投書》藍天進不去的綠地-高雄，點評四位民進黨市長參選人

參與高雄市長民進黨初選的邱議瑩（中）、賴瑞隆（左）、許智傑（右）為財劃法同台替高雄爭取預算。 圖：金大鈞／攝（資料照片）

[Newtalk新聞] 高雄市2018年被藍營韓國瑜攻下來後，藍色的聲影如空谷迴音，只聞樓梯響，不見人下來。

為什麼這是鐵板一大塊？連2024年立委選舉藍營喊出政黨輪替，ㄧ樣無法撼動的民進黨鐵票區，藍營ㄧ席立委都沒有。這是有時代歷史背景，高雄的民風強悍，台灣意識強烈，已經是祖傳好幾世代。數十年來，藍營只有2018年挟著韓流炫風翻過ㄧ次盤，牢不可破的綠地板圖，沒有身歷其境的人很難想像。

我曾實際參與過輔選高雄選舉，當地選民對候選人的政見主張不感到興趣，倒是對競選旗幟所代表的顏色耿耿於懷，只聚焦在候選人背後所代表的政黨，這是高選選舉的生態，無法撼動的政黨認同度。

所以當民進黨初選候選人林岱樺攻擊對手做假民調時，說法是「你相信國民黨在高雄市的支持度只有8%嗎？」，其實，我相信耶。民調調不出不表態的藍色選民支持度，藍色選民接到民調電話，自動成為隱性選民，ㄧ點都不要覺得奇怪。在這塊綠得出汁的高雄市，藍色選民選擇自動隱藏，可以理解到家了。

藍營無法攻城掠地的高雄，現在變綠營兵家必爭之地，意即是只要初選過關，大選等著開香檳慶祝，誰代表民進黨參選高雄市長都會上。事實真是如此嗎？派顆西瓜來高雄選市長都會贏？那要看哪顆西瓜！國民黨的候選人是藍營裏面的形象牌，難得沒有爭議，各方條件俱佳的柯志恩，柯志恩最大的弱項還是她背後代表的那個黨，有人譏諷這是「好人拜邪教」ㄧ樣無解。柯志恩個人條件極佳是不爭事實。

那代表民進黨的「西瓜」就不能太不成樣了。列舉目前參賽四位人選，點評一下，正好民進黨四位參賽者都是現任立委。

林岱樺，誰記得她的政見主張？她自封護國立委，從頭到尾，誰聽過她的護國主張？倒是官司纏身鮮活印象，ㄧ句「天公伯呀」深刻烙印在民眾腦袋中，哦，這個人正在跟司法纏鬥。

林岱樺在岡山舉行「大改革護國市長」大型造勢活動，控訴檢調追殺，誓言打破高雄派系包辦、壟斷的局面。 圖：林岱樺辦公室

代表新潮流的賴瑞隆，不好不壞，離開高雄市，大概其他縣市的人叫不出他的名字。沒有記憶點是賴瑞隆最大的弱項，台灣人不認識他，知名度低，如果不是因為兒子發生校園霸凌事件，讓他聲名大噪，我相信叫得出他名字的人真的不多。不好不壞，不慍不火，沒有星味的人要選高雄市長，這跟我們記憶中傳統北都南都均是熠熠大明星差距甚遠。

第三位參賽者叫許智傑，同樣是黨內新潮流系，他是比賴瑞隆更沒有星味，更像甘草型的隔壁歐里桑。歷任高雄市長從吳敦義、謝長廷，到陳菊、韓國瑜、陳其邁，哪一位不是政壇超級巨星？來了一位貌似鄰家歐里桑的人要當高雄市長，這種違和感太過強烈。

最後一位叫邱議瑩，她絕對是星味十足，具全國高知名度是她的最大優勢。不過，外界對她的「恰」多有批評。其實接觸過她的人知道，她的私下小女人模樣跟公眾形象差距很大，不從政的邱議瑩肯定是賢妻良母型，只是這一面少為外人知曉。不過，換另一個個角度看，身爲首長或政治人物需要具備溫柔特質嗎？又不是選妻選妃，溫柔配件無需掛在女性政治人物身上。

民進黨的所謂「西瓜」，你認爲哪一位最適合代表民進黨征戰？我寧願選擇夠霸氣又有型的候選人，星味還是我最在意的，路人甲的樣貌要坐上大位，要知道這是將來可能當儲君的百里侯，新潮流這次派了二位素人味道濃厚的參賽者，代表他們離選舉市場有點遠了，嗅覺不夠靈敏，不過也為時已晚矣。

文/王德育（網路作家，資深顧問）

