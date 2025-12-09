投書：真正保護台灣的不是矽 而是地理位置

從冷戰期間至今，對美國來說，台灣作為「第一島鏈門鎖」的地位，這個地緣結構至今沒有改變。圖／美國第七艦隊臉書

顧衡／長期研究歷史與社會結構的寫作者

多年來，「矽盾」一直是台灣戰略想像中最令人安心的概念之一。其邏輯是：因為台灣半導體產業對全球經濟不可或缺、對美國的 AI 發展至關重要，所以北京會有所顧忌，美國則會被迫出手防衛。

這個敘事雖然動人，但它把「相關」誤當成「因果」。美國承諾防衛台灣，遠早於台灣製造第一顆晶片。

1950 年，當台灣還沒有半導體產業、工業出口微乎其微時，杜魯門總統就派第七艦隊進入台灣海峽，以防止共產勢力入侵。整個冷戰期間，歷任美國政府看重的不是台灣的科技資產，而是它作為「第一島鏈門鎖」的地位——一個阻止敵對勢力主導西太平洋的海上戰略格局。

這個地緣結構至今沒有改變。

改變的，是近年台灣社會逐漸形成的誤解：以為半導體是美國承諾的基礎，而非後來才加分的因素。

毫無疑問，台灣的晶片產業是重要的戰略資產。它加深美台整合，也強化全球供應鏈的互賴性。然而，「矽盾」建立在兩個錯誤前提上：

第一，半導體能保證美國一定介入。

第二，把半導體誤當成台灣安全的核心，而忽略真正決定戰略格局的是地理位置。

這兩項假設經不起歷史與戰略現實的檢驗。

華府的計算，建立在「權力平衡」上，而不是「產業政策」。

就算明天台灣的所有晶圓廠都在亞利桑那同步複製，美國仍然有壓倒性的戰略理由阻止中國奪取台灣。

解放軍一旦在台灣站穩腳步，美軍的防線將被迫退向第二島鏈，整個太平洋的力量投射將被改寫，印太地區的戰略平衡也會在數十年間徹底重組。

沒有任何晶片產量，可以取代地理位置的戰略價值。

更重要的是，「晶片依賴」的邏輯是雙面刃。華府越擔心供應集中，就越有動機分散風險。透過 CHIPS 法案、美日合作，以及台積電、英特爾、三星、Rapidus 等新廠的布局，全球半導體製造已經在重新分配。

這意味著一件事：

台灣晶圓廠的戰略價值正隨著「風險分散」而逐步被稀釋，而非因「依賴」而被強化。

還有一點經常被忽略：

「矽盾」從來不是美國的戰略準則，而更像是台灣內部的一種自我安慰式敘事。

美國的戰略界幾乎不使用這個詞。

從 RAND、CSIS、Hudson、AEI 等主要智庫的分析可見，他們的論述完全一致：

誰控制台灣，誰就控制西太平洋的咽喉。台灣是第一島鏈的錨點，失去台灣，全球力量平衡將被重塑。

這些論點都是建立在「硬地理」上，而非供應鏈經濟。

半導體的確讓台灣更重要，但它們不是台灣重要的原因。

如果台灣明天停止生產所有晶片，它的地理位置依舊不會移動——北京的野心與華府的戰略動機也不會因此改變。

在 AI、供應鏈與產業政策的辯論愈演愈烈之際，人們容易誤以為「科技決定戰略」。但歷史證明恰好相反：是戰略決定科技的價值。

而證據非常清楚：

真正保護台灣的不是矽，而是地理。

在第一片晶圓誕生之前，它就是盾牌。

在全球半導體版圖重新洗牌之後，它仍將是盾牌。

★《鏡報》徵文／《鏡報》歡迎各界投書，來文請寄至：editor@mirrordaily.news，並請附上真實姓名（使用筆名請另外註明），職稱與聯絡電話。來文48小時內若未收到刊登通知，請另投他處。



