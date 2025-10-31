投書：「複合式失能」造成這場豬瘟危機

台中市府處理非洲豬瘟疫情的方式，已構成國家級防疫體系上的「複合式失能」。圖片由台中市政府提供

廖郁賢／前雲林縣議員、地方政治工作者

這是一場跨部門協作生死戰。

早在今年6 月 14 日，金門海岸出現確診非洲豬瘟的「海漂豬」，已是強烈警訊，顯示境外病毒的威脅從未解除。

臺灣成功阻擋非洲豬瘟七年之久，這次疫情的爆發，問題的核心並不在於農民是否會自毀生計，而是臺灣社會的集體健忘，七年前的嚴峻警報已被淡忘，這次突發的本土案例，才讓防疫體系再次繃緊神經，這場危機不僅是病毒的挑戰，更揭示了臺灣防疫體系在風險意識、通報流程與跨縣市協作上的重大缺陷。加上在野黨質疑刪減相關預算、政府也未能持續進行宣導，導致大眾和部分業者對風險意識逐漸淡薄。對於有志於更高政治舞臺的首長而言，危機處理能力才是檢驗其政治實力的試金石。

任誰都看得出來，盧秀燕市長是有志總統大位的人。十月從台中梧棲養豬場爆發本土首例，衍生一連串疫調爭議，從發現豬隻異常死亡，到累積 117 頭死亡後才採樣，地方政府在黃金時間內的「明顯怠惰」，導致疫情應變慢了關鍵一步。儘管在確診後，中央迅速預防性撲殺 195 頭豬隻，可遲緩的疫調與混亂的通報，使全國被迫啟動持續禁止運輸與宰殺豬隻的緊急措施。更令人憂心的是，金門之後，馬祖北竿再次出現病死海漂豬，將近一個月，仍無法從台中市政府獲得一份精準且完整的疫調報告，讓整體防疫部署非常艱辛。

台中市在廚餘處理上的行徑，已非「無心之過」所能解釋，根本形同故意破壞。在台灣有野豬活動的環境下，將廚餘傾倒於山區的行為，無異於玩火自焚。一旦含有非洲豬瘟病毒的廚餘被野豬取食，病毒將在野外迅速擴散，屆時台灣的養豬產業將遭受滅頂之災，後果不堪設想，這種短視近利、草菅人命的做法，令人不得不質疑其背後的動機與操守。

如持續將地方行政的失能，歸咎於「不全部禁止廚餘」的中央農業部政策，是一種「系統性責任稀釋」的政治操作，此舉成功轉移了對國會黨團大砍防疫預算、導致「資訊破口」，以及地方行政在關鍵時刻拒絕採檢的真正罪責。將複雜的環保與經濟循環問題，簡化為單純的「禁廚餘」口號，是「放大單點風險」以轉移系統性失職的行為。

台中市府處理非洲豬瘟疫情的方式，已構成國家級防疫體系上的「複合式失能」，從最初對病死豬數量、獸醫通報時間的反覆變動，到連最基本的豬隻死亡數都能從 117 隻「校正回歸」至 78 隻，皆暴露了市府對資訊掌握的失控，最令人憤怒的是，市府一再將所有稽查、通報、甚至死亡數的混亂，粗暴地推諉給基層的「老農口述」，這種將公部門職責完全外包、卸責給人民的行為，徹底凸顯了市政領導在關鍵時刻的麻木與無能。

台中市府在事前是防疫的破口，事後是疫調的亂源，這種「只卸責，卻不徹底阻斷傳播」的甩鍋，正在以犧牲全民利益為代價，威脅著整個台灣養豬產業的未來。

