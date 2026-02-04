投書：民進黨要突破執政困境 就必須擴大政黨合作

在藍綠白三黨中，民進黨的好感度38.3%居三黨之冠、反感度49.9%也是三黨之冠。李智為攝影

陳俊光／精神科醫師

不久前，美麗島電子報公布民調，顯示：在藍綠白三黨中，民進黨的好感度38.3%居三黨之冠、反感度49.9%也是三黨之冠，顯示「討厭民進黨＝台灣最大黨」已成事實～筆者曾投書討論其心理因素，但現在更應深思應對之道。

對比選舉結果，可發現好感度就是兩年前的各黨得票率，反感度則代表「幾乎不可能投票支持」；而對民進黨為表示好感或反感的11.8%（100-38.3-49.9=11.8），既小於多數民調的不表態率、更小於任一次選舉的不投票率～很可能都是不會去投票的民眾。據此，我們可以推估：2024年沒有投給民進黨的，就是對其反感、絕不會投給民進黨的選票。依此，民進黨在未來幾年的選舉中均難有大幅成長、甚至會在總統大選中落敗。

如何破局？一是深入耕耘。既要優化施政（尤其民生），也要深入／創建民間組織、並強化宣傳：既然中國透過各種耳語管道散佈謠言，台派也應仿效～把握任何機會、甚至主動創造網絡，傳遞正確資訊、深化台灣意識與民主信念；而民進黨應該能做得比其他組織更多。

二是擴大合作。既然對民進黨反感民眾居多數，民進黨就應該正面看待其他台派團體、甚至給予支援，讓他們有能量從事宣傳或其他有利於台灣的行動（例如一月三十日抗議藍營立委修惡衛廣法與不當黨產條例）更多影響這半數群眾、爭取人民更認同民主自由、並在關鍵時刻（大罷免、公投、大選…）站在台灣這一邊。

然而，不知是哪些花衣吹笛手的影響（小歐盟成員發現中國網軍介入的證據），不少民進黨支持者誤信「小黨瓜分民進黨選票」（前文已說明其謬誤），把攻擊矛頭對準台派團體，連對台灣民主發展有重大貢獻的台權會、婦女新知、人本、經民連…也都被各種謠言攻擊。這些行為不但會削減這些團體抗中保台的力道，也讓民進黨更像不能容忍他者的獨裁政黨、增加其反感度，實是「傷友八百、自傷一千、讓敵人撿漏」。

尤其，日前本土小黨合組台灣前進陣線，力圖取代民眾黨，顛覆「天下三分、其二親中」的僵局、開創「本土執政、本土監督、合力抗中保台」的新局；如果這樣的機會被破壞，將是難以彌補的損失。

