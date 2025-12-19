【投書】毀憲亂政不副署 藍白聯手倒閣責無旁貸
楊智強／教師
台灣政壇風雲變幻之際，總統賴清德執政以來憲政體制屢遭扭曲，民意反撲已成必然。以2025年大罷免運動為例，針對31名國民黨立委及民眾黨新竹市長高虹安的罷免案，全數以32:0完封失敗，顯示民眾否決綠營發動的報復性罷免，轉而支持藍白陣營。
行政院長卓榮泰竟不副署立院通過法案，荒腔走板作為，更是凸顯行政權凌駕立法，藍白陣營雖尚未提出倒閣案，惟此舉應為戰略布局之開端。支持藍白倒閣、推動立院重選，並進而尋求罷免總統，乃是改朝換代的關鍵一步。
回顧民進黨執政，憲政危機層出不窮。賴清德上台後，加深蔡英文擴張行政權力路線，壓制立法院監督功能。經濟民生方面，能源政策失當導致電價不斷調漲，兩岸關係緊張加劇台海風險，民眾苦不堪言。民調顯示，逾半數民眾不滿執政表現，藍白聯手倒閣，實為順應民意之舉。
依憲法增修條文，立院倒閣需全體立法委員三分之一以上連署提出，經全體立法委員二分之一以上贊成通過。依目前藍白立院席次分布，倒閣案很有機會通過，一旦行政院長卓榮泰內閣倒台，將迫使立院解散重選。這不僅是對民進黨執政濫權不副署的最嚴厲警告，更是藍白陣營順勢民意浪潮的絕佳良機。
國民黨與民眾黨目前在立院席次雖過半，但距修憲所需的出席委員四分之三決議門檻尚有差距。唯有重選立委，藍白若能把握當前民意大反撲，進而擴大席次優勢。預估藍白聯盟有機會挑戰三分之二席次，進而掌握立院更高主導權。屆時，甚或可能逆轉民進黨扭曲的憲政條文，恢復權力制衡，終止一黨獨大亂象。
重選後藍白應乘勝追擊，伺機發動罷免總統賴清德。依憲法增修條文及總統副總統選舉罷免法，罷免總統需全體立法委員四分之一提議，全體立法委員三分之二同意後提出，經中華民國自由地區選舉人總額過半數投票，有效票過半數同意罷免，即為通過。
門檻雖然頗高，但在行政院長卓榮泰不副署，導致民怨沸騰下並非不可能。賴清德執政社會分裂不斷加劇，已失民心。藍白應整合公民團體，發動全國性罷免運動，目標在2026年完成改朝換代。新總統選舉中藍白若推出聯合候選人，結合中間選民支持，勝算可說是極高。
歷史一再證明，溫和改革難撼根深蒂固的執政機器。尤以賴清德執政以來，屢次操弄選舉及媒體資源，鞏固權力。藍白若不破釜沉舟，僅靠立院監督，顯已無法根除問題。倒閣重選非為黨爭，乃為憲政正義。藍白揭竿反擊，豈不是合情合理？
台灣民主需回歸正軌，呼籲民眾響應支持戰略，實乃唯一出路。唯有破釜沉舟，方能重啟憲政民主。
【以上言論為第三人投書，不代表本刊立場，讀者請本於客觀事證自行評價】
照片來源：國民黨立法院黨團臉書截圖
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
【投書】行政院不副署、花蓮議會擺爛拒排審 大賴皮時代從上到下都決心不守法？
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
賴清德民調下滑「綠營2028推派其他人」？張景森指「民進黨不應挑戰賴總統」：要支持、幫助連任！直言：當初反對賴清德挑戰蔡英文、現在也反對有人挑戰賴
張景森說，「我們應該扶持、幫助賴清德連任，因為他不是代表他個人在參戰，他是代表『民進黨執政』」...放言 Fount Media ・ 2 小時前 ・ 79
徐欣瑩宣布參選竹縣長！引「黨內互打」原因竟是鄭麗文？
論壇中心／綜合報導國民黨立委徐欣瑩今（18日）宣布參選2026新竹縣長，她強調「這場選舉不是派系運作，也不是政治交換」，一句話惹毛新竹副縣長陳見賢，其競選辦公室砲轟「政治論述矛盾，無助於藍營團結，對基層造成二次傷害」。桃園市議員于北辰表示，國民黨要參選先看「成色」，但在主席鄭麗文當選後就破了，現在當然會有紛爭。民視 ・ 6 小時前 ・ 96
中共氣噗噗！美國對台軍售3500億 他曝「川普計劃」真相：太聰明
美國川普政府昨（18）日宣布向台灣出售價值111億美元（約3600億台幣）的武器裝備，創下台美史上最大規模軍售紀錄，包含8項產品，旨在強化台灣的「非對稱作戰」能力與威懾力。五角大廈強調，此舉符合美國國家利益，能支持台灣推進軍隊現代化並維持可靠防禦，更有美國官員揭露川普在第二任內對美中台關係的盤算。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 234
藍白喊彈劾賴清德！總統府反擊了
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰宣布不副署財政收支劃分法，藍白立委昨在立法院司法及法制委員會通過譴責總統賴清德與行政院長卓榮泰，並移請監察院彈劾卓榮泰；此外，藍白黨團也宣布將提案彈劾賴清德。對...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 160
認卓榮泰不是主角！黃揚明曝藍白2招「劍指賴清德」：真正目標在這件事
藍白主導的立法院通過《財政收支劃分法（財劃法）》再修正版，行政院長卓榮泰15日宣布不予副署，喊話藍白若有不滿可提出不信任案，對此立法院司法及法制委員會昨（18）日表決通過，移請監察院彈劾卓榮泰，並預告將彈劾總統賴清德；資深媒體人黃揚明指出，對現今的在野黨而言，倒閣絕對不會是選項，考量的重點在於「政治效果」。黃揚明透過臉書直言，在現行中華民國憲政體制當中，倒閣......風傳媒 ・ 1 小時前 ・ 38
明知彈劾總統不會過仍提案？她揭「藍白目的」 一句話預告結局
國民黨與民眾黨在立法院挾人數優勢，於12日三讀通過反年改修法，行政院長卓榮泰宣布不副署再修版《財劃法》。藍白為此於18日立法院司法及法制委員會通過臨時提案，移請監察院彈劾卓榮泰，國民黨還預告今（19）日將宣布彈劾違憲總統賴清德，引發各界高度關注。對此，時代力量黨主席王婉諭一早揭露藍白明知不會通過卻仍要提案的目的，並直言此舉「無法解決憲政僵局。」三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 173
再轟藍白！賴清德：不副署不是為了政黨利益
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰日前動用「副署權」，不副署立法院11月14日三讀通過的財政收支劃分法，法案無法生效。對此，身兼民進黨主席的總統賴清德今（17）日痛批藍白主導的立法院，不惜傷害台...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 345
藍白聯手提案彈劾賴清德！彈劾文全文一次看
立院三讀通過的財劃法修正案，行政院長卓榮泰不副署，並獲總統賴清德支持，引發朝野對立，藍白立院黨團表示除了要求監察院彈劾卓榮泰外，今（18日）也將在立院召開記者會，宣布將提案彈劾賴清德。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 51
立院「不副署」報告潘孟安未出席！張惇涵：菩薩畏因，眾生畏果
行政院長卓榮泰決議不副署財劃法，立法院司法及法制委員會今（18）日更改議程，舉行「政院不副署對我國憲政民主之戕害與法律責任追究」專案報告，邀請總統府祕書長潘孟安等列席，但總統府表示，潘孟安並不會出席。張惇涵上午受訪回應，「菩薩畏因，眾生畏果」，如果立法院的議事程序都能按照憲政民主程序進行，今天就不需要新增專案報告。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 59
指卓榮泰違法漏編總預算案還造謠 藍黨團：絕不低頭
國民黨團今（18日）召開「騙騙騙! 施政不利就詐騙 政院盡傳假消息!」記者會，副書記長許宇甄表示，行政院長卓榮泰稱總預算案剩不到半個月、若12月底前審查不通過將影響重大建設是造謠，指政院違法漏編、拒不補件，還大聲咆嘯批在野黨害政府倒閉，是奧客、無理取鬧，作賊喊抓賊，國民黨絕不低頭。太報 ・ 1 天前 ・ 9
藍營議員挺陳亭妃掀議論！郭正亮揭背後關鍵
[NOWnews今日新聞]2026地方大選提名開展，民進黨立委陳亭妃、林俊憲均有意角逐台南市長，2人一度唇槍舌戰。同時，國民黨籍的台南市議員蔡育輝公開力挺陳亭妃，引林俊憲質疑藍營介入綠營黨內初選，陳亭...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 18
清德宗變法？ 國民黨質疑賴清德想君主立憲
國民黨今天（18日）召開記者會，質疑總統賴清德與行政院長卓榮泰大唱違法、違憲的「雙簧」。強調依憲法規定，對於三讀通過、且覆議失敗的法案，行政院長沒有不副署的空間；總統也沒有不公布的空間，否則就如同清朝中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 7
藍白合？高虹安復職新竹市長拚連任 國民黨將禮讓
新竹市長高虹安涉貪污案高院二審改判無罪，明年可望爭取連任。國民黨組發會主委李哲華17日表示，基於「藍白合」以及現任優先原則，國民黨將禮讓高虹安競選連任。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
朝野《財劃法》互槓成三卡督死局？律師曝「1招」解僵局：有趣了
行政院長卓榮泰宣布不副署再修版《財劃法》，藍白為此於18日立法院司法及法制委員會通過臨時提案，移請監察院彈劾卓榮泰，國民黨還預告今（19）日將宣布彈劾違憲總統賴清德，引發各界高度關注。對此，律師王至德指出，現在就是一個三卡督的死局，並分析後續發展情形。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 8
不副署將成常態 朝野惡鬥再升級
[FTNN新聞網]主筆／單厚之繼行政院長卓榮泰不副署《財劃法》，讓《財劃法》無法經總統公布生效後，行政院又宣布未來法案「不副署三原則」，未來政院以不副署...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 3
「不副署」是以內閣制之屍還總統制之魂
金恆煒／知名文化人，曾任《中國時報》「人間」副刊主編、副總編輯與《當代》雜誌總編輯鏡報 ・ 1 天前 ・ 16
立院表決通過延會到明年1月底 全年無休
[NOWnews今日新聞]行政院函請立法院審議2026年度總預算，不過在野黨不滿行政院未依法編列預算幫軍警加薪，杯葛總預算，迄今仍未付委審查。民眾黨立院黨團提案，本會期延會到1月31日止。立法院院會今...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 1
高虹安案大逆轉！林岱樺喊話：別讓我的冤案再成政治鬥爭工具
新竹市長高虹安涉立委任內詐領助理費案二審改判6月，貪污罪部分撤銷。同樣身陷助理費風波的民進黨高雄市立委林岱樺17日舉辦政策說明會時表示，助理費不該成為政治人物的陷阱，呼籲社會充分討論，明確界定助理費的認定標準，推動制度合理化，「不要讓我的冤案，再次成為政治鬥爭的工具」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
川普封鎖油輪喊「奪回石油權利」委內瑞拉經濟命脈遭切斷 沿岸衛星影像曝光
美國總統川普12月16日下令，封鎖進出委內瑞拉遭制裁的油輪，作為推翻馬杜洛政權的最新行動，直接切斷該國經濟命脈之石油出口。事實上，美國日前在委國外海查扣一艘油輪後，已形成「實質禁運」狀態，許多船隻選擇停留在委國水域內，不願冒著遭扣押的風險。而川普宣布封鎖後隔日，衛星影像顯示，委內瑞拉仍有多艘船隻出現在沿岸海域。目前尚不清楚美國將如何執行這項封鎖，學者表示，這對總統權力是一項新的考驗。傳統封鎖被視為戰爭工具，必須符合武裝衝突下的特定條件，目前無論從美國國內法或國際法層面，都存在相當大的疑義。川普強調不會讓任何「不該通過的人」通行，並宣稱要奪回土地與石油權利；他更宣布馬杜洛政權已被列為「外國恐怖組織」。馬杜洛則回擊稱，「帝國主義與右翼法西斯」企圖殖民委內瑞拉、奪取石油與黃金，並誓言捍衛祖國。馬杜洛的支持者也在首都卡拉卡斯（Caracas）聚集，高舉標語痛批川普，當局發布聲明，批評此舉違反國際法、自由貿易與航行自由。回應制裁，油價應聲上漲1%。市場人士表示，預期委國石油出口將減少，但仍在觀望後續發展。中國目前是委國最大原油買家，占其出口量約4%，但全球市場整體供給仍屬充裕。Yahoo奇摩（國際通） ・ 1 天前 ・ 17
藍營新竹縣長內鬥！徐欣瑩表態參選喊「這一句」 陳見賢競辦開嗆了
即時中心／潘柏廷報導國民黨內爭取新竹縣長提名，在藍委徐欣瑩今（18）日正式表態後，確定進入徐欣瑩、同黨立委林思銘、副縣長陳見賢3人的競逐；不過，因徐欣瑩的聲明宣稱「這場選舉不是派系運作，也不是政治交換」，使得陳見賢辦公室稍早發聲明指出，徐欣瑩目前的政治論述已出現根本性矛盾與嚴重角色錯亂，不僅無助於藍營團結，反而對國民黨新竹縣基層造成二次傷害。陳見賢競選辦公室表示，首先必須強調一個無法迴避的基本事實，徐欣瑩現在爭取的是「國民黨提名」，而不是過去曾脫黨參與的民國黨、國會政黨聯盟。既然要代表國民黨參選，卻一邊爭取提名，一邊把支持陳見賢的國民黨新竹縣議長、議員、鄉鎮市長與長期深耕地方的基層同志，統統打成「派系運作」與「政治交換」，這樣的說法，已讓基層無法接受。接著，陳見賢競選辦公室稱，過去對黨不忠誠、背叛藍營的政治選擇尚未交代清楚，如今角色又再度嚴重錯亂，不僅未展現承擔，反而反過來攻擊黨內同志，形同把並肩作戰的夥伴當成敵人。同時，陳見賢競選辦公室發言人田芮熙進一步嚴正質問，徐欣瑩所謂的「派系」，究竟指的是誰？是新竹縣議會的正、副議長與多數議員？是13鄉鎮市，在第一線扛責任、公開力挺陳見賢的鄉鎮市長與代表會主席？還是整個國民黨新竹縣的基層體系？田芮熙更說，最讓基層無法接受的，不只是這種全面抹黑藍營同志的說法，更包括徐欣瑩過去對藍營不忠誠、甚至公開脫黨、另組政黨的政治選擇，至今從未有過一句道歉。「沒有道歉、沒有反省、沒有交代，現在卻反過來指控基層是派系、是政治交換？」，田芮熙直言，徐欣瑩當前的言行，已讓藍營地方基層高度質疑其政治穩定性與誠信基礎，這不只是論述問題，而是對長期支持國民黨的基層與選民造成二次傷害。最後田芮熙強調，既然要爭取國民黨提名，就請先承認國民黨、尊重國民黨、停止攻擊國民黨。並且針對問題，回應問題，不要閃躲。原文出處：快新聞／藍營新竹縣長內鬥！徐欣瑩表態參選喊「這一句」 陳見賢競辦開嗆了 更多民視新聞報導藍營2026新竹縣長之爭！徐欣瑩正式表態參選 爭取黨內初選提名高虹安重返竹市府上班高喊「我回來了！」形容過去一年：按下暫停鍵美再售台3515億武器！8大項目曝光 林佳龍：將持續強化國防民視影音 ・ 1 天前 ・ 1