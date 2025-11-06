【投書】行政法院的失衡與稅務函令的迷信 3

台灣設立行政法院的本意，是讓人民在面對政府不當處分時，能有一個脫離行政體系、真正獨立的審判機關。早年人民若對政府處分不服，只能提起訴願，但訴願仍屬行政體系內部程序，等於是「球員兼裁判」，人民的救濟淪為形式。行政法院制度的誕生，本應象徵司法權監督行政權的進步，保障人民權益。

然而制度運作多年後，卻出現令人憂心的偏差。許多行政法院法官在裁判時，仍將行政機關的「解釋函令」奉為圭臬，照單全收。形式上雖是司法審判，實質上卻仍被行政見解綑綁。行政法院在某種意義上，仍是「球員兼裁判」的延伸。這正是臺灣人民在行政訴訟中長期高敗訴率的根本原因。

以「永安租賃公司案」為例，該公司於法院拍賣程序中承受債務人不動產，依法繳納營業稅後，持法院開立的收據申報抵扣，卻遭稅捐機關否認。稅捐機關依其內部函令主張，只有由稅捐機關開立的三聯單才可抵扣營業稅，法院開立的收據不算。永安公司歷經十年訴訟仍敗訴。直到司法院大法官釋字第706號明確指出「法院開立之收據當然具有公信力」，稅捐機關才理應承認。然而，即使有大法官釋字，稅捐機關仍拒不更正，永安公司再審三次依舊敗訴。最終，大法官不得不以釋字第757號再次重申：「稅捐機關應准其扣抵」，事件才終於落幕。

這一連串荒謬的過程，不僅揭露行政機關對司法權的輕蔑，也凸顯行政法院對行政見解的從屬心態。當行政機關能以自家函令抵抗法院判決，當司法機關默認行政詮釋凌駕於法律之上，人民的權利還有何保障？行政法院若無法落實「依法審判」，便失去了存在的正當性。

長期以來，行政訴訟的人民勝訴率常年不到一成。這並非人民的主張全無根據，而是制度結構導致的結果：資訊不對等、舉證困難、法官依附行政解釋、行政機關抗拒判決，層層疊加，侵蝕了司法的信任基礎。

稅捐機關對法院判決陽奉陰違的態度，更是國家法治的警訊。人民的血汗錢不是國家債務的填補工具，行政權也不應凌駕於五院之上。當行政機關能以一紙函令挑戰大法官的解釋，這樣的權力結構，實在堪稱「世界奇觀」。

若要重建人民對司法與政府的信任，改革勢在必行。首先，應明確限制行政機關函令的法律效力，使其不得拘束法院判決。其次，建立行政透明與責任制度，行政機關若拒不執行確定判決，應有明確懲處。第三，強化行政法院法官的專業訓練與獨立性，讓法官能「依法」而非「依函令」審判。最後，應推動「納稅者權利法案」（Taxpayer Bill of Rights），保障人民在稅務程序中的基本權益。

行政法院存在的意義，在於讓人民能與國家權力站在對等的位置上。如果法院無法成為人民的盾牌，而淪為行政權的附庸，司法獨立終將成為空談。唯有讓法院敢審、能審、願審，臺灣的法治與公義，才有重建的可能。

