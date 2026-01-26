【投書】民進黨可請賈董出征台北市長 153

鄧鴻源／大學教授

Alex攀登101，讓世界看見台灣，其中101賈董的功勞最大，然而蔣萬安的市府團隊也想分一杯羹，說他們也有功勞。

其實

台北101是陳水扁擔任市長任內蓋的。

台北101董事長賈永婕是賴清德總統指派的。

台北101旁的臺灣國旗是賈永婕董事長掛上去的。

台北101股東裡面不包含臺北市政府的成員！

讓全世界看到臺灣是個國家的是Netflix註明的。

當初賴清德總統任賈永婕為台北101的董事長時，藍白仔是什麼嘴臉，現在還有何臉來蹭？

這一切都跟國民黨毫無關係！

這一切都跟蔣（章）萬安擔任台北市長也毫無關係！

我相信101賈董若有意願，台北真的會蛻變成為一座真正讓市民有光榮感、真正走向國際化的城市，可以跟東京、首爾、河內..，甚至歐美各大仇視建立雙城論壇，讓世界看見台灣。

不要像馬、郝、柯與蔣一樣，一天到晚只會跟上海搞雙城論壇，被暗地裡統戰還不自知。

如今，既然沒有民進黨人士願意出來角逐台北市長，那麼就請無黨籍的賈董出馬參選如何？相信她是一匹大黑馬。

【以上言論為第三人投書，不代表本刊立場，讀者請本於客觀事證自行評價】

照片來源：賈永婕的跑跳人生臉書

