，讓教學專業問題回歸專審會，將被民粹綁架的校園秩序導回正軌。

廢除校事會議，才能讓行政資源回歸教學，讓親師信任得以重建，讓老師能重新挺直腰桿站在講台上。請政府停止這場對教師的集體羞辱，別讓新竹老師的鮮血白流。

★《鏡報》徵文／《鏡報》歡迎各界投書，來文請寄至：editor@mirrordaily.news，並請附上真實姓名（使用筆名請另外註明），職稱與聯絡電話。來文48小時內若未收到刊登通知，請另投他處。



回到原文

更多鏡報報導

小六生揮刀踹師！怒嗆「當老師了不起嗎」 教育局回應了

立院今續審停砍教職年金 教育部示警：若修法恐再增加撥補1600億「全民負擔」

出席師鐸獎表揚 賴清德提3大教育主軸：全人教育非常重要