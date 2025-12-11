【投書】民進黨選戰就定位 國民黨還要繼續內耗？
謝旺迪／社會觀察家
距離2026年縣市長大選只剩不到一年，隨著綠營佈局逐漸明朗，藍營如何應戰也受到各界關注。目前六都直轄市長，藍營取得四都，扣除已經準備連任的台北市長蔣萬安、桃園市長張善政，包含新北市、台中市都面臨交棒問題，藍營如何提出最強候選人延續執政，不只關乎地方政治板塊，更是藍營挑戰2028年總統大選的前哨戰。
六都直轄市長是9合1大選的重要指標，現任國民黨執政縣市，台北市長蔣萬安、桃園市長張善政深獲地方肯定，爭取連任態勢底定；新北市則由李四川民調一枝獨秀，但國民黨內部尚未整合完成，藍白合問題也尚待解決；台中市的部分江啟臣民調遙遙領先綠營、楊瓊瓔卻突襲宣布爭取提名，如何整合出最強人選，國民黨還沒有定論。然而，必須正視的問題是，國民黨在2026這戰，比起台北與桃園較為穩定的情勢，如何延續新北與台中的地方執政，恐怕更為迫切。
根據CNEWS匯流新聞網11月21日所公佈的民調顯示，對比民進黨參選人蘇巧慧，只有李四川現階段領先蘇巧慧10個百分點，劉和然、黃國昌則略為落後；同樣由CNEWS匯流新聞網 11月30日針對台中市長選舉的民調，江啟臣領先何欣純18.9個百分點。這兩份民調不僅都是最新民調，也都採用家戶電話與行動電話7：3的結合方式、超過1200份樣本數，並且都是隨機調查，排除重複投票的灌水疑慮，具有高度參考價值。
新北市執政超過20年，如何延續？藍白合作是關鍵！
從升格前的台北縣開始計算，國民黨在新北市執政已連續20年，從周錫瑋、朱立倫到侯友宜，自國民黨在中央全面執政到全面在野，新北市一直是國民黨的根據地，不只是政黨地方執政的延續，也在國民黨丟掉中央執政權時，持續替國民黨培育從政人才。此外，新北市人口數破400萬，是全台第一大城，民進黨虎視眈眈大軍壓境，新北市百里侯爭霸戰將成為2028年總統大選的前哨戰，最終結果深具戰略意義。
面對民進黨候選人蘇巧慧，李四川在民調支持度雖只領先10%，但在個人欣賞度上領先蘇巧慧15%，加上李四川專業、樸實、非典型政治人物的人設，以及對市政議題的嫻熟度，一旦正式宣布參選或完成提名後，支持度可望持續成長。然而，國民黨有意參選人劉和然仍勤走基層，加上民眾黨主席黃國昌也持續布局，在國民黨內部尚未整合完成、與民眾黨也未取得提名共識前，藍營只能乾著急，萬一人選遲遲未定，有意參選者持續投入資源，恐將提升整合難度。
楊瓊瓔宣布參選擾亂台中布局，誰才是最強母雞？
對比新北市有意參選人選早就浮上檯面，台中市的選情則格外出人意料。原先普遍認為2026年國民黨台中市長人選已定於一尊，預料將由立法院副院長江啟臣出戰民進黨立委何欣純。豈料，國民黨資深立委楊瓊瓔無預警宣布參選，讓原先單純的選戰組合出現波折，不僅打亂國民黨內選戰步驟，如何整合也成為國民黨在2026年台中市選舉的新難題。
台中市被稱為搖擺州，根據過往選舉經驗，中間選民選高於藍、綠基本盤支持者。從胡志強、林佳龍到盧秀燕，台中市民對於市長候選人的要求有些許共同性，除了政黨色彩不能過於鮮明，也應有城市治理的專業性，加上理性、務實、高知識的特點，都是選民對台中市長的期待。目前民進黨已確定提名何欣純參戰，國民黨內楊瓊瓔也請纓出戰，加上屢次被點名的江啟臣，誰能更加符合上述特質，恐怕會是這次台中市長選戰的觀戰重點。
國民黨內目前就以江啟臣與楊瓊瓔的呼聲最高。就民調結果而言，江啟臣代表國民黨參選理所當然，是延續盧秀燕執政最好的人選；就學歷、經歷分析，江啟臣是國際關係、經貿談判的博士，學者背景也正對台中產業界、青年等中間選民的胃口；論行政經驗，江啟臣擔任過行政院新聞局長與國民黨主席，對於政策論述、議題戰的能力也是所有參選人中最好的；加上江啟臣年紀不大、形象清新，對於市議員、里長等基層選舉而言，無非是最適當的母雞人選。楊瓊瓔則憑藉基層實力豐厚、政治經驗豐富等兩項特質，被外界認為是挑戰台中市長其最大優勢。
「藍白合示範區」如何推動，江啟臣、楊瓊瓔的必修課
針對2026年縣市長大選，民進黨首波提名即針對台中市，何欣純正式獲得提名後，民進黨透過中央執政優勢全力支持，加上非洲豬瘟議題延燒，盧秀燕市府遭遇猛烈攻擊，都是在替2026年選戰增添柴火。反觀國民黨人選未定、遲未徵召，甚至後續還出現楊瓊瓔宣布參戰，進而引出民眾黨立委麥玉珍也表達意願，都讓局勢更加混亂複雜。
從2024年立委選戰，到2025年大罷免浪潮，在盧秀燕市長的運作下，台中市藍、白合作根基頗深。盧秀燕在守護國民黨權益下，支持民眾黨發展、進攻民進黨席次，更成為台中藍白合的共同信念。在後盧秀燕時代，如何取得民眾黨支持者的信任，甚至承接藍白合推動的任務，也都是下任國民黨台中市長候選人的功課。以CNEWS匯流新聞網 11月30日的民調所示，民眾黨支持者有73.1%表態挺江啟臣、12.5%支持何欣純，足以顯示江啟臣在爭取民眾黨支持上更具優勢。
李四川、江啟臣民調領先，國民黨能否整合成功？
2018年國民黨台中市長初選，盧秀燕以0.06%之差險勝江啟臣，而後江啟臣全力投入輔選，協助盧秀燕順利當選，成為政壇佳話。江啟臣沈潛8年，逐步積累政治分量與地方實力，如今成為後盧秀燕時代國民黨的最強王牌，理應可以直接徵召、準備接棒，怎料殺出程咬金，不只正中民進黨分裂國民黨的企圖，更恐讓本來形式大好的選戰氛圍急轉直下，連帶影響到市議員、里長選舉，不可不慎。
不管是新北市或是台中市，面對民進黨全面開戰，國民黨應即刻上緊發條，提出最強候選人應戰。對於提名問題，也應審時度勢，直接徵召最強候選人才是最佳解方，不要再用初選等內耗的手段讓黨內分裂，更徒增民進黨操作的空間。否則國民黨只要晚一天決定市長候選人，市議員、里長就只能「隨人顧生命」，屆時母雞、小雞各自為政，面對早已整隊完成的民進黨，國民黨恐難以招架。
【以上言論為第三人投書，不代表本刊立場，讀者請本於客觀事證自行評價】
照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
其他人也在看
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 1 小時前 ・ 2
小7歲男友拿出一大束花 小禎激動湊上去親一下⋯全場瘋了
小禎近日過41歲生日，跟一群好友、小7歲男友Alan一起出國度假，身邊親朋好友都一起飛到國外幫她慶生。小禎日前大方認愛，不過被問到是否想要再婚，她表示還沒有，不過男友已經見過爸爸胡瓜。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 31
昔被台灣封殺4年！金像獎影帝「擺地攤求生」遭警驅趕：沒人敢用我
梁家輝是香港影壇的大咖影帝，曾參演過許多經典作品，其中成名代表作《垂簾聽政》中飾演咸豐皇帝，更在1984年一舉奪下香港金像獎影帝。日前他接受大陸節目「見非凡」專訪，回顧成名與低潮，坦言曾因被封殺而無戲可拍，甚至不得不擺地攤維持生計。他強調：「演員沒有爛角色，只有爛戲。」三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 85
好天氣要沒了！全台凍3天「恐跌破10度」最冷時段曝 雨下最猛地區出爐
中央氣象署表示，今（10）日受到東北季風減弱影響，水氣逐漸減少。台北一早就出了太陽，暫別濕冷天氣讓人神清氣爽。未來天氣狀況，也持續受到關注；對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，強冷空氣這天南下，且有增強為大陸冷氣團的趨勢，「這時間」最冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
19歲就當媽！李千娜再婚黃尚禾「罕曬全家福照」 一家五口全曝光
李千娜出道18年，昨（6）日晚間在台北國際會議中心（TICC）舉辦首次大型個唱「入戲」，邀請女兒顧穎擔任嘉賓，母女倆相互凝視、眼眶泛淚，首度同台飆唱令人動容。活動結束後，她特地釋出一家5口的溫馨合照，包括丈夫黃尚禾、大兒子、女兒顧穎與次子全員現身力挺，畫面幸福感滿溢。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 27
棒球》「問題大於話題」 曹錦輝赴中國打球機會渺茫
中國城市棒球聯賽（CPB）明年1月立春聯賽開打，日前傳出林益全和曹錦輝將赴對岸發展，如今林益全確定加盟上海正大龍，曹錦輝則因身分特殊又牽涉敏感的政治議題，「問題大於話題」，明年打立春聯賽的機會非常低。44歲的曹錦輝在2009年涉及「黑象事件」遭兄弟象開除，同時中職聯盟宣布永不錄用，2014年他赴澳洲自由時報 ・ 20 小時前 ・ 28
恢復台灣邦交？宏都拉斯大選開票99% 親中總統急跳腳
即時中心／林韋慈報導根據路透社報導，宏都拉斯大選計票至9日完成99.40%，國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）以最高得票數宣布當選；自由黨（Liberal Party）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）則位居第二；執政的自由重建黨（LIBRE）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）則以19.29%敬陪末座。民視 ・ 20 小時前 ・ 197
新款「皮蛇疫苗」2劑最高1萬8！各縣市補助一次看
帶狀皰疹疫苗是預防帶狀皰疹最好的方法，目前帶狀皰疹疫苗單針就要價最高5000元，新款基因合成疫苗「欣剋疹」單劑最高要價9000元！對此，近期不少地方政府已著手對弱勢及高風險族群民眾，提供帶狀疱疹接種免費或定額補助。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 14
強尼戴普戴300日圓扭蛋「玉米筍戒指」爆紅！價格飆漲20倍 設計師：正在討論再販
好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）不久前赴日參加「2025 東京動漫展」（Tokyo Comic Con 2025），卻沒想到有眼尖的網友發現，強尼戴普左手小指上配戴了一枚造型相當特殊的戒指，近看竟然是一根「玉米筍」。經過網友的比對發現，這並不是什麼昂貴的名牌飾品，而是日本扭蛋品牌 Brightlink 在 2021 年 7 月推出的「玉米婚約戒指」（コーン約指輪）系列玩具，轉蛋售價僅需 300 日圓（約新台幣 60 元）。強尼戴普配戴的正是其中一款「玉米筍」造型戒指，所以在曝光後網路上拍賣的價格居然飆漲了數十倍，原設計者也非常驚訝。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 2 小時前 ・ 1
國台辦被問到結巴！學者揭他戳破國民黨騙局
[NOWnews今日新聞]中國國台辦發言人陳斌華昨（10）日抨擊台灣禁止小紅書是「反民主」，遭台灣記者提問：「中國也需要翻牆才能用臉書，您怎麼看？中國是否會開放一般民眾使用臉書？」對此，加拿大約克大學...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 142
朱孝天被踢出F4！律師曝1關鍵「玩崩了」：被捨棄也是剛好
F4睽違多年合體推出新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，由言承旭、吳建豪、周渝民攜手阿信與周杰倫合作，象徵經典男子團體再度集結。然而成員朱孝天缺席，引發粉絲熱議，甚至讓多年來團體內部相處的裂痕再次浮上檯面。有律師就分析朱孝天「玩崩」關鍵，就是他高估自己的重要性。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 37
週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？
週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 3
南韓太扯！謬稱「中國台灣」竟又貿易刁難 外交部次長出面回應了
即時中心／高睿鴻報導迫於中國的壓力，國際社會時常傳出，有國家刻意、或不經意矮化台灣主權地位之情事。最近南韓推出的「電子入境卡（E-Arrival Card）」，就因系統將台灣標註為「中國台灣CHINA（TAIWAN）」，引發我國輿論譁然；後續更傳出，我國外交部已數次向韓方表達關切、要求更正，但目前卻仍不為所動。而針對外交部亞東太平洋司昨（9）日表態，「已全面重新檢視與韓政府的關係」，外交部次長陳明祺今（10）日也回應了。民視 ・ 1 天前 ・ 355
詹惟中現身預言「今年有2災」！再示警「有事情發生」：救更多人
娛樂中心／巫旻璇報導命理師詹惟中日前以「尖嘴猴腮」貼文被指影射日本首相高市早苗，引發輿論大反彈，他雖火速道歉、刪文，但怒火仍未平息，連帶影響女兒在日本經營的民宿被抵制。詹惟中昨(9日)再度露面拍片，談及面對外界批評的心情，強調「不在乎網路謾罵，只在乎還能救多少人」，更提醒粉絲明年要注意2災。民視健康長照網 ・ 22 小時前 ・ 294
二代健保補充保費改革惹議 年領逾2萬即課2.11%
衛福部擬修健保法，將年累計超過2萬元的利息、股利、租金等收入納入補充保費課徵範圍，稅率2.11%，引發小資族、大戶強烈反彈！存股達人建議採分級課稅，專家也呼籲政府加強溝通，說明健保面臨龐大的財務缺口，改革才有共識。TVBS新聞網 ・ 16 小時前 ・ 123
房市再爆雷！台北大安區驚現爛尾樓 淪整棟法拍2戶苦主受害
房市交易量低迷，近期各地建商倒閉或跳票的消息頻傳，從嘉義、花蓮、台中都傳出案例，如今連台北市都未能倖免。近日，台北市大安區的預售案「大安文樺」因財務問題進入法拍程序。中時財經即時 ・ 3 小時前 ・ 3
白蘿蔔營養超強！營養師揭「7大功效」：防便祕、降血壓還穩血糖 但2種人少吃為妙
白蘿蔔有「平民人參」的美譽，而且營養高熱量低，適量吃也不怕囤積多餘的熱量，很適合連續假期聚餐吃多了，煮些白蘿蔔雞湯來喝。現在雖然一年四季都可以吃到白蘿蔔，但其盛產期在11月至隔年3月。 白蘿蔔熱量低、營養密度高 多重效益一次看 營養師林俐岑指出，白蘿蔔的主要成分是水分，約佔90%以上，因此熱量極低（每100克僅約18大卡），是減重飲食的好選擇。其餘營養素包括： 1、膳食纖維：每100克約含1.5-2克，有助促進腸胃蠕動、改善便秘、維持血糖穩定。2、維生素C：白蘿蔔中維生素C含量相當高，可達每100克約20毫克，具抗氧化作用，幫助膠原蛋白合成、提升免疫力。3、鉀：鉀離子有助於維持血壓平衡，幫助排出體內多餘鈉離子，幫助排水及預防高血壓。4、「硫代葡萄糖苷」與「異硫氰酸酯」：白蘿蔔是十字花科蔬菜，這類的含硫化合物可幫助肝臟解毒、抑制腫瘤生長、具抗菌抗發炎作用。5、酵素類（如澱粉酶、脂肪酶等）：能幫助分解食物、促進消化吸收。 白蘿蔔對於健康有哪些功效？ 1、幫助消化、預防脹氣白蘿蔔中含有多種酵素（尤其是澱粉酶與脂肪酶），能促進澱粉與脂肪的分解，協助腸胃消化。尤其是與肉類、油膩食物搭配食用時，可常春月刊 ・ 5 小時前 ・ 2
藍莓洗錯等於吃毒？ 醫示警「泡水洗」讓農藥滲入果肉
藍莓富含花青素等營養成分，具有多項健康功效，但清洗方式若不正確，可能導致農藥滲入果肉。劉博仁醫師提醒，藍莓不需浸泡清洗，也不應添加鹽、醋或小蘇打，最佳清洗方式是以清水沖洗並輕輕搓揉。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 1
民視前副總經理胡婉玲 回應滾床單查證爭議
[NOWnews今日新聞] 媒體人周玉蔻稱前中姐張淑娟與蔣孝嚴在晶華酒店「滾床單」，一審被判1年6個月徒刑；台灣高等法院傳民視編審陳建民稱節目查證對象為民視前副總經理、中央社社長胡婉玲。胡婉...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 137
千萬別水洗生肉！醫示警：水柱助「1細菌」噴發 恐引發敗血症
許多人煮肉前習慣把生雞肉或豬肉拿到水龍頭下沖洗，希望把肉洗得「更乾淨」，但這其實暗藏風險。兒科醫師傑登指出，水柱一沖，反而會把附著在肉表面的沙門氏菌，變成細小的水霧四處噴散，最遠甚至能飛到九十公分外，讓整個廚房在不知不覺中成為細菌的擴散中心。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 73