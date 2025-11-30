投書：異中求同 尋求勞資問題新解方

「尊嚴勞動」不應僅是口號，更是作為民主社會發展過程中，必須實踐與承擔的責任。圖片由鏡週刊提供

鐘志明／獨立記者、勞權部落客

近來台灣勞權事件因涉及國際供應鏈危機而鬧得沸沸揚揚，驚動行政院高層與相關部會首長，相繼表態嚴重關切，並提出諸如《企業與人權國家行動計畫》(NAP)、推動《企業人權盡職調查》(HRDD)等等相關配套與因應措施。

長久以來，台灣經常以民主陣營的一份子自詡，然而，卻忽略「尊嚴勞動」不應僅是口號，更是作為民主社會發展過程中，必須實踐與承擔的責任。

勞工人權問題在台灣，隨著相關法令的日趨完備，也獲得了顯著的提升與保障。然而，遺憾的是，業界打壓工會的劣跡，卻仍然時有所聞。例如日前國內醫療器材大廠泰博科技，遭自家移工工會指控打壓工會，又例如醫療財團法人台灣血液基金會，也遭自家企業工會指控有打壓工會之嫌。

依據工會法第四條：「勞工均有組織及加入工會之權利。」這是法律賦予勞工爭取尊嚴的民主機制設計，也是勞工捍衛自主權利的法定保障。當勞工人權受到侵害、壓迫與不公對待時，工會組織即可發揮集體力量，透過法律所賦予團結權、團體協商權及爭議權之行使，為勞工發聲，讓勞動尊嚴獲得應有的重視與對待，並且推動制度的改革，讓勞資關係獲得改善並產生正向的善循環，讓企業永續發展。

企業經營考量成本，原就天經地義無可厚非。然而，對於員工的福利措施與權益，卻不能簡單以「成本」概算之，而係必須以「投資」的角度，來解讀勞方的永續貢獻度。也因此，勞資雙方往往也正是因為對此產生認知之上的落差，進而產生所謂的勞資問題。

其實透過協助勞方健全工會組織，不僅可以暢通勞資雙向溝通管道，營造和諧的勞資關係，更可促進勞方對於企業之向心力，可謂有百利無一害。如此一來，勞資雙方惺惺相惜，以勞資和諧的關係來建立榮辱與共的經營環境，方為企業永續經營之道。

建議可秉持以下三項基礎原則，進行勞資溝通以避免勞資誤解、問題甚至衝突的產生。

一、以互信與互諒的原則來面對勞資協商

勞資溝通首重資訊公開與透明，除可有效消除勞工的疑慮，更可建立勞資雙方的互信基礎與關係。

資方若是一味將工會視為敵對關係，採取封鎖訊息且處處圍堵與抵制策略，此舉不但難以取得勞方之善意回應，更容易激起勞方之情緒反應，讓問題偏離主題而失焦，最終陷入惡性迴圈。

資方應有所理解，雖然勞資雙方立場不同，對同一件事的看法與理解角度自然也就不同，原本就是理所當然之事。重點在於如何透過資訊的公開，雙方開誠布公進行雙向溝通，從諒解彼此的委屈與立場做起，相信必能逐步達成共識。

二、以尊重與同理的心態來看待勞工訴求

勞資雙方本應平等互惠，共享勞動成果，如此方能使勞方榮辱與共，因此，公平、公正與公開的溝通協商機制，有助於解決勞方的疑惑與問題，同時亦可以落實尊嚴勞動的理念。

工會的存在，並不必然以抗爭為手段，係資方置若罔聞導致協商破裂的結果。然，協商破裂也並不代表關係破裂，而是協商過程所經歷的一波三折，考驗勞資雙方的誠意與耐性。此時，更需雙方展現同理心與智慧，針對勞動議題就事論事，以取得最大共識。

資方應有所認知，為何勞資協商多半由勞方發起，原因也多半與勞方地位較資方若是有關。也因此，資方應展現更大的包容與諒解，面對勞方之訴求，尤其是工會依法提出的主張與訴求，資方更應審慎看待，如此方能在法律的規範下，進行與取得雙方互利的協商成果。

三、以共創與雙贏的思維來經營勞資關係

勞資雙方合則利，不合則害。勞資糾紛不僅傷及勞資關係，更損及企業形象，對於勞資雙方而言，均為得不償失。

爰此，勞資關係的維護，有助於企業形象的提升，與企業社會責任的展現，為國際大廠的泱泱風範。近年來國際企業極力推動ESG，環境保護（E，Environmental）、社會責任（S，Social）以及公司治理（G，Governance），永續指標認證，不正是「以人為本」的共創思維。

資方應有所體悟，只有盡早建立以正向、主動與健康之共同創造價值思維，來面對與進行工會的勞動協商，方能降低與避免勞資關係惡化與劍拔弩張的陳抗場面，進而創造勞資雙贏的局面。

依據中華經濟研究院賴偉文博士的研究分析，2015年至2024年間，台灣出生人口數減少近四成，這意味著勞動人口數也正逐年縮減，長期而言，台灣勞動市場的缺工情形將持續惡化，成為台灣經濟結構中的「慢性病」。

也因此，未來對於本國勞力缺口與外籍移工的依賴程度，只會有增無減，如何在既有的人力數量下，有效發揮獲高產能及高品質之勞動力，考驗著企業經營者的對策與智慧。

當全世界都在以高標準檢視與衡量勞動人權與供應鏈價值，呼籲政府應以「以人為本・尊嚴勞動」為施政核心，應盡早採取具體行動，協助、引導與督促企業遵守相關勞動法令，捍衛法律所賦予勞工結社與參與之自由，以回應國際趨勢與潮流，確保勞動人權及維護勞動尊嚴。

一個正派經營的企業，胸襟與氣度有多大，企業規模與發展空間就有多大。唯有資方先行主動遞出橄欖枝，提升勞工滿意度，組織向心力自然提升，這也就是「我為人人後，人人自然為我」的道理。

衷心期盼台灣的資方能夠理解，打壓工會絕非正派經營企業所應為。唯有主動遞出橄欖枝，透過互信與互諒的原則、尊重與同理的心態以及共創與雙贏的思維，維護和諧的勞資關係，來解決勞動力不足，以促進企業永續發展的上上之策。

★《鏡報》徵文／《鏡報》歡迎各界投書，來文請寄至：editor@mirrordaily.news，並請附上真實姓名（使用筆名請另外註明），職稱與聯絡電話。來文48小時內若未收到刊登通知，請另投他處。



