投書《華郵》展現防衛決心 賴清德將提逾1兆國防特別預算

總統賴清德25日前往台中勗勉中部救災部隊，肯定國軍全心全力投入花蓮救災的貢獻與付出。

賴清德表示，「一定要不辜負你們身上穿的這一身軍服的榮譽跟責任，我相信如果這樣，我們國軍戰力一定更強。」

賴清德投書《華郵》 宣布提1.2兆國防特別預算

強化國軍戰力，提升國防自主與不對稱戰力，總統賴清德投書《華盛頓郵報》，表示台灣將提出一筆400億美元追加國防預算，涵蓋對美新的重大軍購，加速打造「台灣之盾」，強化不對稱作戰能力，展示自我防衛的決心；也感謝美國總統川普明確指出美國在全球領導地位的重要性，以實力維護和平，當今國際社會才更加安全。

民進黨立委王定宇指出，「台灣面對的狀況是中國每年以7%的成長速率，在2025年中華人民共和國解放軍的軍費達到8兆，因為有威脅我們當然需要有國防，就像家裡因為有盜匪，你當然會需要門窗跟鎖跟保全。」

國民黨立委徐巧芯質疑，「提升國防預算這點我們是不反對的，可是當你的國防預算占了我們的台灣總預算到一半的時候，在戰爭中的國家才會用這樣子的比例去編列，那請問兩岸現在是要面臨戰爭了嗎？還是今天所謂編列這麼多預算只是拿去繳保護費。」

賴清德在投書中提到北京在台海、東海、南海及整個印太地區增加挑釁行動，不惜以武力改變現狀的意願日益明顯，台灣要強化嚇阻能力，承諾2030年國防預算提升至GDP的5％。不過藍委也擔憂，400億美元國防特別預算將擠壓社會福利、教育、民生、衛生健康等預算。

另外，美國國會轄下美中經濟暨安全檢討委員會（USCC），最近在年度報告中建議指示國務院透過海外軍售案，讓台灣以非武器支援服務的形式資助美軍在菲基地升級。菲律賓軍方表示未接獲美方通知，對相關構想不予置評。