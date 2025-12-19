【投書】毀憲亂政不副署 藍白聯手倒閣責無旁貸 7

楊智強／教師

台灣政壇風雲變幻之際，總統賴清德執政以來憲政體制屢遭扭曲，民意反撲已成必然。以2025年大罷免運動為例，針對31名國民黨立委及民眾黨新竹市長高虹安的罷免案，全數以32:0完封失敗，顯示民眾否決綠營發動的報復性罷免，轉而支持藍白陣營。

行政院長卓榮泰竟不副署立院通過法案，荒腔走板作為，更是凸顯行政權凌駕立法，藍白陣營雖尚未提出倒閣案，惟此舉應為戰略布局之開端。支持藍白倒閣、推動立院重選，並進而尋求罷免總統，乃是改朝換代的關鍵一步。

回顧民進黨執政，憲政危機層出不窮。賴清德上台後，加深蔡英文擴張行政權力路線，壓制立法院監督功能。經濟民生方面，能源政策失當導致電價不斷調漲，兩岸關係緊張加劇台海風險，民眾苦不堪言。民調顯示，逾半數民眾不滿執政表現，藍白聯手倒閣，實為順應民意之舉。

依憲法增修條文，立院倒閣需全體立法委員三分之一以上連署提出，經全體立法委員二分之一以上贊成通過。依目前藍白立院席次分布，倒閣案很有機會通過，一旦行政院長卓榮泰內閣倒台，將迫使立院解散重選。這不僅是對民進黨執政濫權不副署的最嚴厲警告，更是藍白陣營順勢民意浪潮的絕佳良機。

國民黨與民眾黨目前在立院席次雖過半，但距修憲所需的出席委員四分之三決議門檻尚有差距。唯有重選立委，藍白若能把握當前民意大反撲，進而擴大席次優勢。預估藍白聯盟有機會挑戰三分之二席次，進而掌握立院更高主導權。屆時，甚或可能逆轉民進黨扭曲的憲政條文，恢復權力制衡，終止一黨獨大亂象。

重選後藍白應乘勝追擊，伺機發動罷免總統賴清德。依憲法增修條文及總統副總統選舉罷免法，罷免總統需全體立法委員四分之一提議，全體立法委員三分之二同意後提出，經中華民國自由地區選舉人總額過半數投票，有效票過半數同意罷免，即為通過。

門檻雖然頗高，但在行政院長卓榮泰不副署，導致民怨沸騰下並非不可能。賴清德執政社會分裂不斷加劇，已失民心。藍白應整合公民團體，發動全國性罷免運動，目標在2026年完成改朝換代。新總統選舉中藍白若推出聯合候選人，結合中間選民支持，勝算可說是極高。

歷史一再證明，溫和改革難撼根深蒂固的執政機器。尤以賴清德執政以來，屢次操弄選舉及媒體資源，鞏固權力。藍白若不破釜沉舟，僅靠立院監督，顯已無法根除問題。倒閣重選非為黨爭，乃為憲政正義。藍白揭竿反擊，豈不是合情合理？

台灣民主需回歸正軌，呼籲民眾響應支持戰略，實乃唯一出路。唯有破釜沉舟，方能重啟憲政民主。

