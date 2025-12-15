【投書】桃園急建第三垃圾焚化爐？市府清垃圾別浪費公帑又搞錯方向！
桃園人／自由業
桃園市近年來因快速發展造成垃圾問題日益嚴重，市民詬病已久。日前媒體更報導，桃園市垃圾處理率居六都之末，而舊的垃圾掩埋未解，兩座焚化廠還不時歲修，市府只能消極宣導，並推出垃圾費隨袋徵收設法減量。據統計，桃園市每年生產超過120萬噸的一般廢棄物，與170萬噸的一般事業廢棄物，垃圾暴增成為桃園的痛腳。
市府能否提出長遠規劃的解決方案，這是多數桃園市民心中的疑問。為此，筆者好奇上網查了一下市府究竟做了哪些努力。沒想到卻赫然發現，桃園市政府在既有的生質能中心和欣榮焚化廠之外，準備規劃再蓋一座新的焚化爐來燒垃圾。然而新建所謂的第三焚化廠來處理垃圾，究竟有沒有必要性？未來又會蓋在哪裏？會不會造成更嚴重的污染？
市府在11月5日公告了「桃園市新設垃圾熱處理設施前期評估計畫」標案，預採購金額350萬元，投標情形及決標結果不明。筆者認為，此一計畫無疑是準備在為新建焚化爐來背書，市民有權知道更多細節。
這個標案有幾處令人納悶，市府應開誠佈公說明：首先，標案名稱「垃圾熱處理設施」不提垃圾焚化，是刻意避重就輕？還是熱處理設施有什麼環保新科技？第二，儘管標案資料在政府電子採購網一覽無遺，然而桃園市政府海岸及資源循環工程處的官網「訊息公告」下的招標公告，卻獨漏這個標案，難道是不想讓在地民眾知情？
最後，桃園市政府公布了幾項計畫，包括建立資源循環園區，然而居然完全不考慮多元處理垃圾方案，納入興建中的SRF方式來加速去化，反而準備花大錢興建新焚化爐，難道另有隱情，或者地方勢力施壓、圖利？
筆者查閱議會質詢紀錄，確實有議員建議市府超前部署，開始著手規劃第三座焚化爐的興建；然而議員也以「將來」會造成污染為由，全力阻撓SRF廠興建。筆者不禁好奇，難道在選區拒絕SRF廠，改支持新建垃圾焚化廠，就不會造成污染？或者議員認為焚化廠別在他選區燒垃圾就好，以鄰為壑也OK？
事實上，今年環境部已發布《SRF白皮書》及相關管理辦法，確立 SRF 作為國家級能源化轉型工具，並透過品質、驗證、排放、設備規範等層層把關，SRF 的生產、檢驗、使用全都納入中央法規的統一管理，形成完整管理制度。透過制度和法規來嚴格管控，讓垃圾加速去化、減少焚化量、降低暫置風險，並提升能源回收效率，這或許是值得參考的方式。
然而面對國際趨勢及中央政策支持，桃市府以地方反對為由，堅持用行政手段杯葛民間SRF建廠；另一方面卻開出標案，讓兩家已在桃園的SRF廠來協助處理掩埋場之暫置垃圾轉製SRF。亦即市府一面肯認SRF廠有助去化垃圾，卻又對建廠百般為難，豈不自打嘴巴？
其次，實務上市府把SRF列入多元處理垃圾方案之一，此刻卻又急著花更多公帑、興建屬固定大量燃燒設施，其戴奧辛、重金屬、酸性氣體與氮氧化物排放皆遠高於 SRF 使用端的標準，而且常因污染遭到開罰的垃圾焚化爐，怎麼看都不合理！難道蓋新的焚化廠更加省錢、環保？選址和興建確定不會被抗爭？
筆者認為，捨棄多元處理方案另編預算花大錢蓋新的焚化廠，絕對不是最佳解，也不會是最終解！站在全體市民利益，議員應對此大力監督，拜託市府換一換腦袋，停止自相矛盾的垃圾焚化廠規劃，做好管理者角色，同意民間SRF設廠並善用產能，利用資源循環來永續解決桃園市垃圾難題，才是市民之福。
【以上言論為第三人投書，不代表本刊立場，讀者請本於客觀事證自行評價】
照片來源：Unsplash示意圖
