投書《華郵》承諾提升國防預算 賴總統揭2項安全行動方案演說全文曝

總統賴清德說明兩項「守護民主台灣國家安全行動方案」。

總統賴清德今（26日）投書《華盛頓郵報》，宣布台灣政府將大幅增加台灣的國防預算，推出歷史性的400億美元，約新台幣1.25兆的國防特別預算，以彰顯台灣捍衛民主的決心。賴清德總統並在上午11點30分在總統府舉行記者會，親自向國人說明。

【賴總統致詞全文】

今天稍早，我召集了國安高層會議，就當前國家安全情勢，聽取國安團隊簡報。

北京當局近來全面推進企圖把「民主台灣」變成「中國台灣」的相關行動，已經對我國國家安全以及台灣的自由民主帶來嚴重威脅。經過充分討論，我們研擬了兩項「守護民主台灣國家安全行動方案」作為具體的因應策略，以下由我來向國人報告：

一如國際所關注，中國對台灣、對印太區域的威脅正在加劇。近期以來，在日本、在菲律賓，在台海周邊，各類型的軍事侵擾、海上灰色地帶、假訊息認知操作等複合威脅不斷，讓我國在內的區域各方深感不安與困擾。

不僅如此，北京當局也以2027年完成「武統台灣」為目標，加速侵略台灣的軍事整備，持續升高在台灣周邊的演習及灰帶侵擾，企圖「以武逼統」、「以武逼降」，併吞台灣；

武力之外，中國正升高法律戰、心理戰、輿論戰，企圖在世界上消滅台灣主權，更藉「反獨促統」及「跨境鎮壓」（Transnational repression），企圖蠶食鯨吞中華民國政府的管轄權，形塑對台灣實質「治理」的假象；

在台灣內部，中國正加大統戰滲透與分化，混淆國人的國家認同，削弱我們的團結，以強加實踐他們主張的「一國兩制台灣方案」、「『愛國者』治台」目標；

這些作為，目的都是要把自由繁榮、在世界舞台發光發熱的「民主台灣」，關進威權專制的「中國台灣」裡，達成併吞台灣，稱霸、宰制印太區域的野心。

因應前所未有的嚴峻情勢，國安團隊已經規劃兩大行動方案，全面應對迫切的國安威脅，全力守護「民主台灣」。

第一項行動方案是：《堅定維護國家主權，全面建構民主防禦機制》

我要重申，「民主台灣」是一個主權獨立的國家，國人及國際友人稱呼我們國家為中華民國、台灣或中華民國台灣；中華民國和中華人民共和國互不隸屬；台灣主權不容侵犯併吞，中華民國台灣的前途由2,300萬台灣人民決定；這就是我們要捍衛的現狀。

因此，我們堅決反對中國扭曲聯大2758號決議、利用二戰歷史文件竄改史實，妄稱台灣屬於中華人民共和國的一部分。我們更高度警惕，中國在加快「武統台灣」軍事整備的同時，更在國際、兩岸及各領域，加大推進假和平為名的「強制性統一」，企圖把台灣變成中國管轄的一部分。

國家安全沒有妥協的空間，國家主權和自由民主的核心價值，是我們立國的根本，無關意識形態之爭，更不是「統獨之爭」，而是我們要捍衛「民主台灣」、拒絕臣服為「中國台灣」之爭，這就是台灣人民的共同立場。

為了捍衛主權，打造堅強民主防禦機制，我們的具體行動是：

第一，國安團隊將偕同相關部門成立常態性專案小組，以「『民主台灣』vs.『中國台灣』」為主軸，研擬行動計畫，透過國際及國內的戰略溝通、歷史敘事、反制法律戰等多元手段，結合全社會及友盟國家，向全世界展現我們守護「民主台灣」、堅定維護現狀的決心和意志，全面反擊北京企圖消滅中華民國主權、沒收台灣人自由等破壞現狀的霸權作為。

第二，事實和真相是民主國家凝聚社會信任，強化國家認同的基礎。行政院將評估在各項重大施政及選舉期間，中國的介入干擾與可能衝擊，藉由事實揭露及正確資訊的充分流通，加強各界對北京干預我國內部事務、推進「強制性統一」的認識與警覺，強化我們的國家認同，團結內部一致對外。

第三，今年三月發布實施的因應中國統戰滲透及國安威脅的十七項策略，已經有初步成效，政府將持續落實執行，並加速推動國安十法立法及相關行政措施，強化國家安全的維護。

第四，對於中國對台灣人民的跨境鎮壓，行政院將偕同國安會採取具體措施、有效的反制作為，包括：建立受害者通報連繫及保護機制；加強與友盟國家與國際組織的戰略溝通，強化跨國合作保護潛在受害者；健全法制，對協助中國進行跨境鎮壓，傷害國家和國人的在地協力者，一定給予嚴懲。

第五，歷來所有民調都顯示，國人壓倒性反對中國設定統一的「一國兩制台灣方案」，我們應該透過政府政策宣示、立法院決議、政黨及民間團體之集體作為，共同確立「一國兩制台灣方案」是台灣社會不可碰觸之紅線，並在此基礎上，對國內政黨、法人團體、民間社團等與中國進行交流及政治對話，建立制度性規範，以民主治理及透明化原則，杜絕中國利用台灣內部矛盾，推進「強制性統一」。

接下來，我要向國人說明第二個行動方案：推動《強化國防戰力，全方位打造國防關聯產業》

和平必須靠實力，「投資國防就是投資安全、投資和平」。面對中國對區域、對我國不斷升高的軍事威脅及霸權野心，日本、南韓、菲律賓，甚至是澳洲等印太區域民主國家，正逐漸形成「島鏈防衛、責任分擔」的共識，進行更多的國防投資，強化對中國威脅的因應。

台灣作為防衛第一島鏈最重要、也是最關鍵的環節，更不能夠變成區域安全的間隙。我們必須展現決心，承擔更大的自我防衛責任，以「自主防衛」及「聯合嚇阻」，加速強化國防戰力，應對威脅；我們將以「拒止」、「韌性」、「智慧化」三大策略，達成以下三個階段性目標：

第一個目標是，2027年之前達成國軍聯戰部隊的高戰備能力，有效嚇阻中國威脅；

第二個目標是，2033年進一步建成高度強韌、全面嚇阻的防衛戰力；

最終的目標是：建構可以永久捍衛「民主台灣」的國防戰力。

我們的具體行動是：

第一，因應全球國防發展趨勢，有序增加國防支出；按照北約標準，明年度國防預算，將超過GDP 3%；並且在2030年前，達到GDP 5%，展現我們守護國家的決心。

第二，為了籌建因應未來戰爭型態的關鍵戰力，國防部已完成《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》及預算的規劃，預計在未來八年（2026-2033年），投入1兆2千5百億元的經費，來建構包括：打造「台灣之盾」，建構分層防禦、高度感知、有效攔截的先進防空系統；引進高科技及人工智慧，建構高效決策、精準打擊之強韌防衛作戰體系；以及提升國防自主，壯大國防產業，邁向經濟與安全雙贏等，具備三大特色的先進防衛作戰體系。

第三，行政院將會完備條例審查並函送立法院，並請財政部、主計總處妥適規劃財源，做好財務管理，避免排擠其他預算。

第四，考量新科技的成功導入及快速迭代特性，國防部將全面優化、健全裝備採購的相關機制，加速各項裝備獲得及建軍期程，落實防弊、避免延宕。

第五，引進先進裝備、配合不對稱戰力及防衛韌性持續建構的同時，國防部將全力就兵力結構優化、新式訓練、戰術、後勤支援等革新配套，全面而即時到位。

增加國防支出，不僅是提升戰力及國家安全，更是壯大國防產業發展，增加國民所得的重要途徑。這次的特別預算除了對外採購，更有相當部分是投資國內工程、商購及委製項目，將可以創造可觀的產值及工作機會。

以台灣在高科技及製造上的雄厚實力，包括半導體、ICT、AI三位一體的產業生態系，以及精密機械及相關基礎產業，將可以在全球先進國防及軍工產業上扮演重要角色，更可以帶動國內產業及經濟的轉型升級，也讓更多的工程師、科技人才共同參與國防安全的強化，達成國強民富的目標。

第六，政府將儘速訂定國防及軍工產業發展的行動方案，並在此基礎上，研擬全面提升台灣產業及經濟的推動計畫。

第七，為了助益與友盟國家合作，打造非紅供應鏈，我們將強化高科技的保護管制，全面落實對高科技的保護與運用。

第八，國安會將會同國防部及相關部會，以「投資國防，及投資和平，投資台灣經濟未來」的理念，強化社會溝通，凝聚共識，爭取國人的支持與認同。

各位國人同胞，在中國所有併吞台灣的劇本當中，最具威脅的，不是武力，而是「放棄」。有一些人在中國的統戰攻勢下，甚至把堅持民主、擁有自由都視為對中國的挑釁，錯以為只要台灣人願意「割捨一些自由」、「犧牲一點主權」，屈辱地接受「民主台灣」變成「中國台灣」就可以換取「和平」。

然而，歷史證明，向侵略妥協，最後只會換得無止境的戰禍和奴役！1938年的歐洲，曾經相信只要捷克割讓一些土地給法西斯，就可以換來「一世代的和平」，結果迎來的是第二次世界大戰的全面爆發，無數的苦難和悲劇跟著而來。1951年，西藏人民一度以為和北京簽署了「十七條協議」，就可以守住西藏的文化和生活方式，但結果是西藏人民的雪國，變成了共產黨腳下的紅色高原。

民主不是挑釁，台灣的存在更不是侵略者破壞現狀的藉口！

作為民主國家，或許朝野藍綠各有不同立場，但我們深深期待，在守護中華民國台灣的民主自由，確保國家主權，反對破壞區域和平穩定現狀的前提下：守護「民主台灣」，不讓台灣被武力或其他強制性方式所併吞、淪為「中國台灣」，必須是政府、朝野以及全體台灣人共同的責任，我們只能團結，也必須團結一致，才能守護我們的國家，守護作為台灣人民的自由。

現在，國安團隊及行政部門也將展開行動，為台灣打造足以保衛自己的國防戰力、經濟實力，以及民主防衞機制，為鞏固台灣安全及國家主權，樹立無可動搖的基石。

為了台灣，為了中華民國，我們一起動起來！

謝謝大家

天佑台灣！台灣加油！