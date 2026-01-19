投書：江啟臣、楊瓊瓔反映的國民黨決策困境

國民黨黨內提名機制早已預留彈性空間，明確授權中央黨部，得以基於整體輔選需要作出調整。（合成照片／王侑聖、張哲偉攝）





台中市長人選的江啟臣與楊瓊瓔黨內協調破局，不只是地方選舉的一次卡關，更像是一面鏡子，清楚映照出國民黨當前最嚴重的問題：在關鍵戰場，是否還有承擔責任、果斷決策的能力。

對台中人而言，這樣的發展難免令人不安。不是因為輸贏未定，而是因為整個過程，充斥著對選情的過度樂觀、對風險的系統性低估，以及對「程序」的高度依賴，卻缺乏對「結果」的真正負責。

首先必須正視的，是對手問題。藍營內部普遍認為，綠營推出的何欣純相對容易應付，甚至流傳「若是蔡其昌出馬反而更難打」的說法。然而，這樣的判斷忽略了兩個關鍵現實：其一，新潮流在中台灣長期經營的基層實力從未消失；其二，中央資源回防台中的政治決心，早已不是象徵性的存在。更重要的是，台中向來是全台最具代表性的搖擺選區之一，任何一場選舉，都不存在可以輕敵的空間。

國民黨過往的選戰經驗也反覆提醒，候選人一旦確定，民調往往在起跑時即達高點，接下來面臨的只會是被追趕與消耗。若在這樣的結構下，仍選擇用最耗時、最易內耗的方式處理提名問題，等同於提前為對手創造操作空間。

其次，是執政交棒的風險。若盧秀燕市長仍在任，情勢或許會如台北、桃園般相對穩定；但當城市進入權力轉移階段，過去累積的執政紅利，並不會自動轉換為下一位候選人的支持度。更值得警惕的是，綠營顯然已洞悉此一脆弱點，刻意操作「捧高特定人選」的敘事，試圖塑造對其最有利的對戰組合。當對手已開始測試、挑選甚至塑造對手時，國民黨若仍沉溺於內部程序辯論，實際上正一步步喪失主導權。

更宏觀地看，台中的意義從來不只是一席市長。若國民黨真有意在2028重返執政，就不可能忽視台中這個目前最具政治能量、最能與南二都產生連動效應的戰略節點。選擇在此刻「不做決定」，本身就是一種高度政治性的決定，其後果，恐將牽動整體布局。

因此，問題並不在於初選是否民主，而在於黨中央是否錯把程序當成目的。初選的存在，是為了提升勝選機率，而非成為逃避決策責任的安全網。回顧2022年桃園市長選戰，黨中央選擇直接徵召張善政，過程雖引發爭議，卻展現了對選情的清楚判斷與承擔風險的勇氣，最終結果也證明，政治決策的價值，仍須回到選舉成敗本身來檢驗。

事實上，黨內提名機制早已預留彈性空間，明確授權中央黨部，在選情特殊或初選可能嚴重損及勝選時，得以基於整體輔選需要作出調整。問題從來不是「能不能做」，而是「敢不敢做」。

台中的局勢，真正需要的是方向，而不是拖延；是承擔，而不是觀望。黨中央此刻的作為，不只是決定一個人選，而是在向社會與黨內傳遞一個更關鍵的訊號：國民黨是否仍具備整合全局、主導戰場、為結果負責的能力。誰才是最有機會在台中打出「大勝」格局的人，民調早已提供足夠線索；若仍執意以全民調初選作為唯一解方，除了延長內耗、替對手製造空隙，實難看出更高的戰略價值。

或許這樣的提醒，未必能動搖高層決策，但當對手早已啟動布局、反覆測試戰術之際，國民黨最不該做的，就是用程序掩飾遲疑，用樂觀取代判斷。在關鍵時刻，真正決定勝負的，從來不是誰比較「符合流程」，而是誰願意為結果承擔政治責任。

※作者為台中一所高中的公民老師。