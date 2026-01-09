【投書】民主聖地的教育寒蟬 勞權招牌已赤字

unsplash示意圖

楊智強／全教總國會聯絡人

長期自詡為勞工後盾的民進黨，在台南執政多年後，卻在教育治理上陷入了嚴重的「民主赤字」。近期台南市教育產業工會控訴市府長期打壓教師勞權，揭開了行政權過度膨脹的冰山一角。這並非特例，而是從賴清德到黃偉哲，兩任市長一脈相承的權力邏輯，透過限縮工會公假、排除遴選參與，逐步解構教師的集體權利。當地方政府以行政命令凌駕法治精神，台南教育現場的民主韌性正遭受前所未有的考驗。

回顧賴清德市長時期，其教育治理帶有強烈的「一言堂」色彩。多年前，市府無視法規，逕自指派教審會的教師代表，刻意架空工會的推派權。更令人側目的是，當工會代表在校長遴選委員會中提出專業質疑時，市府竟火速修法，直接將教師團體代表排除於委員會之外。行政擴權的作法，赤裸裸地剝奪了基層對人事決策的監督權，也為台南教育界的民主倒退定下了基調。

廣告 廣告

黃偉哲市長上任初期曾試圖修補關係，與工會達成會務公假的協商，原以為是修復裂痕的契機。不料好景不常，教育局去年底竟以一紙函文，強硬宣布教師參加工會活動不屬法定請假範圍，全面取消理監事公假，甚至禁止教師公假參與相關教育訓練。此舉不僅涉嫌違反中央法規，更是以行政手段限縮《教師請假規則》，形同對教師組織進行「斷氧」。事後教育局雖辯稱為內部協調，但在高壓的行政指令下，這種解釋顯得既心虛又蒼白。

最令人難以接受的是市府選擇性執法的雙標，教育局常以「維護學生受教權」為由封殺工會活動，但對於各類行政借調、政策宣導或擔任外務活動工作人員所導致的缺課，揮霍教育人力甘之如飴。顯然，學生權益只是行政機關規避監督的擋箭牌。當教育局將工會視為「麻煩製造者」，而非政策制衡的力量時，教育民主的根基已然動搖。

高壓治理已反映在民意滿意度，調查顯示，去年台南市民對教育環境的滿意度居六都之末。面對2026年市長選戰，黨內擬參選人紛紛拋出「簽訂團體協約」、「降低班級人數」等承諾。然而，若無制度性的改革，這些動聽的口號恐將淪為新瓶裝舊酒的選戰道具，說一套做一套。

民進黨應深思，為何在台南，勞權招牌會如此黯淡？教育民主不應是選舉時的點綴，而是行政運作的日常。唯有從行政獨斷回歸民主協商，將教師工會視為對等的政策夥伴，才能真正修補這八年來的民主赤字，讓基層教師的聲音不再被行政高牆封殺。

【以上言論為第三人投書，不代表本刊立場，讀者請本於客觀事證自行評價】

照片來源：Unsplash示意圖

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

【投書】學習AI「即時，糾錯」 稅官應與時俱進

【投書】財政部「只想躺著抽稅」 稅制大有問題

【文章轉載請註明出處】