投書：美國不會幫助沒有自助意願的盟友

1月27日立法院程序委員會，國民黨與民眾黨聯手第10度封殺國防特別預算條例，幾位民進黨立委只能舉牌抗議。攝影林煒凱

吳傳立／退休人士

在我看來，台灣的歷史已經走到一個轉捩點：

轉得過去，就是轉骨轉大人；轉過去後並不是從此幸福快樂，但是「只要努力打拼，幸福快樂可以掌握在自己的手裡」。

轉不過去，就是土崩瓦解（因為台灣人自己的分化以及中國的介入，進入一種「準分裂」狀態）；再更慘一點的，就是真的「自願」成為中國的一部分，從此掉入人間煉獄──如果你覺得「人間煉獄」是誇大其詞，可以上網搜尋一下中國人民現在正陷入怎樣的經濟就業冰窖、以及活摘器官恐懼之中。

廣告 廣告

至於，「土崩瓦解」甚至「墮入地獄」的理由？很簡單。因為台灣現在基本上已經可以分成兩種人──有理性的、以及「假裝喪失理性」的。

最簡單的例子：你看藍白兩黨立委阻擋「軍購特別條例」的「法案掛號排審」的理由，真的就是在騙小孩。

然後，那些支持藍白的選民，真的是因為「資訊落差」所以如此單純、輕易受騙嗎？在網路時代，明明「只要動幾根手指就可以看到的資訊」，卻「始終看不到」？！這真的是因為「資訊落差」嗎？

不是。就單純是因為政治信仰、因為討厭民進黨，就能夠討厭到連最基本的、和所有人生命息息相關的軍購特別條例，都能夠「說服自己」去縱容藍白一再地惡意阻擋。

這跟什麼「藍綠」哪有什麼關係？這單純就是有沒有陷入「失心瘋」的狀態而已。

再舉一個例子。關於那些貌似「為了台灣好」而洋洋灑灑論述「這次台美關貿協議，台灣真的很可憐」的人，他們之中，有多少人是指責賴政府「挑釁」中國的人？！

連「自衛」與「挑釁」這麼簡單的是非題都無法正確作答的人，真的要拿出一副「都是為你好」的態度在那邊做加減乘除的計算題？

從地緣政治動盪到全球氣候變遷，無一不大大加劇了世界局勢的動盪。過去50年來的「台灣與中國，兩岸維持現狀」大架構已經來到了是「理論上說不通」、「實務上不可行」的歷史階段了。

不管台灣是「正名制憲」（換國號／立新憲）、還是如賴總統所宣示「台灣已經是主權獨立的國家」（將「務實的台獨工作」徹底貫徹）──不論是哪一種，台灣人終究必須要面對一個終極的問題：「你到底認不認同這塊土地」。

在我看來，惡意阻擋「軍購條例」「掛號送審」的人，其惡意已經遠遠超出民主制度下政黨政治的「政黨競爭」，而是不折不扣的「叛國惡意」。

但，這樣冰冷的客觀事實，講究溫良恭儉讓、最喜歡標榜自己「溫暖包容」的台灣人，要花多久的時間才願意正視？

客觀的事實是：連柯文哲那種程度的「大說謊家」，台灣人都得花上8到10年，才能「大致認清」──而且哪怕直到今日，民眾黨都還有15趴以上的政黨支持度。

更不要說，明明已經2026年一月下旬了，台灣立院在藍白立委的惡意阻撓下，台灣2026年的總預算甚至還沒有開始審查！

更不要說，即便這一年多來藍白立委荒謬的惡行罄竹難書，但從民調看來，藍白政營在即將到來的2026選情根本沒有什麼傷筋動骨的傷害！

那麼，台灣人要花多久時間，才會發現／承認「我們必須面對價值內戰」！而且是那種嚴肅到必須比照美國移民程序、必須簽署「支持宣誓書」那樣，去宣示自己的國家信仰、更進一步去汰除對台灣主權獨立根本無心捍衛的「假台灣人」！

要多久的時間才能正視問題？清醒了之後還要花多久的時間才能處理問題？

在美國已清清楚楚地說出「自由不是免費」、「美國不會幫助沒有自助意願的盟友」這樣的重話之後，站在這個歷史的轉捩點、在大動盪迎面而來之前，台灣還有多少的時間？真的能做得到嗎？

在高喊「天佑台灣」之前，我想到的是「天助自助者」，以及「天作孽，猶可為；自作孽，不可活」。

★《鏡報》徵文／《鏡報》歡迎各界投書，來文請寄至：editor@mirrordaily.news，並請附上真實姓名（使用筆名請另外註明），職稱與聯絡電話。來文48小時內若未收到刊登通知，請另投他處。



回到原文

更多鏡報報導

15%關稅敲定規則確定後企業更敢投資 美國商會：美台合作深度才是真正關鍵

兩岸風險吵翻天企業卻用真金白銀投票 美國商會：92%續押台灣定位已是科技前沿

川普作亂是一時逆流 民主國家不可認敵為友

「沒射過好可惜」！癱瘓歌手演講遭犀利提問 網怒轟霸凌：教育失敗