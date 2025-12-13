投書：澳紐商會白皮書對台灣遞出一張戰略盟友邀請卡

澳洲紐西蘭商會（ANZCham）最新白皮書，罕見地把台灣放在印太供應鏈重組與能源轉型的中心位置。圖片取自澳洲駐台辦事處臉書

楊聰榮／台中科技大學會計資訊系兼任教師，中台灣教授協會理事長，任教於台灣師範大學 澳洲紐西蘭商會（ANZCham）最新白皮書，罕見地把台灣放在印太供應鏈重組與能源轉型的中心位置，不只把地熱與關鍵礦產點名為未來雙邊關係的「新支柱」，還直接警告台灣如果不調整政策與供應鏈布局，在半導體與淨零競賽中可能陷入戰略劣勢。￼這不是客套話，而是把風險與機會擺在同一張桌上，逼台灣必須做出選擇。從白皮書的意旨來看，這是一個善意的邀請卡，邀請台灣加入澳洲紐西蘭聯盟。 從儀式層次來看，這份白皮書已經被雙方賦予政治意義。國發會主委代表政府受贈白皮書，強調經貿合作、能源轉型、醫療與人才交流等建議與政府既有政策相符，並肯定澳紐商會作為「溝通窗口」與政策諮詢夥伴的角色。澳洲官方代表機構也藉機公開表態，指出台澳貿易與投資合作雖然已日益緊密，仍有巨大成長空間，同時把白皮書視為推動深化合作的重要工具。 ￼這些細節顯示，白皮書早已超越商界文件的範疇，成為台澳紐三方政策互動的平台。 真正值得警惕的是白皮書對「地熱」與「關鍵礦產」的聚焦。過去談台澳關係，多半停留在農礦產品與教育留學，如今焦點明顯轉向能源治理與供應鏈安全。在地熱方面，澳紐商界與政策圈都希望台灣把紐西蘭視為制度與技術的標竿，從法規設計、試驗場域、跨領域科研合作到原住民知識的引入，建立一套有利於深層地熱開發的長期制度，而不是只把地熱當成一次性投資案。這等於是邀請台灣加入一個以紐西蘭為核心的「地熱治理圈」，把能源轉型與在地社會治理綁在一起。 在關鍵礦產上，白皮書更是毫不客氣地按下警報。澳洲紐西蘭商會引用數據指出，台灣每年約三千噸稀土幾乎全部仰賴進口，其中超過九成五直接或間接來自中國，島內原料生產為零，精煉與加工能力也僅有一至兩家業者參與，形成高度集中、單一失敗點的供應結構。￼在中國近年多次運用稀土出口管制作為地緣經濟工具、擴大出口限制範圍的背景下，這樣的依賴不只是經貿風險，更是產業與國安風險。 ￼對澳洲而言，這當然是推銷自身礦產與精煉能力的黃金機會；對台灣而言，則是一記「善意的當頭棒喝」，提醒我們不能只談晶片戰略，卻忽略支撐晶片的礦產戰略。 從台澳關係的結構來看，這份白皮書同時帶來機會與壓力。一方面，白皮書肯定現有貿易與投資規模穩健成長，建議三方在能源轉型、健康照護、教育與人才培育上加強合作，並再次表達支持台灣加入 CPTPP，反映澳紐商界把台灣視為「制度相容但政治被低估」的夥伴。￼藉由制度性經貿架構鎖定供應鏈合作，對分散對中國的依賴、進一步嵌入「民主供應鏈陣營」有明顯助益。 另一方面，白皮書列出的其實也是一份「壓力清單」。在地熱、關鍵礦產與再生能源投資案等議題上，澳紐企業明確點出台灣法規透明度不足、審查流程繁瑣與政策搖擺等老問題，提醒若不加速改革，外資在評估投資時勢必會把監管風險折價計入，削弱台灣原本擁有的地緣與技術優勢。￼這種來自友好國家的溫和批評，反而比敵對陣營的攻擊更需要被認真對待。 更深一層來看，澳洲紐西蘭商會與相關研究報告已經開始用「安全」「供應鏈韌性」「規範合作」等語彙描述台澳關係，顯示雙邊正從傳統經貿互動，走向涵蓋資源戰略與制度協調的「準安全夥伴」。 ￼台灣如果在稀土、地熱、醫療與教育交流等關鍵領域深度綁定澳紐，就等於更加明確站隊在美、日、澳主導的供應鏈重組陣營之中，一方面有利於降低對中國單一市場與供應來源的依賴，另一方面也必然面對北京在貿易、觀光與政治層面的反制壓力，考驗台灣的風險管理能力與社會承受度。 在這樣的架構下，台灣的下一步不能只是「態度表達」，而必須把白皮書視為推動內部改革與外部布局的實際工具。關鍵至少有三點，必須同步啟動。第一是重新盤點與調整關鍵礦產依賴結構，把稀土與相關材料從「成本考量」提升為「國安資產」，設計與澳洲等國的長期供應協議、共同投資與技術合作機制，逐步建立在開採到精煉不同環節的風險分散布局。 ￼第二是把地熱視為台澳紐技術與制度合作的旗艦項目，透過示範場域、共同研發平台、原住民族地方自治與能源治理對話，打造一套可輸出的地熱治理模式，讓台灣不只是設備採購者，而是規範與經驗的輸出者。 ￼第三是善用 CPTPP 申請與外資需求作為槓桿，把能源、醫療與教育等領域長期存在的監管瓶頸攤開來處理，以「提前對齊高標準」的方式，降低政策不確定性，避免讓制度劣勢抵消地理與產業優勢。 ￼ 總結來說，澳洲紐西蘭商會白皮書其實已經把題目出給台灣。台灣可以選擇把白皮書當成一份中規中矩的年度建議，禮貌接下、象徵回應，讓白皮書安靜躺在公文系統裡，也可以選擇把白皮書當成重新校準能源戰略、供應鏈安全與對外佈局的起點。若台灣願意順勢而為，台澳關係就有機會從傳統貿易夥伴，升級為在關鍵礦產、綠能與制度標準上共享風險與紅利的「供應鏈命運共同體」，我們千萬不要停留在口頭支持而缺乏改革動能，白白浪費了珍貴的「戰略盟友邀請卡」的機會。

