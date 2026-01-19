投書：為何多方圍剿 高虹安還有近42%支持度





昨日最新公布的新竹市長選情民調引發政壇高度關注。在納入藍、綠、白各黨派潛在候選人的多人大混戰中，按常理預測，選項愈多，支持度應會隨之分散；然而，現任市長高虹安竟逆勢衝出近42% 的超高支持度，不僅穩居首位，更拉開與追兵的距離。這種「愈打愈強」的防禦力與吸票能力，顯示新竹市的政治土壤已產生本質上的變化。

筆者認為，高虹安之所以能跨越政黨藩籬、在司法與輿論風暴中屹立不搖，主要可歸納為以下三大關鍵：

精準施政：從年輕家庭到銀髮族群的「全齡收服」

高虹安上任後，精準鎖定新竹市最核心的選民結構：年輕高科技家庭。

教育數位轉型：透過全市「班班有大屏」、校舍增建，以及全台非六都首創的「數位實驗高中」，直接擊中竹科父母對教育品質的剛性需求。

通學步道美化：超過二十五案的通學步道改善，將原本破碎的行人空間縫合，讓家長有感。

長輩好感突破：過去年輕候選人最難觸及的長輩票，高虹安以創新思維擴大「敬老卡」用途，納入農會、藥局等實用場域，成功將政策紅利轉化為基層好感度，讓銀髮族對「科技市長」改觀。

交通困境突圍：持續推動大新竹輕軌規劃與路網優化，展現了解決風城交通長年痛點的決心。

心理投射：逆境中的堅毅形象引發市民共鳴

面對排山倒海的司法訴訟與罷免壓力，一般政治人物可能早已神色憔悴、甚至情緒失控。但觀察高虹安在螢光幕前，始終保持冷靜、笑容與沈穩的專業態度。這種「在風暴中心依然能運作市政」的韌性，讓不少中立選民產生心理帶入感，認為她遭受了過度的政治針對，進而轉化為一種「守護受難者」的義氣投票。這種情感連結，往往比單純的政黨口號更具黏性。

跳脫藍綠架構的「科技專業」治理風格

新竹市作為全台學歷與平均收入最高的城市，選民具備高度的獨立思考能力，對傳統「藍綠惡鬥」極度厭倦。高虹安展現出的是一種「工程師治政」的風格，凡事講求數據、邏輯與效率，而非情緒勒索。她成功將自己定義為「市政執行長」，而非單純的政客，這種專業形象與新竹市民的自我認同高度契合，使其即便在民眾黨整體氣勢起伏之際，仍能保有強大的個人品牌溢價。

展望2026：對手是誰？風城選情解析

隨著 2026 前哨戰敲響，這份 近42%的支持度無疑給了藍綠兩黨沈重壓力。

國民黨（藍）：目前黨內基層對是否再度「禮讓」或「藍白合」出現分歧。熱門人選如立委鄭正鈴雖然深耕基層，但在高虹安施政滿意度極高的情況下，若硬撼高虹安，恐面臨保不住基本盤的風險。

民進黨（綠）：綠營在新竹市急於收復失地，潛在候選人包括前副市長沈慧虹的呼聲、或現任中央職務的重量級人士。然而，綠營若仍停留在「司法攻訐」的單一戰略，恐難以爭取到看重實質建設的中間選民。

高虹安領先群雄的近42%支持度，預示著 2026 的新竹市將不再是政黨版圖的爭奪，而是一場「認同感」的決戰。若無法提出更具說服力的願景，這座風城恐怕將繼續維持其獨特的「高式風格」。

※作者為新竹市民