【投書】行政院不副署、花蓮議會擺爛拒排審 大賴皮時代從上到下都決心不守法？

王俊傑／退休教師

近期，行政院長卓榮泰明確表態拒絕依法副署法律修正條文，對立法院三讀通過的財政收支劃分法修正條文宣告不副署；花蓮縣議會議長張峻則是要求縣府重編預算，透過程序委員會以要求縣府115年度總預算案「重新檢討、增列項目」為由，持續拒絕排審、拒絕議會討論。泛綠陣營，從中央到地方不約而同選擇「違法亂政」癱瘓民主法治，彷彿就像是有人在背後下指導棋。

民眾黨公開發表聲明指控「行政院拒絕副署，已構成明確的憲政爭議」、「行政權，即將架空立法權、僭越司法權」，並指出中華民國憲法第37條所規定之副署制度，是行政院對法律執行負起「政治責任」的設計。大法官解釋如第419號、第627號解釋，都認為行政院長的副署，是針對總統的權力制衡，而非賦予行政院「否決立法院的權限」；行政院此舉已侵害憲法第62條所保障的立法院立法權，破壞權力分立原則，形同以行政權凌駕立法權之上，對憲政體制造成嚴重傷害。精神科醫師沈政男在臉書發文怒批「0票的閣揆杯葛1400萬票的國會」，國民黨立委羅智強也稱總統賴清德此舉「將成憲法劊子手」。

同樣的，花蓮縣議會近期挾「災區重建經費」為由，連發3次公文要求縣府重編預算，即便縣府也發聲明表示會編列重建經費，並指出正確的法律途徑。花蓮縣議會仍要堅持，沒有法律授權的「重編預算」，導致預算僵局。地方制度法第40條明定預算編審時程，議會必須在11月30日前完成審議，然而議會以拒審方式要求縣府重新檢討或重編預算，已明顯偏離法定程序。行政院主計總處於2004年發布的解釋令也明確指出，地方議會退回預算、要求重編或改編均不符地方制度法第40條規定。換言之，議會要求「重編」無法律依據，就算縣府想重編也無法律可以依循。

花蓮縣政府其實也多次澄清，沒有「拒絕編列重建預算」，並指出正確法律途徑應為依預算法第79條提出追加減預算，且無論是中央特別預算270億或縣府自有預算已優先用於災區，即便不重編也不會影響救災工作推動。

再者，依花蓮縣議會程序委員會設置辦法第4條，程序委員會僅得進行形式審查，不得為實質審查或政策判斷，更不得藉程序封殺議案。少數人卻透過程序委員會癱瘓預算審議，實質剝奪多數議員的審查權。縣府也示警，一再違法杯葛預算，反而會使115年度開始後，無法動支災害準備金，為光復鄉及花蓮其他鄉鎮民眾帶來風險。花蓮縣議會議長及部分議員，拿公共安全當政治談判的籌碼，後果卻由災民與基層承擔。

而花蓮政治生態早已悄悄轉變，花蓮縣議長張峻於2022年宣布退出國民黨後，即被爆料密會時任副總統賴清德，後成立「花蓮縣無黨籍政團」更與民進黨籍議員合作，並在重大政治議題上採取一致行動；張峻本人近期也不演了，頻繁與綠營人士同框，新聞也報導「民進黨新潮流傳與張峻接觸 」。張峻透過議長權力一系列的政治操作，恐為權力重組與選舉布局的計算。

中央以不副署對抗立法權，地方以拒排審癱瘓行政權，手法不同，「違法」的本質一致。當法律明文規定都可以被視若無物，政治算計成就個人利益，台灣的民主法治已被推向危險邊緣。

