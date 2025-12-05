投書：真正的台灣之盾是民心

「公民教育」與「台灣之盾」其實是同一件事的兩個面向。圖／國防部提供

潘威佑／社團法人台灣教師聯盟理事長

最近國內討論「台灣之盾（T-Dome）」的聲音不斷，外界多半把焦點放在科技整合、國防佈署或空防系統。但身為在教育現場工作的人，我看到的是另外一層意義：這個概念背後真正牽動社會的，不是硬體，而是每一個人的「心」。台灣的安全，靠的不是隻有飛彈或雷達，而是人民面對資訊與威脅時能不能冷靜判斷、能不能理解什麼是民主、什麼需要被守護。這些能力不會自動出現，都是教育陪著一代又一代慢慢累積的。

中國的軍事壓力與認知戰並不是口號，而是實際存在的長期挑戰。許多學校老師都能感受到，不論是家長群組的訊息、孩子們談論到的新聞片段，或網路上突然暴增的情緒性貼文，都透露出假訊息滲透得有多快、多深。因此，教育現場其實早就成為「第一道心防」。

我們能做的並不是教學生害怕，而是讓他們學會分辨訊息來源、瞭解意見的形成需具備哪些基本事實、以及在資訊爆炸的年代如何保持自主判斷能力。從防災演練到網路素養課程、從地方文化介紹到社區參與，生活裡任何能讓孩子建立穩定心性與公共參與感的學習，都算是國防的一部分。

這樣的教育不是戰備，而是生活；不是軍事訓練，而是培養孩子能對世界保持清醒與穩定。

台灣這幾年的公共討論告訴我們：只靠軍事力量是不夠的。真正能讓社會不被煽動、不被分裂的，是公民的成熟度與共識。假訊息流竄的速度極快，民主社會又不能封網或全面審查，因此「懂得判斷」成了最關鍵的國安能力。

在課堂上常遇到這樣的情況：學生對某則網路傳言深信不疑，但經過比對、實驗或查資料後，他們會突然「醒」過來，露出意識到自己剛剛差點被帶著走的表情。每一次這樣的瞬間，都是台灣多一分安全。因為下一次看到類似訊息，他們就不會那麼容易被推著走。

而這正是「台灣之盾」真正強大的地方：不是威嚇，而是理解；不是武力，而是成熟。軍事、科技固然重要，但「心裡那一道線」若站得穩，外力就很難突破社會的韌性。

因此不管從國防還是社會面來看，「公民教育」與「台灣之盾」其實是同一件事的兩個面向。前者讓人民面對外在壓力時不迷失、不恐慌；後者提供製度與工具，協助台灣穩定面對風險。兩者各有功能，但最終目的都指向同樣的方向：讓台灣在面對挑戰時，不被輕易擊垮。

如果台灣要真正穩固，不是因為擁有多少武器，而是因為人民願意思考、願意守護、願意互相扶持。當教育能讓每一位孩子長成具有判斷力、能為公共事務負責的公民，那麼「台灣之盾」就不只是政府的政策，而會變成整個社會的共同語言。

教育是最好的國防。台灣最堅固的防線，不在天空，也不在海上，而是在每一個願意為自由與民主承擔的公民心中。如果教育能讓這樣的力量在社會裡生根，那麼台灣之盾將會是真正屬於人民的護盾，也是我們在這個不安定世界裡最可靠的力量。

