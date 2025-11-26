投書《華郵》感謝川普！ 賴清德宣布「增1.25兆國防預算」：打造台灣之盾

總統賴清德昨（25）日在美國《華盛頓郵報（The Washington Post）》以〈我將提升國防預算以捍衛我們的民主〉為題發表專文，向國際社會說明台灣在面對中國軍事擴張下的應對策略。賴清德強調，政府近期將提出規模高達400億美元（約1.25兆新台幣）的國防特別預算案，並承諾在2030年前把國防預算提高到GDP的5%，展現守護台灣主權與民主的決心。

賴清德指出，台美合作超過四十年，建立在《台灣關係法》與已故美國前總統雷根（Ronald Reagan）「六項保證」的基礎上，雙方共同認知「實力帶來和平」。賴清德直言，在中國加大軍力擴張、持續在台海與印太展現挑釁行動的情況下，和平與穩定的脆弱性更加明顯，也凸顯台灣必須強化自我防衛。

廣告 廣告

賴清德表示，因應北京壓力，近年國防預算倍增，明年將達GDP的3.3%，並計畫在2030年提升至5%，成為台灣史上最大規模軍事投資。即將送出的 400 億美元特別預算，將包含重大軍購項目，同時強化台灣的非對稱戰力，增加中國在軍事冒進上的成本與風險。

總統賴清德（左）強調，台灣維護區域和平的立場從不動搖。（資料照，總統府提供）

賴清德強調，台灣維護區域和平的立場從不動搖，「沒有任何國家比我們更有決心守護自己的未來」。賴清德指出，政府將投資尖端科技、擴大國防產業基礎，並與理念相近國家合作，運用台灣製造優勢強化國防供應鏈，加速先進系統部署，因應新興威脅，也創造更多工作機會。賴清德將推動「台灣之盾」計畫，打造分層防禦系統，攔截中國飛彈、火箭、無人機與戰機威脅，並整合AI與無人化平台，以科技創新強化整體防衛能力。

賴清德提到，政府將持續提升社會韌性，透過去年成立的「全社會防衛韌性委員會」，加強政府、軍隊、公民團體間的合作，強化應對人為與自然災害的整備。台灣將與盟友建立更緊密安全合作，包括美國、日本、歐洲、南韓、紐澳及 G7 的聲明，皆提升印太威懾力量。他強調，唯有提高中國升高情勢的代價，並降低情勢緩和門檻，兩岸穩定才會更有保障。

在兩岸立場上，賴清德重申，會在民主與自由的原則下，尋求以對話化解分歧，但不會基於不切實際的幻想做出錯誤判斷。他強調，台灣會以穩健果決的行動守護主權與安全。賴清德表示，美國歷任總統川普與雷根都深知「實力帶來和平」的重要性，而台灣作為民主前線，將堅定奉行這項信念，「只要台灣與美國及理念相近國家共同努力，和平必將勝利」。

精彩回歸！新一季《解密報告》數位專題

本次主題《掏空護國神山？》將鏡頭對準近幾個月引起極大關注的台積電赴美設廠一事。

國人引以為傲的護國神山，這次究竟是帶台廠出海打世界盃？還是在掏空台灣？☛立即瀏覽

更多風傳媒報導

