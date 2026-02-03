投書：比起打台灣 共產黨透過國民黨拿下台灣便宜多了

上周五、30日，立法院議場內，國民黨聯合民眾黨持續擱置中央政府總預算，意圖讓政府癱瘓。攝影李智為

潘啟生／退休大學教師

現在，中國國民黨的策略很清楚，他們阻擋國家總預算、軍購法案、台美關稅相關條例，把台灣政局搞亂、將軍事防禦能力癱瘓、掐住對美貿易優惠關稅，如此，就可以輕而易舉的將這這些亂象歸咎於執政的民進黨無能。

天下大亂，情勢大好。及至2026、2028選舉，他們就可以聯合中國潛台第五縱隊，經由肉桶法案、媒體洗腦、宮廟地方組織滲透，奪取政權。國民黨一攫取權力高位，馬英九時代未竟其功的服務貿易協議、各種和平協定即可堂皇登場，暢行無阻。屆時，紅色力量將兵不血刃，染指台灣。

近期，北京當局更直接要求國民黨旗幟鮮明的標舉立場，在未來的兩岸論述中，不能再迴避「統一後的制度安排」，更不應讓台灣民眾誤以為統一後還有「中華民國」這一與中華人民共和國對等的政體存在。國台辦官員甚至直言，兩岸交流的目標是中國統一，國民黨不能只想靠兩岸交流拿紅利，卻在關鍵時刻只做「表面功夫」。由此可見，中國的如意算盤，就是透過國民黨奪取台灣，這比調兵遣將、大動干戈打台灣，划算太多了。

目前藍白以立法院為基點違憲擴權，他們千方百計的奪權陽謀如此明顯。從國民黨主席鄭麗文的種種發言及中國所展現的意圖，我們可以斷言，只要國民黨上台，共產黨隨後就來。奇怪的是，儘管藍、紅的手段如此粗糙、明目張膽，台灣怎麼還會有那麼多人甘為中國共產黨的馬前卒。難怪曹興誠會在網路群組中痛責「藍營人士天天吵罵，唯恐台灣不亂，甘為中共犬馬，品行可謂墮落不堪！」習近平延任獨裁的飾詞，就是消滅中華民國。

號稱創建民國的中國國民黨竟然與匪合謀，這不是無知，而是權令智昏。舉黨跟著幾個心懷叵測的領導人物跳進死亡之崖而不自知。遺憾的是台灣人民將成為這群賣台政客跪拜中國的祭品。

