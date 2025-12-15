【投書】烏克蘭為何不能輸？ 7

鄧鴻源／大學教授

據報導，12日烏克蘭展開大反攻，成功收復了哈爾科夫地區的戰略樞紐庫皮揚斯克的部分地區，並將那裡的俄軍圍困。澤連斯基認為，軍事上的勝利有助於取得外交成果。在和平方案方面，川普主張烏軍撤出頓巴斯地區，並設立自由經濟區作為緩衝區，但遭到烏方反對。

事實上民調也顯示（各國機構一致）：大多數烏克蘭人拒絕接受割地停戰，因為那等於宣告下一次戰爭只是時間問題。

烏克蘭與俄羅斯的戰爭已打了三年多，將近四年了，雙方似乎不分勝負，但人員傷亡很可觀。原本許多國家認為烏克蘭很快投降，因為兵力相差懸殊，俄國又有核武做威脅，然而烏克蘭毫不畏懼，烏克蘭真是一個值得令人尊敬的國家。

為何烏克蘭「不能輸」？因為輸了可能被迫割讓大片領土、被迫接受親俄政府、長期喪失主權與外交自由。在俄軍控制區會出現大規模驅離平民、文化與語言強制同化、政治性報復與濫捕，將面臨更嚴重的人道風險。誠如前英國首相邱吉爾所說，你若接受屈辱，然而屈辱之後，你還需面對戰爭。

此外，如果俄羅斯能靠武力吞併鄰國的領土，那意味著：

1. 歐洲二戰後秩序完全崩解，侵略變成可以接受的手段，將引發更多軍事衝突。

2. 東歐國家直接受到威脅（波蘭、波羅的海三國），這些國家會被迫：軍事大幅擴張、更強烈依賴美國、甚至爆發新一輪地區戰爭。

3. 俄羅斯的下一個目標是北約成員國，那將引發北約共同防禦條約第5條，大國全面戰爭。

4. 對東西方陣營的影響是，美國的全球威信問題會崩潰，會被它國視為美國無力保護盟友，這會影響：台灣、南韓、日本、以色列與NATO的安全。

5. 中國、伊朗、北韓等國將更大膽挑釁美國，美國的嚇阻力若崩盤，全球地緣政治將快速「強國恣意、弱國任打」。

換言之，烏克蘭不能輸，是因為：

1.對烏克蘭：此攸關國家生死

2.對歐洲：可能引起骨牌效應

3.對美國：攸關美國全球威信

4.對全世界：阻止侵略成為慣例

5.對人民：自由與生命的選擇

同樣，台灣也不能輸。台灣目前面臨內憂外患，內憂是在野黨一直在胡鬧，外患是中共一直在對台灣文攻武嚇，內外勢力又互相勾結，比烏國險惡。台灣若輸了，228事件可能重演，至少也是香港這樣子。目前的中共如同當年的納粹黨，專制獨裁又窮兵黷武沒人性。

總之，烏克蘭不能輸，畢竟這事攸關全世界安危。現在若不阻止俄國，以後代價更高，歷史證明，侵略者一旦成功，下一步會更難阻止，如同當年納粹德國那樣，而俄國如納粹。

