【投書】民進黨選戰就定位 國民黨還要繼續內耗？

謝旺迪／社會觀察家

距離2026年縣市長大選只剩不到一年，隨著綠營佈局逐漸明朗，藍營如何應戰也受到各界關注。目前六都直轄市長，藍營取得四都，扣除已經準備連任的台北市長蔣萬安、桃園市長張善政，包含新北市、台中市都面臨交棒問題，藍營如何提出最強候選人延續執政，不只關乎地方政治板塊，更是藍營挑戰2028年總統大選的前哨戰。

六都直轄市長是9合1大選的重要指標，現任國民黨執政縣市，台北市長蔣萬安、桃園市長張善政深獲地方肯定，爭取連任態勢底定；新北市則由李四川民調一枝獨秀，但國民黨內部尚未整合完成，藍白合問題也尚待解決；台中市的部分江啟臣民調遙遙領先綠營、楊瓊瓔卻突襲宣布爭取提名，如何整合出最強人選，國民黨還沒有定論。然而，必須正視的問題是，國民黨在2026這戰，比起台北與桃園較為穩定的情勢，如何延續新北與台中的地方執政，恐怕更為迫切。

根據CNEWS匯流新聞網11月21日所公佈的民調顯示，對比民進黨參選人蘇巧慧，只有李四川現階段領先蘇巧慧10個百分點，劉和然、黃國昌則略為落後；同樣由CNEWS匯流新聞網 11月30日針對台中市長選舉的民調，江啟臣領先何欣純18.9個百分點。這兩份民調不僅都是最新民調，也都採用家戶電話與行動電話7：3的結合方式、超過1200份樣本數，並且都是隨機調查，排除重複投票的灌水疑慮，具有高度參考價值。

新北市執政超過20年，如何延續？藍白合作是關鍵！

從升格前的台北縣開始計算，國民黨在新北市執政已連續20年，從周錫瑋、朱立倫到侯友宜，自國民黨在中央全面執政到全面在野，新北市一直是國民黨的根據地，不只是政黨地方執政的延續，也在國民黨丟掉中央執政權時，持續替國民黨培育從政人才。此外，新北市人口數破400萬，是全台第一大城，民進黨虎視眈眈大軍壓境，新北市百里侯爭霸戰將成為2028年總統大選的前哨戰，最終結果深具戰略意義。

面對民進黨候選人蘇巧慧，李四川在民調支持度雖只領先10%，但在個人欣賞度上領先蘇巧慧15%，加上李四川專業、樸實、非典型政治人物的人設，以及對市政議題的嫻熟度，一旦正式宣布參選或完成提名後，支持度可望持續成長。然而，國民黨有意參選人劉和然仍勤走基層，加上民眾黨主席黃國昌也持續布局，在國民黨內部尚未整合完成、與民眾黨也未取得提名共識前，藍營只能乾著急，萬一人選遲遲未定，有意參選者持續投入資源，恐將提升整合難度。

楊瓊瓔宣布參選擾亂台中布局，誰才是最強母雞？

對比新北市有意參選人選早就浮上檯面，台中市的選情則格外出人意料。原先普遍認為2026年國民黨台中市長人選已定於一尊，預料將由立法院副院長江啟臣出戰民進黨立委何欣純。豈料，國民黨資深立委楊瓊瓔無預警宣布參選，讓原先單純的選戰組合出現波折，不僅打亂國民黨內選戰步驟，如何整合也成為國民黨在2026年台中市選舉的新難題。

台中市被稱為搖擺州，根據過往選舉經驗，中間選民選高於藍、綠基本盤支持者。從胡志強、林佳龍到盧秀燕，台中市民對於市長候選人的要求有些許共同性，除了政黨色彩不能過於鮮明，也應有城市治理的專業性，加上理性、務實、高知識的特點，都是選民對台中市長的期待。目前民進黨已確定提名何欣純參戰，國民黨內楊瓊瓔也請纓出戰，加上屢次被點名的江啟臣，誰能更加符合上述特質，恐怕會是這次台中市長選戰的觀戰重點。

國民黨內目前就以江啟臣與楊瓊瓔的呼聲最高。就民調結果而言，江啟臣代表國民黨參選理所當然，是延續盧秀燕執政最好的人選；就學歷、經歷分析，江啟臣是國際關係、經貿談判的博士，學者背景也正對台中產業界、青年等中間選民的胃口；論行政經驗，江啟臣擔任過行政院新聞局長與國民黨主席，對於政策論述、議題戰的能力也是所有參選人中最好的；加上江啟臣年紀不大、形象清新，對於市議員、里長等基層選舉而言，無非是最適當的母雞人選。楊瓊瓔則憑藉基層實力豐厚、政治經驗豐富等兩項特質，被外界認為是挑戰台中市長其最大優勢。

「藍白合示範區」如何推動，江啟臣、楊瓊瓔的必修課

針對2026年縣市長大選，民進黨首波提名即針對台中市，何欣純正式獲得提名後，民進黨透過中央執政優勢全力支持，加上非洲豬瘟議題延燒，盧秀燕市府遭遇猛烈攻擊，都是在替2026年選戰增添柴火。反觀國民黨人選未定、遲未徵召，甚至後續還出現楊瓊瓔宣布參戰，進而引出民眾黨立委麥玉珍也表達意願，都讓局勢更加混亂複雜。

從2024年立委選戰，到2025年大罷免浪潮，在盧秀燕市長的運作下，台中市藍、白合作根基頗深。盧秀燕在守護國民黨權益下，支持民眾黨發展、進攻民進黨席次，更成為台中藍白合的共同信念。在後盧秀燕時代，如何取得民眾黨支持者的信任，甚至承接藍白合推動的任務，也都是下任國民黨台中市長候選人的功課。以CNEWS匯流新聞網 11月30日的民調所示，民眾黨支持者有73.1%表態挺江啟臣、12.5%支持何欣純，足以顯示江啟臣在爭取民眾黨支持上更具優勢。

李四川、江啟臣民調領先，國民黨能否整合成功？

2018年國民黨台中市長初選，盧秀燕以0.06%之差險勝江啟臣，而後江啟臣全力投入輔選，協助盧秀燕順利當選，成為政壇佳話。江啟臣沈潛8年，逐步積累政治分量與地方實力，如今成為後盧秀燕時代國民黨的最強王牌，理應可以直接徵召、準備接棒，怎料殺出程咬金，不只正中民進黨分裂國民黨的企圖，更恐讓本來形式大好的選戰氛圍急轉直下，連帶影響到市議員、里長選舉，不可不慎。

不管是新北市或是台中市，面對民進黨全面開戰，國民黨應即刻上緊發條，提出最強候選人應戰。對於提名問題，也應審時度勢，直接徵召最強候選人才是最佳解方，不要再用初選等內耗的手段讓黨內分裂，更徒增民進黨操作的空間。否則國民黨只要晚一天決定市長候選人，市議員、里長就只能「隨人顧生命」，屆時母雞、小雞各自為政，面對早已整隊完成的民進黨，國民黨恐難以招架。

