投書》茶行資安標案荒誕 國軍資安防護亟需革新

資本額僅十萬元的高雄「鴻璋茶業」竟得標國防部多項資安與資訊維護案引發爭議， 其實，軍方資通裝備多已老舊。（圖片來源／Google）

作者：馬文君

近日，國內接連揭露多起國軍資安標案爭議，其中最受矚目者，莫過於一家資本額僅十萬元的高雄「鴻璋茶業」竟得標國防部多項資安與資訊維護案，甚至涉及兵棋模擬系統與伺服器設備。該案不僅被發現業者有借牌轉包情形，且其負責人曾有詐欺等前科，更以「工讀生」名義進入營區執行任務。

此事一經披露，立即引發社會廣泛質疑，外界關切的已不只是採購程序的瑕疵，而是整體國軍資訊安全防護機制，是否存在嚴重結構性問題。

從表面看來，此案凸顯政府採購程序在資格審查與履約查核上的重大疏漏，但更深層的問題，在於國軍資訊系統維護長期依賴外包，卻缺乏對供應商資安成熟度、維運能力與人員背景的有效監管。

特別是在涉及指管系統、機敏伺服器與資安監控中心（MSOC）等高敏感性標案上，若審查標準流於形式、不具技術門檻，極易使國安關鍵設施暴露於不具備防護能力，並將敏感資訊暴露於潛藏的資安風險之中。

更令人憂慮的是，類似茶行接案的現象並非孤例，而是反映出國軍資安維護長

期面臨「無人願接、低價搶標」的惡性循環。

SIEM平台系統老舊，易如資訊戰場盲眼哨兵

受限於營區維修的特殊性與高機敏性，加上資安設備多為老舊系統，維護利潤偏低、責任風險高，使得有能力的大型資安廠商卻步，導致標案最終落入資格邊緣、甚至透過掛名參與的業者手中。

這種制度性真空，讓國防資安防線的基石逐步鬆動。

事實上，目前國軍許多防護系統，特別是SIEM（安全資訊與事件管理）平台與相關資安基礎設施，普遍存在系統老舊過時、偵測能力不足、回應遲緩等問題。

這些系統亦缺乏 AI威脅分析、行為異常辨識與進階關聯分析功能，且多數單位尚未具備端點偵測（EDR）與流量分析能力。

這易導致在面對橫向移動、潛伏滲透、供應鏈滲入等 APT複合式攻擊模式時，僅能依賴靜態告警與基礎日誌收集，無法即時掌握異常行為、判斷攻擊鏈，形同資訊戰場上的盲眼哨兵，僅憑感覺應敵，極易錯失關鍵攻擊徵兆。

應符合零信任架構，杜絕工讀生維護兵推系統

值得注意的是，國防部近年已著手推動資訊系統朝雲端架構邁進，其中以空軍建置「雲端服務平台」作為備援，正是符合國際資安韌性強化趨勢的具體作法，顯示軍方已有意識引入分散式架構以減少單點故障風險。

SIEM平台與相關資安基礎設施系統老舊過時，形同資訊戰場上的盲眼哨兵。（圖片來源／軍聞社）

然而，出於資訊機密等級與主權控管考量，包括各軍指管通資系統、戰備演訓資料與作戰部署等高度敏感資訊，至今仍主要儲存在地端設備，依賴各單位的資安監控中心（MSOC）進行24小時防護。

然而，這些地端系統多數設備已超過原廠支援年限，缺乏攻擊樣態、跨系統關聯分析與異常行為自動偵測能力，面對如APT41、APT40等高度組織化駭客長期滲透行動，難以進行有效預警與應對，形成明顯防禦落差。

國安局曾揭露，台灣政府系統幾乎每日承受數百萬次駭客攻擊壓力，絕大多數鎖定國防與關鍵基礎設施。

在如此高壓態勢下，國軍資訊安全防護不僅應符合零信任架構，對每一層級的使用者、系統與應用皆應設下驗證與授權防線，更應透過AI自動化處理、SOAR平台整合應變與事件關聯，才能快速掌握異常行為、主動追蹤可疑軌跡，將被動防禦轉化為主動監控。

因此，國軍當務之急，是全面盤點現行MSOC與SIEM系統的運作效能與維護現況，針對無技術支援、版本落後、缺乏擴充性的系統，列出明確退場與升級時程。

同時，強化資安標案的資格審查與風險控管，建立「資安成熟度」評量與「供應鏈背景檢核」制度。尤其對於進入營區執行任務者，應比照軍事人員標準進行身分驗證與安全審查，杜絕「工讀生維護兵推系統」這種荒謬情節重演。

資安基礎建設穩定更新，多層次革新落實資安治理

在制度面上，資安預算也應從臨時性專案，轉型為經常性支出，確保國防資安基礎建設得以穩定更新與長期維護。不應再讓預算波動導致資安設備延宕汰換，更不能因「省錢」心態，將維護任務委由無風險控管機制的單位處理。

國軍當務之急，是全面盤點現行MSOC與SIEM系統的運作效能與維護現況。（圖片來源／國軍人才招募中心）

此外，政府亦應落實供應鏈安全聯防策略，要求承包廠商簽署保密協定、定期接受資安稽核與演練測試，確保承商本身不是資安破口。

回歸本質，資訊安全防護並非僅靠設備堆疊即可完成，更需仰賴制度嚴謹、人才培育與管理機制完善的三位一體架構。國軍在建構現代化數位作戰與聯合作戰體系之際，資訊防護更是核心關鍵。

不能讓「只要能履約就好」成為藉口，忽視真正攸關國安的供應鏈與系統脆弱點。

綜合而言，「茶行接資安案」雖乍看荒誕，實則反映國軍資安防護體系的積弊與制度性缺口。

唯有從招標、技術、預算與文化多層次同步革新，提升MSOC與SIEM等關鍵平台的防禦效能，強化標案風險管理與維護人員背景查核，並落實資安治理的專業化、常態化與國安化。

方能真正體現「資安即國安」的核心戰略目標，在資訊戰時代中，穩固守住國防最後一道防線。

作者：馬文君

中國國民黨籍，現任立法委員，曾任南投縣議會議員、埔里鎮鎮長

（以上言論為作者個人觀點，不代表信傳媒立場）

