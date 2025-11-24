投書：藍白政治勒索 百姓淪人質

本屆立法院總預算案審查已延宕近五十天，創席次減半以來最嚴重紀錄，圖為國民黨團立委在議場內開會討論議事攻防。攝影李智為

楊智強／社會科教師、NGO工作者

本屆立法院總預算案審查已延宕近五十天，創席次減半以來最嚴重紀錄。距《預算法》本月底的期限僅剩不到半個月，5.6兆元國營事業預算與270億元災後重建特別預算仍待審查。立院不工作，國家停擺，這是台灣民主的空前危機。

背後真相令人咋舌，在野黨以修改財劃法為名，強行通過將統籌分配稅款暴增至九千億元，竟仍要求「中央補助款不得減少」，等同強制中央舉債填補缺口，中央明年將被迫大幅增債，甚至超過《公債法》上限，政治勒索把國家財政推向違憲風險。

立法院通常在九月底交付委員會審查，讓委員會有兩個月時間檢視。如今卻被刻意壓縮至無法實質審查，受影響民生計畫包括：AI運算資料中心、氣候變遷河川整治、台鐵地下化、零到六歲國家一起養、長照3.0、生育給付提高…等，攸關全體國民生活。

去年預算亂象已成警示，藍白六度退回預算，近20小時不斷電表決。多個部會業務費被刪至一元，監察院業務費遭刪近97%、總統府被凍結61%。立委在表決前夕才拿到提案，邊表決邊修改。提案甚至用手寫塗改呈現，一整個荒腔走板。

如今危機正在重演邊緣，在野黨提案延會至明年一月，意圖拖延審查期限。立法院長韓國瑜本應確保依法進行，卻選擇袖手旁觀。

預算審查不是政黨角力，而是國家施政基礎。真正監督應回歸實質審查，各委員會應依職掌逐項檢視。每筆刪減預算須有正當理由，若只為懲罰對手，終將失去人民尊重。

藍白兩黨為逞政治之快，不惜犧牲全國民生建設。用修改財劃法綁架中央，用延會耍手段，把預算當籌碼、把全民當人質。這種政治操弄已失去底線，國民黨和民眾黨必須面對社會檢視，台灣人民一定得看清楚。

