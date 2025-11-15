投書：蕭美琴偕歐抗共 國民黨敵我不分
楊智強／社會科教師
台灣民主正站在歷史的分水嶺，一邊是副總統蕭美琴在歐洲議會IPAC峰會以外交突破之姿宣示民主價值，讓台灣的名字在國際舞台閃耀；另一邊，卻是國民黨主席鄭麗文出席含共諜吳石在內的「白色恐怖追思會」，模糊敵我界線、撕裂國家記憶。兩種政治姿態，照見台灣政壇的光與暗。
蕭美琴以〈台灣：動盪世界中值得信賴的夥伴〉為題，在布魯塞爾發表歷史性演說，成為我國首位在歐洲議會演說的現任副總統。「歐洲在砲火下捍衛自由，台灣在壓力下建立民主。」蕭副這句話深刻揭示了民主的可貴與脆弱，也讓世界看見台灣不只是被動受害者，而是主動的民主貢獻者。她更強調，真理不該由演算法或獨裁者決定。
外交部為避開中共阻撓，巧妙安排行程，使演說順利完成。當中國駐歐盟使團憤怒抗議時，反而印證蕭美琴這次出訪擊中了中共專制的痛處。緊接著，前總統蔡英文將於在德國柏林首屆「柏林自由會議」發表演說，與副總統蕭美琴的歐洲議會演說形成台灣民主外交的強勢接力。
反觀國民黨立委王鴻薇對台灣外交政策的批評，彷彿罹患斯德哥爾摩症候群，凡事以「不激怒大國」為前提。質疑外交部訪北約將「得罪俄羅斯」，這種論調，實質就是自我審查，主動放棄國際空間。北約邀請台灣參與，體現的是民主陣營的認可，而非挑釁。當民主國家向台灣示好，國民黨卻在自我矮化，這才是真正傷害國家利益。
然而，就在台歐外交勝利令國人振奮之際，國民黨主席鄭麗文竟參加追思共諜吳石的活動。吳石當年身為國防部中將參謀次長，卻暗通中共洩露軍機。鄭麗文事後辯稱「不知名單」並以「情報任務」為其緩頰，但這番說法只暴露國民黨對敵我分際的混淆，若連共諜與忠誠官員的界線都模糊不清，這已非政治誤判，而是國家認同的錯亂。
當國民黨主席向共諜致意，傳遞的不是和解，而是主權的崩壞。這樣的模糊立場，不僅傷害自身形象，更讓中共統戰不費吹灰之力。歷史的教訓不容漂白，國家立場不該被交易。
蕭美琴歐洲議會演說點亮了民主台灣的光，鄭麗文向共諜致意卻讓陰影再現。這場對比，是台灣民主的道德檢驗。面對獨裁壓力與統戰滲透，台灣人民必須看清，在這場民主防衛戰中，誰是堅定的守護者，誰卻正在動搖基石。分水嶺已現，選擇哪一邊，將決定台灣的未來。
